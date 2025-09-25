Vì sao Man Utd chưa lo lắng về Sesko?

Tiền đạo Benjamin Sesko chưa tạo nhiều dấu ấn sau bốn trận ở Ngoại hạng Anh, nhưng Man Utd có lý do để kiên nhẫn với tân binh 22 tuổi.

Sesko trong màu áo của Man Utd ở Ngoại hạng Anh 2025-2026. Ảnh: Reuters

Sesko mới chơi 5 trận cho "Quỷ đỏ", tổng cộng 282 phút. Anh bỏ lỡ một phần giai đoạn tiền mùa giải, vì Leipzig đàm phán với nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh trước khi chốt với Man Utd. Do đó, khởi đầu chậm không phải điều bất ngờ với tiền đạo người Slovenia.

Trong trận derby Manchester trên sân Etihad hôm 14/9, Sesko lần đầu đá chính tại Ngoại hạng Anh khi Mason Mount và Matheus Cunha chấn thương. Anh thường xuyên chơi trên hàng phòng ngự cuối cùng của Man City, tìm cách khai thác tốc độ hoặc sức mạnh để vượt qua hậu vệ mà anh cảm thấy có lợi thế.

Đây cũng là điểm nổi bật trong phong cách của Sesko. Khi vào sân, anh thường chọn vị trí ở điểm mù của trung vệ, sẵn sàng nhận những đường chọc khe. Khi bóng được đưa ra biên, tiền đạo Slovenia có xu hướng tách khỏi trung vệ cao to để di chuyển sang hai bên, nơi có hậu vệ biên nhỏ con hơn, nhằm tăng khả năng thắng trong các pha không chiến.

Trong 26 phút ngắn ngủi ở trận gặp Arsenal, Sesko liên tục tìm khoảng trống giữa Gabriel và Riccardo Calafiori. Trước Fulham, anh lại nhắm đến khoảng trống giữa Joachim Andersen và Calvin Bassey, đặc biệt chú ý khai thác điểm yếu từ phía Bassey. Các trận gặp Grimsby Town hay Burnley cũng cho thấy cách di chuyển quen thuộc của tiền đạo 22 tuổi, đó là chiếm vị trí giữa hai trung vệ, rồi thoát xuống khi đồng đội mở biên.

Tình huống Sesko tìm được khoảng trống giữa hai trung vệ Man City, nhưng không nhận được đường chuyền từ Luke Shaw. Ảnh: Athletic

Cách di chuyển này cho thấy Sesko đang làm đúng những điều cơ bản của một trung phong. Anh luôn chủ động tìm mắt xích yếu nhất trong hàng thủ đối phương và chờ cơ hội để tận dụng.

Dù có những tình huống chọn chỗ tốt, Sesko chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Man Utd thường xuyên lúng túng trong khâu chuyền bóng quyết định ở một phần ba cuối sân. Sesko dứt điểm 2,2 lần trên 90 phút, chỉ nhiều thứ năm trong đội, sau Bryan Mbeumo, Cunha, Bruno Fernandes và Amad Diallo.

Bộ ba tấn công mới gồm Cunha, Mbeumo và Sesko cũng chưa có nhiều thời gian chơi cùng nhau. Khi sự ăn ý còn hạn chế, các tiền vệ đối thủ dễ dàng phong tỏa nguồn cung bóng vào trung lộ. Fulham thành công với việc cho Bassey áp sát Mbeumo, khiến Sesko bị "đói bóng". Trận derby với Man City càng khó khăn hơn, bởi Pep Guardiola chủ động tạo ưu thế ở trung tuyến để cắt đứt liên kết giữa tiền vệ và tiền đạo của Man Utd.

Điều này dẫn tới việc Sesko có bản đồ chạm bóng khá nghèo nàn. Anh vẫn tìm bóng trong và quanh vòng cấm, nhưng cơ hội nhận bóng thuận lợi rất ít. Thống kê chỉ ra số lần chạm bóng của Sesko trong mỗi trận thường thấp, chỉ khoảng 13 lần, và hiếm khi ở vị trí có thể dứt điểm.

Biểu đồ nhiệt của Sesko, cho thấy vị trí anh chạm, chuyền bóng và dứt điểm. Ảnh: Athletic

Nỗi lo lớn nhất của CĐV Man Utd là Sesko có thể rơi vào vòng xoáy tâm lý giống Rasmus Hojlund, khi tiền đạo Đan Mạch sa sút trong giai đoạn cuối ở Old Trafford. Nhưng hoàn cảnh hiện tại khác biệt. Sesko có tốc độ, sức mạnh và đặc biệt là sự tự tin trong cách di chuyển.

Amorim nhiều khả năng sẽ trao cơ hội đá chính thường xuyên hơn khi Sesko đạt thể lực tốt nhất. Quá trình lặp lại các tình huống di chuyển cùng đồng đội sẽ giúp anh dần hòa nhập. Khi tuyến giữa của Man Utd giảm sự vội vàng và ổn định hơn trong khâu tổ chức, Sesko sẽ được tận dụng đúng cách.

Sesko chưa ghi bàn, nhưng những tín hiệu về di chuyển và chọn vị trí cho thấy anh đang đi đúng hướng. Với bản hợp đồng kéo dài tới năm 2030, Man Utd không hề thiếu kiên nhẫn.

Điều quan trọng là Sesko không mất tự tin và vẫn giữ bản năng săn bàn. Anh cần di chuyển liên tục, khai thác điểm yếu đối phương, chờ cơ hội nhận đường chuyền quyết định. Khi Man Utd giảm sự hoảng loạn ở phần ba cuối sân, Sesko sẽ có đất diễn đúng như kỳ vọng.

Hoàng An (theo Athletic)