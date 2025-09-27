Vì sao một số người bị thu hút bởi 'hoa đã có chủ'?

Việc bị thu hút bởi 'bạn đời của người khác' không hẳn do đạo đức lệch lạc, mà là một hiện tượng tâm lý được các chuyên gia gọi là 'mate choice copying' (bắt chước chọn bạn đời).

Theo nhà tâm lý học Eloise Skinner (Anh), "mate choice copying" được định nghĩa là việc một cá nhân có xu hướng chọn một bạn đời khi thấy người khác cũng chọn người đó. "Chúng ta sao chép lựa chọn của người khác. Phụ nữ thường bị ảnh hưởng bởi yếu tố xã hội, còn đàn ông lại thiên về thị giác", Skinner giải thích.

Chuyên gia tâm lý quan hệ Limor Gottlieb (Israel) cho biết hiện tượng này từng được ghi nhận ở nhiều loài động vật, từ cá, chim cho đến linh trưởng. "Ở con người, nó như một dạng 'hiệu ứng đám đông'. Nếu một người đàn ông được một phụ nữ lựa chọn, việc này sẽ phát tín hiệu anh ta sở hữu những phẩm chất đáng mong muốn", Gottlieb nói.

Trong cuốn Primal Dating, Gottlieb khẳng định con đường nhanh nhất để phụ nữ đánh giá giá trị của một người đàn ông là thấy anh ta bên cạnh những phụ nữ hấp dẫn khác.

Cả nam và nữ đều có thể bị chi phối bởi hiện tượng này, nhưng phụ nữ nhạy cảm hơn. Trong quá trình tiến hóa, việc chọn bạn đời là quyết định sống còn đối với phụ nữ vì họ phải đầu tư nhiều công sức cho con cái, từ mang thai, sinh nở đến nuôi dưỡng nhiều năm. Do đó, phụ nữ có xu hướng tìm kiếm những tín hiệu gián tiếp như sự cam kết, trung thành, khả năng chu cấp và trí tuệ, thay vì chỉ dựa vào bề ngoài.

Trong khi đó, nam giới lại tiến hóa để chú trọng hơn vào những dấu hiệu dễ nhận thấy về khả năng sinh sản như tuổi trẻ và sức khỏe.

Tính cách cũng đóng vai trò quan trọng. Những người có thói quen dựa vào sự hỗ trợ bên ngoài để ra quyết định dễ bị ảnh hưởng bởi "mate choice copying". Người trẻ hoặc thiếu kinh nghiệm yêu đương cũng hay dùng nó để bù đắp thông tin còn thiếu về đối tượng.

Tuy nhiên, Gottlieb nhấn mạnh hiện tượng này có thể giúp quá trình lựa chọn nhanh hơn, nhưng không đảm bảo sự tương hợp. Một người có thể hấp dẫn trong mắt đám đông chưa chắc là bạn đời phù hợp để gắn bó lâu dài.

"Một mối quan hệ bền vững cần sự tương thích, giá trị chung và cam kết - những yếu tố mà mate choice copying không thể duy trì", bà nói.

Đáng chú ý hiện tượng này có thể biến tướng thành "mate poaching" (cướp bạn đời) - cố tình chen vào mối quan hệ của người khác.

Theo Gottlieb, có tới 20% mối quan hệ mới bắt đầu theo cách này. Những người "mate poaching" thường có một số đặc điểm chung là tự luyến, hướng ngoại, xu hướng không chung thủy và cởi mở với trải nghiệm mới.

"Đây là cách tiếp cận tạm thời. Khi ít cơ hội hẹn hò hoặc khi thấy lợi ích lớn hơn rủi ro, một số người sẵn sàng theo đuổi 'hoa đã có chủ' để tăng khả năng tìm được bạn đời phù hợp", Gottlieb cho biết.

Dù khoa học chứng minh có yếu tố sinh học khiến chúng ta thấy "hoa có chủ" hấp dẫn hơn, nhưng các chuyên gia đều nhấn mạnh sự thu hút chỉ là bước khởi đầu.

