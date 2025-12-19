Vì sao không nên ngâm bát đĩa qua đêm?

Jason Tetro, nhà vi sinh vật học tại Đại học Toronto (Canada), cho biết bồn rửa bếp là nơi tập trung lượng lớn vi khuẩn, đặc biệt là E. coli và Salmonella nếu bạn vừa sơ chế thịt sống như gà hoặc bò.
Theo ông Tetro, môi trường ẩm ướt cùng với thức ăn thừa tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Việc ngâm bát đĩa qua đêm vô tình cung cấp thêm thời gian và địa điểm để chúng phát triển mạnh mẽ, tăng nguy cơ lây nhiễm chéo sang các bề mặt khác trong bếp.
Đồng quan điểm, phó giáo sư Brian Labus từ Trường Y tế Công cộng, Đại học Nevada (Mỹ), khẳng định vi khuẩn cực kỳ ưa thích môi trường ấm và ẩm. "Việc ngâm bát đĩa trong bể nước bẩn rủi ro hơn nhiều so với việc để chúng khô tự nhiên", ông Labus nói. Dù bồn rửa khô không hoàn toàn vô trùng, nhưng nước đọng và thức ăn để hở qua đêm chắc chắn sẽ thu hút côn trùng mang mầm bệnh.
Các chuyên gia nhấn mạnh không có khoảng thời gian ngâm bát đĩa nào được xem là an toàn tuyệt đối. Bát đĩa nên được rửa sớm nhất có thể sau khi ăn.
Để làm sạch an toàn, các chuyên gia khuyến nghị:
Ưu tiên máy rửa bát: Chế độ nước nóng và sấy của máy giúp khử trùng hiệu quả nồi niêu, bát đĩa.
Rửa tay đúng cách: Với vật dụng không dùng được máy (ly pha lê, thớt gỗ), hãy rửa ngay bằng nước nóng pha xà phòng và để khô hoàn toàn trước khi cất.
Vệ sinh dụng cụ: Miếng bọt biển rửa bát cần được làm sạch định kỳ hoặc thay mới thường xuyên để tránh tích tụ vi khuẩn.
Trong trường hợp bắt buộc phải ngâm bát đĩa lâu do vết bẩn cứng đầu, bạn cần vệ sinh kỹ bồn rửa ngay sau đó. Hãy dùng nước xà phòng nóng, sau đó là dung dịch khử khuẩn để làm sạch bề mặt, ngăn ngừa vi khuẩn tồn lưu.
Ngọc Ngân (Theo RD)