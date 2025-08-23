Vì sao một số người 'bắt cá hai tay'?

Trong tình yêu, hôn nhân, một số người có thói quen tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với người mới trước khi kết thúc mối quan hệ cũ.

Các nhà tâm lý Mỹ gọi đây là hiện tượng "monkey barring" hoặc "monkey branching" (khỉ chuyền cành), lấy ý tưởng từ hành động của con khỉ chỉ thả tay khi đã bám chắc được vào cành khác. Trong tiếng Việt, mọi người gọi đây là hành động "bắt cá hai tay".

Nghiên cứu tâm lý của những người "bắt cá hai tay" cho thấy họ làm vậy do sợ cô đơn, chỉ chia tay người hiện tại khi người tiếp theo đã sẵn sàng.

Theo khảo sát của kênh hẹn hò eHarmony, 44% người tham gia thừa nhận từng monkey branch hoặc có ý định làm như vậy. Một nghiên cứu của Đại học Texas, Austin, công bố trên Journal of Social Psychology cho thấy những người lo lắng về bị bỏ rơi hoặc sợ cô đơn có khả năng thực hiện hành vi này cao hơn.

Khảo sát của Viện Nghiên cứu Mối quan hệ Mỹ chỉ ra 70% người kết thúc mối quan hệ bằng cách âm thầm tìm người khác. Họ cảm thấy áp lực duy trì quan hệ hiện tại vì sợ trống rỗng và cô đơn.

Thống kê của Viện Nghiên cứu Xã hội Pew ở Washington DC, cho thấy khoảng 30% người trẻ độ tuổi 18-34 đã kết thúc một mối quan hệ để bắt đầu ngay một mối quan hệ khác.

Các chuyên gia khẳng định đây là sự phản bội lén lút. Angelika Koch, huấn luyện viên quan hệ ở Taimi (Mỹ) giải thích, monkey barring dựa trên sự phụ thuộc cảm xúc và có thể coi là lừa dối. Những người này thường thiếu trưởng thành cảm xúc, sống trong sợ hãi để tránh tổn thương từ mối quan hệ trước. Số khác nói thích cảm giác hồi hộp vì cảm thấy an toàn và không cô đơn. Chuyên gia nhấn mạnh, nhảy từ người này sang người khác không cho không gian để trưởng thành và hiểu bản thân, điều cần thiết trước khi xây dựng bất kỳ mối quan hệ thành công nào.

Nhà trị liệu Leanna Stockard ở Đại học New Hampshire (Mỹ) lý giải nguyên nhân khác: Những người hay "bắt cá hai tay" chủ yếu do thích cảm giác khác lạ.

Theo nghiên cứu từ trang Ex Boyfriend Recovery, một trong những lý do khiến monkey branching tái diễn là sự "nghiện" cảm giác hồi hộp của giai đoạn trăng mật. Khi sự hưng phấn ban đầu qua đi và mối quan hệ đòi hỏi sự cam kết sâu hơn, những người này có xu hướng âm thầm tìm kiếm "cành cây" mới để duy trì cảm giác phấn khích, say đắm.

Tiến sĩ Jeremy Nicholson, nhà tâm lý học xã hội tại Đại học bang Portland (Mỹ), cho biết việc không giải quyết được các vấn đề cốt lõi như thiếu tự trọng và nỗi sợ bị bỏ rơi sẽ khiến chu kỳ này lặp lại.

Hậu quả của hành vi này ảnh hưởng đến cả hai phía, người bị "bỏ rơi" phải đối mặt với cảm giác bị phản bội, nghi ngờ bản thân và khó tin tưởng trong các mối quan hệ sau.

Trong khi đó, người thực hiện hành vi này thường cảm thấy tội lỗi và trống rỗng, nhưng lại lặp lại chu kỳ do không giải quyết vấn đề gốc rễ. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị liệu pháp cá nhân hoặc đôi vợ chồng để xây dựng kỹ năng mối quan hệ lành mạnh hơn, thừa nhận trách nhiệm và thiết lập ranh giới rõ ràng.

