Vì sao Liverpool chọn Slot thay vì Amorim?

AnhTheo cựu hậu vệ Jamie Carragher, Liverpool chọn Arne Slot kế nhiệm Jurgen Klopp vì sử dụng sơ đồ bốn hậu vệ, trong khi Ruben Amorim thường dùng hệ thống 3-4-3.

Hè 2024, Liverpool chia tay Jurgen Klopp rồi đàm phán với nhiều ứng viên, trong đó có Amorim của Sporting Lisbon nhưng bất thành. Chủ sân Anfield sau đó đạt được thoả thuận với Arne Slot.

Theo Carragher, Amorim thuộc thế hệ HLV trẻ sử dụng sơ đồ ba hậu vệ, tương tự Xabi Alonso của Bayer Leverkusen và Simone Inzaghi của Inter Milan, nên không phù hợp với Liverpool - đội đã quen với hệ thống 4-3-3 dưới thời Klopp.

"Tôi nghĩ một trong những lý do khiến Liverpool bổ nhiệm Slot thay vì Amorim vào hè 2024 vì HLV người Hà Lan thích sơ đồ bốn hậu vệ truyền thống. Do đó, quá trình chuyển giao sẽ thuận lợi hơn với đội hình mà Slot kế thừa", Carragher viết trên The Telegraph. "Dưới thời Klopp, phong cách chơi của đội một được áp dụng với cả các đội trẻ, để các cầu thủ khi được đôn lên đội một có thể thích nghi nhanh hơn".

HLV Slot quan sát các cầu thủ Liverpool trong trận đấu Ipwich Town ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025. Ảnh: AFP

Slot bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở Cambuur, trước khi chuyển sang AZ Alkmaar và Feyenoord. Với ba CLB Hà Lan, nhà cầm quân 45 tuổi đều giành tỷ lệ thắng ít nhất 55%. Ông từng đưa Feyenoord vào chung kết Conference League 2021-2022, vô địch Hà Lan 2022-2023 và giành Cup Hà Lan 2023-2024.

Theo Sky Sports, Slot đáp ứng các tiêu chí của Liverpool nhờ phong cách thiên về tấn công và chơi với cường độ cao. HLV người Hà Lan cũng yêu thích sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 tương tự với Liverpool dưới thời Klopp.

Thực tế, Slot đang khởi đầu ấn tượng tại Anfield, khi giúp Liverpool thắng bảy, hòa một, thua một và đứng thứ hai Ngoại hạng Anh với 22 điểm - kém Man City một điểm. Liverpool cũng là một trong hai đội giữ mạch toàn thắng qua ba lượt đầu Champions League, bên cạnh Aston Villa.

Slot còn chạm tạo nhiều kỷ lục khi giúp Liverpool lần đầu toàn thắng sáu trận sân khách đầu tiên của mùa giải, hay thắng 11 trong 12 trận đầu của một mùa giải lần đầu tiên trong lịch sử. Ông cũng là HLV đầu tiên của Liverpool thắng trận ra mắt trong thế kỷ 21, toàn thắng hai trận đầu và thắng ngay lần đầu gặp Man Utd, nếu chỉ tính trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Amorim mới đây được kình địch của Liverpool là Man Utd bổ nhiệm làm HLV trưởng, thay thế Erik ten Hag bị sa thải.

Hồng Duy