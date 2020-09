Vì sao khách luôn lên cửa bên trái máy bay?

Máy bay được lắp cửa ở hai bên, nhưng chỉ một số trường hợp đặc biệt hành khách mới có thể lên từ bên phải.

Phần lớn hành khách đều biết quy trình từ lúc mua vé đến khi ngồi trên khoang phải qua bao nhiêu thủ tục. Nhưng ít người để ý rằng họ luôn luôn lên máy bay từ cửa bên trái.

Theo phi công Joe, một YouTuber nổi tiếng sống ở Munich, Đức, lý do này bắt nguồn từ xa xưa, gắn liền với lịch sử tàu biển. Trong ngành hàng hải, có một thuật ngữ rất phổ biến là "Port & Starboard side" (Cảng và mạn phải).

Hành khách luôn lên xuống máy bay từ mạn bên trái. Ảnh: OverSixty

Starboard bắt nguồn từ tiếng Anh cổ "Steorbord", nghĩa là phía con tàu được lái. Trước khi tàu có bánh lái ở giữa như ngày nay, chúng di chuyển trên nước bằng mái chèo ở phía đuôi tàu. Mái chèo này luôn được thiết kế nằm ở bên phải của con thuyền, do nhiều người thuận tay phải hơn. Do đó, người ta sẽ buộc con thuyền khi neo đậu ở khu bến cảng từ bên trái. Nếu buộc ở bên phải, tàu bị vướng bánh lái phía sau gây ra nhiều bất tiện. Cũng chính vì cách thức neo đậu này, nên khi mọi người lên thuyền hoặc vận chuyển hàng hóa, họ cũng lên từ bên trái. Sau này, ngành hàng không áp dụng quy tắc lên tàu biển cho việc lên xuống tàu bay.

Trên Quora, diễn đàn dành cho những người tò mò nhất thế giới, một cựu phi công không quân Mỹ cho biết lý do là bên phải máy bay được dùng để "làm việc khác". Chúng được các bộ phận mặt đất như Cung ứng suất ăn (catering), hàng hóa (cargo) sử dụng để vận chuyển đồ ăn, vali của khách vào trong khoang máy bay. Đây cũng là bên dùng để nạp nhiên liệu. Do vậy, hành khách sử dụng cửa bên trái nhằm đảm bảo an toàn cũng như không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến các hoạt động khác của hãng.

Phía bên phải máy bay để dành cho các bộ phận mặt đất làm việc như nạp nhiên liệu, vận chuyển hàng hóa, suất ăn. Ảnh: Aircraf Nerds

Bên cạnh đó, ghế ngồi của cơ trưởng là ở bên trái trong buồng lái. Do đó, nhiều sân bay khi làm ống lồng, họ thường thiết kế bên trái để cơ trưởng dễ quan sát khi ống lồng áp vào.

Mandy, một tiếp viên hàng không lâu năm ở Mỹ cho biết hành khách vẫn có thể đi cửa bên phải. Nhưng đó là các trường hợp đặc biệt như khách ngồi xe lăn (nếu không có cầu hàng không), lên máy bay trong tình trạng nguy cấp như nằm cáng... Phi hành đoàn lên cửa bên trái giống khách.

Với hành khách thông thường, bạn sẽ đi bộ xuống cầu hàng không, hoặc được xe chuyên dụng chở ra chỗ đậu máy bay rồi lên cầu thang để vào cabin. Hành khách hầu như đi vào bằng cửa đầu tiên hoặc thứ hai bên trái (thường gọi là L1 hoặc L2 Left). Một số trường hợp ngoại lệ như Airbus A320 hoặc Boeing 737, mọi người thường lên bằng cửa trước và cửa sau. Bạn sẽ có trải nghiệm này khi bay EasyJet, Ryan Air...

Còn theo Art Caldera, một người dùng YouTube, việc khách luôn đi bên trái là để "chúng ta không thể nhìn thấy hãng bay đã quăng quật hành lý của khách mạnh như thế nào từ băng chuyền vào khoang hàng từ bên phải". Câu trả lời này không được coi là một đáp án đúng, mà chỉ mang tính chất hài hước, "cà khịa" các hãng bay. Tuy nhiên, nó lại là câu trả lời nhận được nhiều like và bình luận nhất, với hơn 2.200 lượt đồng tình.

Leo lên cánh máy bay cho mát

Hải Đăng (Theo Aerotime)