Vì sao khách phải trả phòng trước 12h, nhận từ 14h?

Chị Thanh Hương, ở Lâm Đồng thắc mắc lý do hầu hết khách sạn đều quy định thời gian trả phòng trước 12h và nhận phòng sau 14h, thay vì cho phép khách lưu trú trọn 24 giờ từ lúc nhận phòng.

Trong mọi lần đi du lịch, tôi luôn thấy lễ tân thông báo giờ nhận phòng 14h (nhiều khách sạn thời gian còn muộn hơn, 15-16h), nhưng lại luôn yêu cầu khách trả phòng trước 12h. Tại sao ngành khách sạn lại chọn con số 12h và 14h này để tính thời gian trả - nhận phòng? Vì sao họ không cho khách nhận phòng giờ nào, trả phòng giờ đó?

Câu hỏi của độc giả Phan Thanh Hương, Lâm Đồng

Theo ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại The Anam Group, áp dụng giờ trả phòng 12h và giờ nhận phòng 14h (hoặc 15h như tại khách sạn The Anam Cam Ranh) thực chất không chỉ xoay quanh chuyện dọn dẹp một căn phòng đơn lẻ, mà là bài toán vận hành của khách sạn ở quy mô lớn.

Từ trước đến nay, 12h trở thành mốc trả phòng tự nhiên vì đa số du khách rời đi vào buổi sáng, đồng thời cũng phù hợp với khung giờ làm việc truyền thống. Lâu dần, mốc thời gian này trở thành một "chuẩn chung" được các khách sạn trên toàn thế giới áp dụng, tạo nên nhịp điệu thống nhất và nhịp nhàng cho việc đến và đi của khách.

Biệt thự trong khách san The Anam Cam Ranh. Ảnh: Booking

Quy định này không mang tính tùy tiện mà nhằm đảm bảo quy trình vận hành đồng bộ. Khoảng nghỉ hai tiếng giữa ngày là thời gian tối thiểu để bộ phận buồng phòng làm sạch, kiểm tra trang thiết bị, thay mới vật dụng và phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, giặt là. Dù việc dọn một phòng có thể chưa tới một giờ, nhưng để hoàn thiện hàng chục, thậm chí hàng trăm phòng với chất lượng đồng nhất, khách sạn cần nhiều giờ làm việc liên tục của đội ngũ nhân viên.

Khung giờ đầu buổi chiều cũng giúp khách sạn linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh như khách trả phòng muộn hoặc phòng cần sửa chữa nhỏ. Theo Martin, áp dụng mô hình nhận giờ nào trả giờ đó "nghe có vẻ hấp dẫn" nhưng trên thực tế việc phân bổ nhân sự và dự báo công suất sẽ trở nên phức tạp, gây xáo trộn lịch trình dọn dẹp và khó kiểm soát lượng phòng trống để xác nhận đơn đặt mới.

Việc duy trì mốc giờ cố định giúp tối ưu hóa công suất khai thác và đảm bảo tính ổn định trong quản lý. Dù vậy, tùy vào tình trạng phòng thực tế, nhiều nơi vẫn linh hoạt hỗ trợ khách nhận phòng sớm hoặc trả muộn, có thể miễn phí hoặc kèm phụ phí, nhằm cân bằng giữa sự thuận tiện cho khách và hiệu quả vận hành.

Phương Anh