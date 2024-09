Vì sao một số người mãi độc thân?

MỹThuật ngữ "chronically single" mô tả tình trạng một người độc thân trong nhiều năm đang nhận được sự quan tâm với hơn 10 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Huấn luyện viên mối quan hệ Amy Chan, tác giả sách Breakup bootcamp: the science of rewiring your heart, cho biết người độc thân lâu năm cũng có hai trạng thái cảm xúc giống những người bình thường: hạnh phúc và không hạnh phúc. Có người độc không hạnh phúc vì họ cố gắng nhưng không tìm được tình yêu. Nhưng cũng có người hạnh phúc (vui vẻ) đến mức họ thấy không cần thiết thoát ra khỏi tình trạng độc thân.

Trong quá trình tư vấn cho khách hàng, Amy Chan nhận thấy có ba mẫu điển hình của những người độc thân lâu dài.

Thường xuyên từ chối

Đây là mẫu người có xu hướng nói không, từ chối cơ hội từ người khác. "Họ không cho phép mình có liên kết với đối phương, để mối quan hệ phát triển", Chan nhận xét.

Tuýp người độc thân này thường khá kén chọn và chú trọng vào những thiếu sót của người khác. Họ có hình mẫu trong đầu nhưng thực chất hình mẫu đó chỉ để thỏa mãn cái tôi của họ hơn là tạo ra mối quan hệ ý nghĩa.

Chan nhận thấy nét tính cách này dễ có ở người độc thân quen với việc lãnh đạo. Họ yêu cầu mọi người làm theo nguyên tắc. Nếu không, họ có thể sa thải nhân viên.

"Tình yêu không thể phát triển trong sự khắc nghiệt này", Chan nói.

Tự làm khó mình

Hình mẫu "chronically single" phổ biến là những người có xu hướng tự phá hỏng mối quan hệ của mình bằng cách đổ lỗi hoặc đầu tư tình cảm vào người chưa sẵn sàng.

Cụ thể, họ sẽ trách móc tất cả đàn ông (hoặc phụ nữ), cho rằng "tất cả những người ở thành phố này đều giống nhau". Khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, họ nói không có.

"Họ không sẵn sàng với bất kỳ điều gì", Chan giải thích. "Đây là mẫu số chung và nó có thể biểu hiện trong các hình thức khác nhau".

Không mở lòng

Đây là nhóm không nỗ lực gặp người mới và không tạo ra cơ hội để hẹn hò. Họ tin quan điểm "tình yêu sẽ đến vào lúc bạn ít ngờ tới nhất".

Nhiều khách hàng nói với Chan rằng "tình yêu sẽ xảy ra khi nó xảy ra". Tuy nhiên, chuyên gia đã phân tích, nếu cô làm việc trong phòng khám dành cho nữ, chỉ ở nhà mỗi tối thì tình yêu sẽ đến vào thời điểm nào?

"Đó là lý do họ không thể mở lòng, một số quá thoải mái với cuộc sống độc thân", Chan nói.

Ngọc Ngân (Theo CNBC)