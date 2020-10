Vì sao Man Utd dè dặt khi mua cầu thủ?

HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn Man Utd rút bài học từ các thất bại chuyển nhượng trước đây, và mua cầu thủ một cách cẩn thận.

* Man Utd - Tottenham: 22h30 hôm nay Chủ nhật 4/10, giờ Hà Nội.

"Tôi không muốn nói về những cầu thủ không thành công với Man Utd. Họ không thành công vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng, bây giờ, chúng tôi phải thật cẩn thận và chắc chắn, khi chi một số tiền lớn để mua cầu thủ", Solskjaer nói trên trang Goal hôm 3/10. "Họ phải phù hợp với hiện tại, tương lai, và với đội hình của Man Utd. Điều đó phức tạp hơn nhiều, so với việc chỉ tay vào một cầu thủ và nói: 'Cậu ấy là một cầu thủ chất lượng'".

Solskjaer không muốn đi vào vết xe đổ của những vụ mua Di Maria, Alexis Sanchez và Romelu Lukaku. Ảnh: Reuters.

Solskjaer và Man Utd đang phải chịu sức ép về vấn đề mua cầu thủ. Theo giới hâm mộ, việc "Quỷ Đỏ" mới chỉ mua tiền vệ Donny Van de Beek, trong khi hầu hết đối thủ đều chi tiêu rầm rộ, là không đủ.

Kỳ chuyển nhượng hè sẽ kết thúc vào ngày 5/10. Man Utd nhiều khả năng sẽ chỉ ký thêm với Edinson Cavani theo dạng chuyển nhượng tự do. Vụ mua Jadon Sancho, cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất, đã thất bại do Man Utd trả giá quá thấp so với yêu cầu của Dortmund.

Man Utd bắt đầu dè dặt trên sàn chuyển nhượng từ khi Solskjaer nhậm chức HLV cuối năm 2018. Dưới tay ông, Man Utd không còn vung tiền nhiều như trước. Ông cũng thành công bước đầu với các bản hợp đồng mua Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire và Bruno Fernandes.

Cách làm của Solskjaer hiện nay khác hẳn những lần mua hớ dưới thời Louis Van Gaal và Jose Mourinho. Man Utd từng tốn rất nhiều tiền mà không thu được thành quả xứng đáng từ những Angel Di Maria, Alexis Sanchez và Romelu Lukaku.

"Khi ký hợp đồng với cầu thủ, bạn cần tiến hành một quá trình kỹ lưỡng để đảm bảo những người bạn đưa về phù hợp với CLB. Quá trình tuyển dụng phải đảm bảo rằng đồng tiền bạn bỏ ra được chi tiêu tốt. Tôi nghĩ đội ngũ tuyển trạch của Man Utd đang làm tốt công việc của họ", Solskjaer một lần nữa bảo vệ quan điểm.

Thanh Quý (theo Goal)