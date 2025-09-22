Vì sao hôn nhân ngày càng đắt đỏ?

Quan niệm "an cư rồi mới kết hôn" khiến giới trẻ Mỹ xem hôn nhân là thành tựu đỉnh cao, thay vì là nền tảng để cùng nhau xây dựng sự nghiệp như các thế hệ trước.

Với Ryan và Amanda Dona ở Long Island, New York, đám cưới hồi tháng 2 là lời khẳng định họ đã bước sang giai đoạn ổn định.

"Đó như cột mốc khép lại sự hỗn loạn của vài năm qua", Amanda, 32 tuổi, thạc sĩ ngành bán hàng - nghiên cứu thị trường, nói. Chồng cô 33 tuổi là giám định viên bảo hiểm. Trước khi cưới, họ đã mua nhà ở Long Island, thăng tiến trong công việc.

Ryan và Amanda Dona ở Long Island, New York trong đám cưới hồi tháng 2. Ảnh: WSJ

Các nhà nghiên cứu gọi xu hướng này là "mô hình đỉnh điểm" (capstone model), khi cả hai hoàn tất sự nghiệp, tài chính rồi mới kết hôn. Quan niệm này thay thế "mô hình nền tảng" (cornerstone) trước đây, khi người trẻ thường cưới từ đầu tuổi 20 rồi cùng nhau gây dựng sự nghiệp, tích lũy tài sản.

"Hôn nhân với người Mỹ giờ đây là phải đạt được một mức thành công nhất định trong học tập và nghề nghiệp trước khi trao nhẫn", giáo sư Brad Wilcox, Đại học Virginia nói.

Sự thay đổi này được cho là nguyên nhân chính khiến độ tuổi kết hôn lần đầu ngày càng cao hoặc khiến nhiều người chọn không kết hôn. Tuổi kết hôn trung vị tại Mỹ năm 2024 là 30 đối với nam và 29 với nữ, tăng đáng kể so với mức 28 và 26 của năm 2008.

Trường hợp Taylor Swift và Travis Kelce, cùng ngoài 30 tuổi, chỉ đính hôn khi sự nghiệp thăng hoa, được xem là minh họa rõ nhất cho xu hướng này.

Mô hình đỉnh điểm cũng đặt ra ngưỡng kỳ vọng cao hơn. "Nếu một ngôi nhà có hàng rào trắng và đám cưới ngoài trời nằm ngoài tầm với, bạn có thể nghĩ hôn nhân không dành cho mình", Wilcox nói.

Từ 2008 đến 2023, tỷ lệ kết hôn lần đầu ở Mỹ giảm 9%, chỉ còn 60 trên 1.000 người độc thân. Nhóm có bằng đại học hoặc thu nhập cao ít bị tác động hơn, trong khi tỷ lệ kết hôn ở nhóm thu nhập thấp (chiếm 2/3 dân số) sụt giảm mạnh.

"Hôn nhân đã trở thành biểu tượng của sự dư giả tài chính và địa vị", Krista Westrick-Payne, phó giám đốc Trung tâm quốc gia nghiên cứu Hôn nhân & Gia đình, nhận định. "Người ta chờ đến khi có bằng cấp, công việc ổn định, mua được nhà và tìm bạn đời hội tụ đủ các tiêu chuẩn ấy mới cưới".

Thực tế, nhiều người trẻ thừa nhận chưa sẵn sàng về tài chính. Eugene Hopper, 34 tuổi, sống tại Ohio, từng nhập ngũ để trả học phí và đi giao pizza, nói anh luôn thấy bị tụt lại. Dù nay đã ổn định sự nghiệp, Hopper vẫn khó hình dung cuộc sống gắn với hôn nhân sau nhiều năm quen sống một mình.

Tương tự, Catherine Marshall, 32 tuổi, ở New Jersey, cho biết càng lớn tuổi càng khó nghĩ đến việc sống chung. Việc hẹn hò cũng khiến cô nản lòng khi nhiều đàn ông thu nhập thấp hơn, trở thành gánh nặng thay vì điểm tựa.

Các chuyên gia cho rằng khoảng cách kinh tế ngày càng rộng giữa nam và nữ khiến "mô hình đỉnh điểm" khó đạt được. Phụ nữ ngày nay học vấn cao, thu nhập tốt, trong khi nhiều đàn ông lại chật vật. "Trước kia, chỉ cần là trụ cột tài chính, đàn ông đã có lợi thế. Giờ thì lợi thế đó không còn", Richard Reeves, Viện Nam giới & Bé trai Mỹ, nói.

Ngoài trình độ học vấn, tài sản gia đình cũng định đoạt khả năng kết hôn. Nghiên cứu của Viện Goldman cho thấy, năm 2019, 59% người Mỹ 37 tuổi có cha mẹ thuộc nhóm thu nhập cao nhất đã lập gia đình, trong khi ở nhóm thấp nhất chỉ là 30%.

Theo nhà kinh tế Melissa Kearney, hôn nhân của tầng lớp giàu có giúp củng cố tài sản và nới rộng khoảng cách thu nhập. "Phụ nữ có học vấn cao ngày nay có nhiều cơ hội và thu nhập hơn. Và những người đàn ông họ chọn kết hôn vẫn đang rất thành công", bà nói.

Bảo Nhiên (Theo WSJ)