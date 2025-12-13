Vì sao máy tính cầm tay vẫn 'sống khỏe' thời AI?

Dù trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng thông minh, máy tính bỏ túi vẫn bán được hàng chục triệu chiếc mỗi năm nhờ sự chính xác tuyệt đối mà các chatbot chưa thể thay thế.

Máy tính bỏ túi không sở hữu sức mạnh xử lý ấn tượng như các công nghệ mới, nhưng có một ưu điểm mà AI chưa thể sao chép: sự trung thực. Trong khi các chatbot thông minh nhất đôi khi vẫn gặp lỗi "ảo giác" hoặc sai sót ở những phép cộng cơ bản, thì "máy tính cầm tay luôn đưa ra đáp án đúng", ông Tomoaki Sato, Giám đốc điều hành Casio khẳng định.

Máy tính cầm tay được bày bán tại các cửa hàng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Lillian SUWANRUMPHA

Chính sự tin cậy bền bỉ này giúp gã khổng lồ điện tử Nhật Bản duy trì vị thế. Ông Sato thừa nhận thị trường máy tính doanh nghiệp đang thu hẹp do sự cạnh tranh của smartphone và trình duyệt web. Thậm chí, các mô hình AI của Google hay OpenAI gần đây đã giải được các bài toán trình độ Olympic. Tuy nhiên, Casio vẫn tìm thấy "đại dương xanh" ở lĩnh vực giáo dục.

Tại các nước đang phát triển, máy tính cầm tay có lợi thế lớn về chi phí, khả năng hoạt động bằng pin hoặc năng lượng mặt trời và không cần kết nối Internet. Đây là công cụ tối ưu cho học sinh, giúp tránh sự xao nhãng của mạng xã hội trên điện thoại.

Minh chứng cho sức sống này là những con số. Casio hiện bán khoảng 39 triệu máy tính mỗi năm tại 100 quốc gia. Dù thấp hơn mức đỉnh 45 triệu chiếc của giai đoạn trước dịch, con số này đã phục hồi đáng kể so với mức đáy 31 triệu chiếc sau Covid-19.

Bà Thitinan Suntisubpool, bán hàng ở Bangkok, Thái Lan chuộng sử dụng máy tính bỏ túi bởi độ bền, dễ sử dụng. Ảnh: Lillian SUWANRUMPHA

Ở góc độ đời sống, nhiều người dùng vẫn ưa thích cảm giác vật lý của những phím bấm. Bà Thitinan Suntisubpool, 58 tuổi, chủ một cửa hàng tại khu phố Trung Quốc ở Bangkok (Thái Lan) vẫn trung thành với chiếc máy tính khổ lớn vì độ bền, dù đã làm rơi nhiều lần.

"Nó tiện lợi hơn điện thoại. Tôi có thể bấm số và giơ cho khách xem ngay, tránh hiểu lầm về giá cả do rào cản ngôn ngữ", bà chia sẻ.

Tuy nhiên, cuộc chiến với công nghệ chưa bao giờ dễ dàng. Gregor Dolinar, Giáo sư kỹ thuật tại Đại học Ljubljana (Slovenia) kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Toán học Quốc tế (IMO), nhận định máy tính vật lý có thể sẽ "biến mất từ từ".

"Trước đây chúng ta cần máy tính khoa học, nhưng ngày nay chỉ cần hỏi AI là xong. Sinh viên của tôi đã bắt đầu tính toán mọi thứ ngay trên điện thoại", ông Dolinar nói.

Minh Phương (Theo AFP)