Vì sao Liverpool được công nhận bàn thắng 'việt vị'?

AnhBàn gỡ của Florian Wirtz trong trận Liverpool hòa Fulham 2-2 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh gây tranh cãi, khi tiền vệ người Đức dường như đã việt vị.

Phút 57, trận đấu trên sân Craven Cottage ngày 4/1, hậu vệ Conor Bradley chọc khe cho Wirtz sút cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội khách Liverpool. Trọng tài biên lập tức căng cờ báo Wirtz việt vị, nhưng VAR và công nghệ việt vị bán tự động sau đó xác nhận bàn thắng vẫn hợp lệ.

Hình ảnh quay chậm cho thấy Wirtz đứng sâu hơn một chút so với hậu vệ cuối cùng của Fulham là Issa Diop ở thời điểm Bradley chuyền bóng. Điều này khiến ban huấn luyện Fulham và khán giả chủ nhà tin rằng bàn thắng không hợp lệ. Bản thân Wirtz cũng thừa nhận sau trận rằng anh nghĩ bản thân "chắc chắn đã việt vị" nên hoàn toàn không ăn mừng.

Tình huống Bradley chuyền bóng cho Wirtz (số 7) ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool, trong trận hòa Fulham 2-2 trên sân Craven Cottage, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng 20 Ngoại hạng Anh tối 4/1/2026. Ảnh: chụp màn hình

Nguyên nhân bàn thắng được công nhận nằm ở cách Ngoại hạng Anh áp dụng công nghệ việt vị. Từ mùa giải 2021-2022, giải đấu này đã đưa vào một "ngưỡng dung sai" (tolerance level) khi xác định lỗi việt vị. Theo đó, trong những tình huống cầu thủ tấn công chỉ việt vị ở mức rất nhỏ, khoảng 5 cm, quyết định sẽ nghiêng về phía đội tấn công.

Ngưỡng dung sai được áp dụng do các giới hạn kỹ thuật của công nghệ xác định việt vị. Việc phân định chính xác thời điểm bóng rời chân người chuyền, cũng như điểm chạm hợp lệ trên cơ thể cầu thủ, không thể đạt độ chính xác tuyệt đối. Trước đây, VAR sử dụng các đường kẻ thủ công, dẫn tới nhiều tình huống việt vị được xác định chỉ chênh lệch vài milimet, gây tranh cãi và phản ứng tiêu cực.

Khi công nghệ việt vị bán tự động được triển khai, nhiều giải đấu hàng đầu châu Âu như Bundesliga, La Liga hay Champions League đã chuyển sang cách xác định việt vị tới từng milimet. Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh lựa chọn tiếp tục duy trì ngưỡng dung sai dù đã sử dụng công nghệ mới, nhằm đảm bảo tính nhất quán với các mùa giải trước và giảm thiểu các quyết định bị cho là quá khắt khe.

Theo quy trình của giải, nếu phần cơ thể có thể ghi bàn của cầu thủ tấn công nằm trong phạm vi dung sai, thường được thể hiện bằng vạch xanh trên màn hình, cầu thủ đó được coi là không việt vị. Trong tình huống của Wirtz, dù hình ảnh cho thấy anh đứng cao hơn hậu vệ Fulham, khoảng cách này vẫn nằm trong giới hạn dung sai cho phép.

Các quan chức điều hành trọng tài tại Anh từng ước tính rằng việc áp dụng dung sai có thể dẫn tới khoảng 20 bàn thắng mỗi mùa được công nhận thêm so với cách xác định việt vị cứng nhắc trước đây. Mục tiêu của quy định này là tạo lợi thế cho lối chơi tấn công và tránh việc từ chối bàn thắng vì những sai lệch rất nhỏ do công nghệ.

Sau trận đấu, HLV Marco Silva của Fulham cho biết ông tin rằng tình huống này trông giống việt vị, nhưng chấp nhận quyết định vì tin tưởng công nghệ bán tự động. Nhiều chuyên gia và cựu cầu thủ, trong đó có Jamie Carragher cũng ngạc nhiên khi bàn thắng được công nhận, nhưng cũng cho rằng đây là quyết định đúng theo luật hiện hành.

Hoàng An (theo Daily Mail)