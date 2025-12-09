Vì sao không nên rửa bát ngay sau bữa ăn?

Thay vì vội vàng mang bát đĩa đi rửa ngay khi ăn xong, việc nán lại vài phút để phân loại và xử lý sơ bộ sẽ giúp làm sạch hiệu quả, tiết kiệm nước và bảo vệ da tay.

Dưới đây là 3 lý do bạn nên có một khoảng nghỉ ngắn để sắp xếp trước khi bắt tay vào việc rửa dọn.

Tránh làm dầu mỡ đông cứng

Khi vừa ăn xong, mỡ và dầu trên bát đĩa vẫn còn ấm và ở trạng thái lỏng. Sai lầm phổ biến của nhiều người là vội vàng xả ngay nước lạnh vào với suy nghĩ "tráng qua cho sạch".

Hành động này thường phản tác dụng. Gặp nước lạnh đột ngột, lớp mỡ sẽ ngay lập tức đông cứng, bám chặt vào bề mặt gốm sứ. Lúc này, bạn buộc phải dùng nhiều sức hơn để kỳ cọ, tốn thêm nước nóng và lượng chất tẩy rửa gấp đôi mới có thể làm sạch.

Giải pháp tốt nhất là gạt bỏ hết thức ăn thừa, dùng giấy ăn lau sơ qua lớp dầu mỡ khi chúng chưa kịp khô cứng, sau đó mới bắt đầu rửa.

Nên có một chậu nước ấm nóng rửa bát theo thứ tự từ sạch nhất đến bẩn nhất. Ảnh: Nytimes

Ngăn ngừa nhiễm khuẩn chéo

Thói quen thu dọn mâm bát theo kiểu xếp chồng tất cả lên nhau để bê vào bếp là nguyên nhân chính gây nhiễm khuẩn chéo, khiến công việc dọn dẹp vất vả hơn.

Khi đặt một chiếc bát ít mỡ lên trên chiếc đĩa đầy nước sốt, bạn đã vô tình làm bẩn cả phần đáy của chiếc bát sạch. Thay vì chỉ phải rửa kỹ hai cái đĩa bẩn, giờ đây bạn phải kỳ cọ kỹ cả chồng bát.

Jessica Ek, chuyên gia từ Viện Làm sạch Mỹ khuyên nên phân loại và tuân thủ thứ tự rửa: Đầu tiên là cốc, ly thủy tinh; tiếp đến là đũa, thìa; sau đó mới đến bát, đĩa ăn và cuối cùng là nồi, niêu, xoong, chảo. Việc rửa theo thứ tự từ đồ ít bẩn đến đồ nhiều dầu mỡ giúp nước trong chậu giữ được độ sạch lâu hơn, tránh bị ám mùi ngay từ đầu.

Giảm tiếp xúc với hóa chất

Tâm lý muốn bát đĩa "sạch bong kin kít" khiến nhiều người có thói quen bóp trực tiếp một lượng lớn nước rửa bát lên miếng bọt biển. Tuy nhiên, nồng độ hóa chất quá cao không chỉ khó tráng sạch, để lại dư lượng trên bề mặt bát đĩa mà còn trực tiếp bào mòn da tay, gây khô ráp hoặc viêm da cơ địa.

Thay vào đó, hãy áp dụng phương pháp "hai chậu": một chậu nước ấm pha loãng dung dịch tẩy rửa để làm sạch và một chậu nước sạch để tráng. Dung dịch loãng kết hợp với nhiệt độ ấm đủ sức đánh bay dầu mỡ mà an toàn hơn cho sức khỏe.

Tóm lại, đừng lao vào "cuộc chiến" với dầu mỡ ngay khi bụng còn no. Hãy thử áp dụng quy trình chậm: Gạt bỏ thức ăn thừa, ngâm nồi niêu dính cơm khô trong nước ấm khoảng 10-15 phút để vết bẩn mềm ra. Những người thay đổi thói quen từ "rửa ngay, rửa vội" sang "sắp xếp rồi mới rửa" đều ghi nhận việc nhà trở nên nhẹ nhàng và tiết kiệm hơn đáng kể.

Bảo Nhiên (Theo Aboluowang)