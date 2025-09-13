Vì sao không nên dùng nồi cơm điện bong lớp chống dính?

Theo các chuyên gia, không nên tiếp tục dùng nồi cơm điện khi ruột đã trầy xước hoặc bong tróc lớp phủ, vì tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Lòng nồi cơm điện thường được phủ PTFE, còn gọi là Teflon. Lớp phủ này đóng vai trò như một tấm khiên bảo vệ cho nồi cơm điện. Khi bong tróc sẽ khiến người dùng đối mặt với hai thách thức lớn:

Nguy cơ dính: Nồi cơm điện bị trầy xước sẽ mất khả năng chống dính, hạt cơm bám chặt vào đáy nồi khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn.

Sun Shuhe, Chủ tịch danh dự Ủy ban an toàn và dinh dưỡng thực phẩm, hiệp hội Y tế Trung Quốc, cho biết thực phẩm dính vào lòng nồi để lâu có thể hình thành acrylamide, chất được tổ chức y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư.

Nhôm xâm nhập: Lòng nồi cơm điện thông thường trên thị trường được làm bằng hợp kim nhôm. Nếu lớp phủ bị bong tróc, hợp kim nhôm lộ ra có thể bị rò rỉ nhôm trong quá trình nấu, đặc biệt là khi nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài hoặc với các thành phần có tính axit.

Theo Sun Shuhe, lớp nhôm bên dưới có thể tiếp xúc trực tiếp với thức ăn. Nếu nhôm đi vào cơ thể trong thời gian dài, sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, làm giảm khả năng hấp thụ canxi, phốt pho, vitamin D, tăng nguy cơ mắc Alzheimer, còi xương, loãng xương.

Ảnh minh họa: Internet

Zhang Zhaoming, phó kỹ sư trưởng trung tâm Kiểm nghiệm thiết bị gia dụng, viện Nghiên cứu thiết bị điện gia dụng Trung Quốc, cảnh báo khi ruột nồi xuất hiện vết xước sâu hoặc bong tróc thành mảng, người dùng cần ngừng sử dụng và thay mới ngay để tránh rủi ro.

Ba lưu ý để dùng nồi cơm điện an toàn

Theo Zhou Yuhao, tiến sĩ ĐH Công nghệ Hóa học Bắc Kinh, kỹ sư tại Viện nghiên cứu công nghiệp hóa chất Bắc Kinh (Sinopec), người dùng nên tuân thủ ba nguyên tắc:

Không sử dụng quá lâu

Tuổi thọ hợp lý của lòng nồi khoảng 1-2 năm. Sau thời gian này, lớp phủ dễ bong tróc, làm nhôm lẫn vào thức ăn.

Vệ sinh đúng cách

Tránh dùng búi sắt hoặc vật cứng cọ rửa. Không rửa lòng nồi ngay khi còn nóng để hạn chế bong lớp chống dính.

Tránh nấu thực phẩm nhiều axit

Các món chua dễ phản ứng với kim loại nếu lớp phủ bị hở, làm nhôm kết tủa và đi vào thức ăn.

Nhật Minh (Theo Paper)