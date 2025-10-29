Vì sao móc quần áo là vật quan trọng nhất khi ngủ ở khách sạn?

Một chuyên gia du lịch khẳng định chiếc móc quần áo trong tủ đồ là vật quan trọng nhất, giúp giải quyết vấn đề phổ biến nhất cản trở giấc ngủ: khe sáng giữa hai tấm rèm cửa.

Nhiều chuyên gia du lịch trên mạng thường chia sẻ các bí quyết để có giấc ngủ ngon trong phòng khách sạn. Tuy nhiên, theo Alexandra Dubakova, một chuyên gia của Công ty lữ hành Thụy Sĩ FreeTour, vật dụng hữu ích nhất đã có sẵn trong phòng.

"Thay đổi múi giờ, đối phó với tình trạng lệch múi giờ và dải ánh sáng khó chịu len vào giữa hai tấm rèm khách sạn là một cơn ác mộng", cô nói.

"Tôi luôn lấy móc quần áo trong tủ và dùng chúng để kẹp chặt hai mép rèm lại. Nó tạo ra một căn phòng tối hoàn toàn, giúp tôi nghỉ ngơi đúng nghĩa bất kể đang ở múi giờ nào", Dubakova chia sẻ.

Tuy nhiên, mẹo này chỉ áp dụng được với loại móc có kẹp và có thể lấy ra khỏi tủ. Nó sẽ không hiệu quả nếu khách sạn sử dụng loại móc chống trộm gắn liền vào thanh treo.

Móc treo quần áo có kẹp trong khách sạn. Ảnh: Suntex

Tiếp viên hàng không Sherry Martin Peters gợi ý một cách khác để loại bỏ ánh sáng. Theo đó, nhiều tiếp viên thường mang theo băng keo điện màu đen, không phải để sửa đồ, mà để che những nguồn sáng nhỏ li ti lọt vào phòng khiến khách mất ngủ như chấm xanh của tivi ở chế độ chờ, ánh sáng xanh nhức mắt từ củ sạc.

"Cứ thế, từng nguồn sáng bị che đi cho đến khi căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn", Peters nói. Ngoài ra, nhiều tiếp viên còn nhét khăn tắm dưới khe cửa để chặn ánh sáng từ hành lang, vì chỉ cần một tia sáng nhỏ cũng đủ khiến bộ não đang lệch múi giờ tưởng rằng trời vẫn còn sáng và khiến họ khó ngủ hơn.

Các mẹo này được đưa ra trong bối cảnh một nghiên cứu cho thấy gần 20% người dân ở Anh không ngủ đủ giấc. Nguyên nhân thường do tiếng ồn và ánh sáng ban đêm, vốn đánh lừa cơ thể trì hoãn cơn buồn ngủ.

Tiến sĩ Rebecca Robbins, chuyên gia giấc ngủ của chuỗi khách sạn Hilton, nói với National Geographic rằng "tìm thấy sự quen thuộc trong điều xa lạ" là yếu tố then chốt. "Sự thật là khi ở trong môi trường không quen thuộc, chúng ta thường khó thư giãn hơn", bà nói. Robbins khuyên nên "đánh lừa" não bộ bằng cách xịt mùi hương quen thuộc, gợi cảm giác tích cực hoặc ấm cúng, đồng thời ghi lại những suy nghĩ lo lắng ra giấy trước khi ngủ để dễ thư giãn hơn.

Cơ trưởng hãng British Airways, ông Al Smith, tiết lộ luôn tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình ngủ nghỉ để đảm bảo tỉnh táo khi làm việc. Ông cho biết các chuyến bay đường dài "là một cuộc chơi hoàn toàn khác" và cố gắng không để mất giấc ngủ dù phải di chuyển thường xuyên.

"Tôi luôn ngủ trước khi khởi hành, chợp mắt sau khi hạ cánh và tranh thủ ngủ ngắn bất cứ khi nào có thể", Smith nói.

Anh Minh (Theo DM)