Vì sao một số phụ nữ trung niên thích yêu trai trẻ?

Thay vì đàn ông cùng lứa, nhiều phụ nữ thành đạt tìm thấy sự đồng điệu cảm xúc và tư duy cởi mở ở nam giới Gen Z - những người không ngại thể hiện sự yếu đuối.

Sarah Jenkins, 41 tuổi, ở New York (Mỹ) khiến nhóm bạn thân sửng sốt khi công khai mối quan hệ nghiêm túc với chàng trai 25 tuổi quen qua mạng. Trước những lời bàn tán về khoảng cách 16 tuổi, cô chỉ cười: "Họ làm như tôi không biết điều đó vậy".

Sarah thừa nhận đã quá mệt mỏi với những người đàn ông ngoài 40, nhóm người mà theo cô là thường sợ cam kết, hằn học sau ly hôn hoặc quá khép kín.

Ban đầu, khi hẹn hò với Leo - một chàng trai Gen Z, cô nghĩ đó chỉ là mối tình thoáng qua. Nhưng ngay sau buổi hẹn đầu, cô nhận ra sự khác biệt. "Không chỉ vui vẻ, anh ấy sở hữu sự thấu hiểu cảm xúc mà tôi phải mất cả thập kỷ trị liệu tâm lý mới học được", Jenkins nói.

Câu chuyện của Sarah không cá biệt. Khảo sát gần đây của ứng dụng hẹn hò Bumble cho thấy 59% phụ nữ được hỏi sẵn sàng hẹn hò với đàn ông trẻ hơn. Nghiên cứu của chuyên gia giáo dục giới tính Justin Lehmiller (Mỹ) cũng chỉ ra rằng phụ nữ trong các mối quan hệ này thường có mức độ hài lòng rất cao.

Xu hướng này thực chất là cuộc gặp gỡ giữa phụ nữ thế hệ Millennials (Gen Y) và nam giới Gen Z. Nếu đàn ông thế hệ trước thường bị đóng khung trong hình mẫu "nam tính điềm tĩnh" - nơi sự tổn thương bị xem là yếu đuối, thì Gen Z lại lớn lên trong môi trường cởi mở hơn về sức khỏe tinh thần.

Sascha Haert, chuyên gia tư vấn tình cảm tại Mỹ, lý giải sức hút này không nằm ở cơ bắp 6 múi hay sự dẻo dai, mà ở chiều sâu tâm hồn.

"Đàn ông Gen Z lớn lên trong thế giới cảm xúc khác biệt. Họ sẵn sàng thảo luận về thiền, sự chữa lành và các kiểu gắn bó. Điều này hấp dẫn những phụ nữ thành đạt, người đã kiệt sức vì phải gánh vác trách nhiệm tinh thần trong các mối quan hệ cũ", Haert phân tích.

Janel Higgs, 37 tuổi, cho biết cô thường xuyên hẹn hò với nam giới tuổi 20. Theo cô, đàn ông lớn tuổi thường mang nặng gánh nặng tâm lý và ngại giao tiếp. Trong khi đó, Romy Lazzara, 40 tuổi, nhận xét các chàng trai trẻ "trung thực và hào phóng về thời gian", dù đôi khi họ vẫn còn nét ngây thơ.

Tất nhiên, mối quan hệ chênh lệch tuổi tác không chỉ toàn màu hồng. "Phạm vi lựa chọn" của phụ nữ sau tuổi 35 thường bị thu hẹp, đẩy họ đến với những người trẻ đầy năng lượng nhưng đôi khi thiếu định hướng. Một phụ nữ 40 tuổi có thể muốn kết hôn, sinh con, trong khi chàng trai 20 tuổi vẫn muốn du lịch vòng quanh thế giới.

Dù vậy, sự chân thành có thể xóa nhòa ranh giới. Franziska Ienz, 40 tuổi, đã kết hôn với chồng kém cô 18 tuổi. "Anh ấy quyết tâm vun đắp mối quan hệ hơn hẳn người yêu cũ lớn tuổi của tôi. Khi tôi gặp vấn đề sinh sản, anh ấy ủng hộ việc có con ngay lập tức dù việc đó đến sớm hơn dự định của anh", Ienz kể.

Thử thách lớn nhất ập đến khi đứa trẻ chào đời, người chồng trẻ bị sốc trước áp lực làm cha và trách nhiệm gia đình. Tuy nhiên, thay vì trốn tránh hay đổ lỗi, anh đã chủ động đề nghị tham gia trị liệu cùng vợ để hàn gắn.

Theo các chuyên gia, chính sự sẵn lòng hiện diện và cùng nhau giải quyết vấn đề là "vũ khí" giúp nam giới Gen Z chinh phục phụ nữ trưởng thành. Phụ nữ ngày nay không còn chấp nhận những người bạn đời nghèo nàn về trí tuệ cảm xúc, bất kể đối phương có thu nhập cao hay sự từng trải đến đâu.

