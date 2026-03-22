Vì sao khách phải đổi cửa ra máy bay vào giờ chót?

Nguyên nhân chính của việc phải thay đổi cửa ra máy bay vào phút chót thường là sự cố kỹ thuật, hoặc máy bay đến chậm.

Trong quá trình di chuyển bằng đường hàng không, có thể một vài lần bạn vừa ổn định chỗ ngồi gần cửa ra máy bay thì thấy bảng thông tin cập nhật cửa khởi hành mới. Việc thay đổi cửa ra máy bay diễn ra khá thường xuyên, nhưng các hãng hàng không và sân bay thường không giải thích lý do. Dưới đây là một vài nguyên nhân của thay đổi này.

"Việc thay đổi cửa ra máy bay, đặc biệt vào phút chót, thường khiến nhiều hành khách cảm thấy khó chịu. Nguyên nhân chính là sự cố kỹ thuật, hoặc máy bay đến muộn, cửa xếp trước đó đã có máy bay khác đỗ", ông Ivaylo Danailov, CEO của SkyRefund, đơn vị chuyên bảo vệ quyền lợi khách bay, cho biết.

Cửa ra máy bay thường được định sẵn trước chuyến bay vài tiếng, nhưng có thể thay đổi vào giờ chót. Ảnh minh họa: VNA

Các sân bay chịu trách nhiệm phân bổ cửa ra máy bay. Việc xáo trộn cửa thường là kết quả của nỗ lực tối ưu hóa việc sử dụng và các nguồn lực phục vụ mặt đất khác.

Do tình trạng chậm trễ và tắc nghẽn trên không, máy bay thường đến sớm hoặc muộn hơn lịch trình ban đầu. Khi một chuyến bay đến muộn, cửa ra máy bay được phân bổ ban đầu có thể đã được chuyển cho máy bay khác, ông Danailov giải thích. Điều này có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền khi sân bay phải liên tục điều chỉnh để sắp xếp lại các cửa nhằm phục vụ tất cả các chuyến bay nhanh nhất có thể.

Ngoài việc chậm trễ, còn nhiều yếu tố khác có thể dẫn đến việc thay đổi cửa ra máy bay. "Các chỉ đạo từ kiểm soát không lưu, tình trạng thiếu hụt nhân sự hoặc thậm chí những điều chỉnh nhỏ nhằm tối ưu hóa dòng vận hành của sân bay cũng có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa, buộc phải thay đổi cửa lên máy bay", ông Danailov nói thêm. Theo ông, đây là một bài toán về hậu cần phức tạp, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm xáo trộn toàn bộ chuỗi vận hành.

Việc đổi cửa còn xảy ra do lỗi kỹ thuật hoặc an toàn. "Các sân bay có số lượng ống lồng và vị trí đỗ máy bay hạn chế trong khi nhiều chuyến đến hoặc đi trong cùng một khung giờ, khiến kế hoạch phân bổ cửa phải điều chỉnh", ông Bjørn Erik Barman-Jenssen, CEO Công ty Dịch vụ Mặt đất của Scandinavian Airlines, cho biết.

Ông cũng nói rằng loại máy bay và sức chứa có thể ảnh hưởng đến việc sắp xếp cửa. Ngoài ra, không phải cửa nào cũng phù hợp với mọi loại máy bay, và có rất nhiều yếu tố hậu cần liên quan, đặc biệt tại các sân bay đông đúc.

"Việc phân bổ cửa thường được điều chỉnh theo thời gian thực, dựa trên các yếu tố như xử lý hành lý, bốc xếp và nhu cầu vệ sinh máy bay," ông cho biết. Trong một số trường hợp, máy bay cũng có thể được yêu cầu sang cửa khác vì vài lý do. Ví dụ, máy bay có thể đề nghị một cửa cụ thể khác để giúp hành khách có thời gian nối chuyến ngắn, di chuyển thuận tiện và nhanh hơn, đặc biệt khi dự kiến chuyến bay đến sẽ bị chậm.

Cách tránh lỡ chuyến khi cửa ra máy bay thay đổi

Mặc dù việc đổi cửa ra máy bay thường khó đoán và ngoài tầm kiểm soát của hành khách, hành khách vẫn có thể làm một số việc để tránh bị lỡ chuyến bay vì thay đổi này.

Tải ứng dụng chính thức của hãng hàng không bạn sắp bay và bật thông báo (notifications). Nhờ đó, bạn sẽ nhận được thông báo gần như ngay lập tức qua tin nhắn hoặc trong ứng dụng nếu có thay đổi về cửa.

Nếu thời gian quá cảnh dài, hành khách hãy chủ động kiểm tra bảng thông tin chuyến bay tại sân bay thường xuyên, đặc biệt là trong khoảng một giờ trước khi lên máy bay, khi các thay đổi có khả năng xảy ra cao hơn.

Ngoài ra, nên có mặt tại cửa ra máy bay (đã thông báo ban đầu) muộn nhất 30 phút trước khi chuyến bay khởi hành. Trong trường hợp thay đổi, bạn đủ thời gian di chuyển đến cửa khởi hành mới.

Tâm Anh (theo Travel + Leisure)