Vì sao học công nghệ thông tin nên tham gia dự án từ năm nhất?

Mô hình đào tạo theo dự án từ năm nhất của Finland Metropolia Vietnam giúp sinh viên công nghệ thông tin rèn tư duy sản phẩm, năng lực phối hợp và khả năng giải quyết bài toán thực tế.

Theo ông Trần Hữu Công, Phó giám đốc khối Dịch vụ Kỹ thuật sản phẩm toàn cầu tại FPT Software, trong kỷ nguyên công nghệ thông minh, các doanh nghiệp đang đối mặt với sự thiếu hụt kỹ sư có thể trực tiếp tham gia giải quyết bài toán ứng dụng thực tế.

"Chỉ có thực chiến, sinh viên mới có thể sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu nhân lực toàn cầu đang rất lớn của các tập đoàn công nghệ", ông nhấn mạnh.

Do đó, Finland Metropolia Vietnam, chương trình hợp tác giữa trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT, và Đại học Khoa học Ứng dụng Metropolia (Phần Lan), triển khai mô hình đào tạo lấy dự án làm trung tâm, gắn học tập với các bài toán thực tế ngay trong quá trình học.

Nhóm sinh viên Finland Metropolia Vietnam trình diễn vận hành game trên nền tảng Web UI. Ảnh: Finland Metropolia Vietnam

Từ năm đầu tiên, 100% sinh viên ngành công nghệ thông tin thông minh tại chương trình cần tham gia học phần dự án và hoàn thiện sản phẩm công nghệ ở mức thử nghiệm. Trong học kỳ đầu, mỗi lớp được chia nhóm triển khai dự án kéo dài khoảng 8 tuần với yêu cầu sản phẩm có thể vận hành trong thực tế.

Một trong những dự án tiêu biểu là xây dựng trò chơi mô phỏng máy bay vận hành trên trình duyệt, sử dụng bộ dữ liệu hàng không toàn cầu với hàng chục nghìn bản ghi. Kết thúc học phần, các nhóm phải phát triển sản phẩm có khả năng vận hành trong môi trường thực tế, thay vì chỉ dừng ở mô hình thử nghiệm trên giấy.

Theo đại diện chương trình, trọng tâm đào tạo là cách sinh viên tiếp cận vấn đề, kết nối dữ liệu, hệ thống, trải nghiệm người dùng, thay vì trang bị nhiều lý thuyết. Qua đó, người học sớm làm quen với tư duy sản phẩm và cách các thành phần kỹ thuật vận hành trong một hệ thống hoàn chỉnh.

"Khi chuyển từ xử lý dữ liệu sang xây dựng giao diện web, em nhận ra nhiều thiếu sót của mình, đồng thời chủ động tìm hiểu thêm các công cụ thiết kế để hoàn thiện sản phẩm", Quang Tuệ, sinh viên ngành công nghệ thông tin tại Finland Metropolia Vietnam, chia sẻ.

Theo TS. Phạm Văn Đại, Trưởng khoa Công nghệ thông tin thông minh tại Finland Metropolia Vietnam, chương trình tổ chức các học phần dự án theo quy trình phát triển phần mềm được doanh nghiệp áp dụng, như Agile và chu kỳ phát triển phần mềm (SDLC). Cách tiếp cận này giúp sinh viên làm quen sớm với nhịp làm việc thực tế và rút ngắn thời gian thích nghi sau khi ra trường.

"Khi chỉ quen giải các bài tập rời rạc, sinh viên rất khó thích nghi với môi trường phát triển sản phẩm thực tế, nơi mọi quyết định kỹ thuật đều gắn với khả năng mở rộng, vận hành và trải nghiệm người dùng", ông nói.

TS. Phạm Văn Đại, Trưởng khoa Công nghệ thông tin thông minh tại Finland Metropolia Vietnam. Ảnh: Finland Metropolia Vietnam

Để khắc phục hạn chế này, chương trình thiết kế chuỗi 6-8 học phần dự án trong suốt ba năm với độ phức tạp tăng dần. Điểm đặc trưng của mô hình là người học phải quay lại cải tiến chính sản phẩm đã thực hiện ở các học phần trước, qua đó, nhận diện những hạn chế trong thiết kế ban đầu và điều chỉnh tư duy nhằm tối ưu khả năng mở rộng, duy trì hệ thống.

"Không chỉ sửa lỗi, chúng em còn phải nghĩ đến khả năng mở rộng hệ thống và sự phối hợp giữa các phần của sản phẩm. Điều này khiến cả nhóm làm việc có kế hoạch và trao đổi nhiều hơn", Thành Đạt, sinh viên ngành công nghệ thông tin tại Finland Metropolia Vietnam, cho biết thêm.

Sinh viên thực hành kỹ năng làm việc nhóm qua quá trình triển khai dự án. Ảnh: Finland Metropolia Vietnam

Trong bối cảnh AI và tự động hóa tiếp tục tái định hình ngành công nghệ thông tin, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến khả năng tham gia triển khai các bài toán thực tế, phối hợp nhóm và làm việc trong môi trường phát triển phần mềm hiện đại. Do đó, ông Trần Hữu Công đánh giá việc gắn đào tạo với các bài toán ứng dụng thực tế có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thích nghi của sinh viên sau khi ra trường.

Ông chỉ rõ sự kết hợp này giúp sinh viên sẵn sàng vận dụng kiến thức ngay và luôn, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn. Khi được trang bị các bài toán ứng dụng thực tế, các em có thể vận dụng kiến thức một cách nhanh chóng và tối ưu.

"Đây cũng là một trong những yếu tố then chốt giúp nhân lực công nghệ thông tin duy trì lợi thế cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường lao động toàn cầu trong thời AI", ông nói thêm.

Ngoài ra, với mục tiêu mang lại cơ hội học tập chất lượng quốc tế cho sinh viên Việt Nam, Finland Metropolia Vietnam triển khai quỹ học bổng trị giá đến 30 tỷ đồng cho mùa tuyển sinh 2026. Chương trình áp dụng cho hai ngành đào tạo trọng điểm là công nghệ thông tin thông minh và kinh doanh - logistics, kinh doanh quốc tế.

Nhật Lệ