Vì sao Mbappe bị từ chối bàn thắng 'ăn cắp trứng gà'?

Bồ Đào NhaTiền đạo Kylian Mbappe cướp bóng và ghi bàn khi thủ môn Anatoliy Trubin của Benfica đang phát lên, nhưng trọng tài lập tức hủy bàn thắng của Real ở Champions League.

Phút bù thứ bảy hiệp hai, khi Real đang bị chủ nhà Benfica dẫn 2-3, Anatoliy Trubin cầm bóng và chuẩn bị phát lên. Trong lúc thủ môn chủ nhà tung bóng ra để đá lên, Mbappe nhanh chân khều rồi đệm vào lưới trống.

Tuy nhiên, trọng tài người Italy, Davide Massa thổi phạt lỗi gián tiếp, và từ chối bàn thắng. Do phản ứng thái quá với quyết định này, tiền đạo Rodrygo Goes phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu.

Tình huống Mbappe (trái) lấy bóng khi Trubin chuẩn bị phát lên, trong trận Real thua Benfica 2-4 trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha, lượt cuối vòng bảng Champions League tối 28/1/2026. Ảnh: chụp màn hình

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ thắc mắc vì sao bàn thắng này lại bị từ chối. Tài khoản @CallumGraant viết trên X: "Vì sao Mbappe không được công nhận bàn thắng? Thủ môn đã tung bóng ra và Mbappe đã chạm vào trước".

@LocosRealMadrid thậm chí khẳng định: "Bàn thắng của Mbappe hợp lệ, bị trọng tài tước bỏ vì ông Massa không muốn Real thắng. Hãy chia sẻ lại bài này. Thật đáng hổ thẹn".

Thực tế, hành động thủ môn tung bóng ra để phát lên vẫn được gọi là trong tầm kiểm soát của thủ môn. Theo điều 12.3, luật bóng đá FIFA, thủ môn được coi là đang kiểm soát bóng bằng tay trong ba trường hợp. Một là bóng nằm giữa tay của họ, hoặc giữa một tay của họ và bất cứ bề mặt nào. Hai là giữ bóng trong lòng bàn tay đang dang rộng. Ba là nảy bóng trên mặt đất hoặc ném bóng ra không trung.

Một điểm khác của điều luật này là "thủ môn không thể bị đối phương tranh chấp khi đang kiểm soát bóng bằng tay".

Điều 12.2 thì quy định cầu thủ sẽ bị thổi phạt gián tiếp nếu "ngăn cản thủ môn thả bóng khỏi tay hoặc đá hoặc cố gắng đá bóng khi thủ môn đang trong quá trình thả bóng".

Đây không phải lần đầu Mbappe cố gắng ghi bàn theo kiểu láu cá như vậy. Ở trận gặp Lorient tại Ligue 1 tối 30/4/2023, tiền đạo khi đó khoác áo PSG đã ghi được một bàn gỡ hòa 1-1, theo cách hợp lệ. Thủ môn Yvon Mvogo tưởng rằng trọng tài thổi còi, nên thả bóng xuống mặt sân để đá lên. Mbappe nhanh chân cướp được và đá vào lưới trống.

Điểm khác biệt giữa bàn thắng hợp lệ của Mbappe năm đó, và bàn thắng bị từ chối lần này là thủ môn tung bóng ra thì vẫn có quyền kiểm soát. Nhưng khi đã thả bóng xuống dưới sân, thủ môn không còn quyền kiểm soát, và cầu thủ tấn công được phép tranh chấp.

Real sau đó thủng lưới thêm một bàn nữa, nhận thất bại 2-4 và mất quyền vào thẳng vòng 1/8. Trong khi đó, Benfica thắng vừa đủ để lách qua cửa hẹp, vào vòng play-off ở vị trí thứ 24. Đoàn quân Jose Mourinho có 50% khả năng tái ngộ chính Real.

Hoàng An tổng hợp