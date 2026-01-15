Vì sao hộ chiếu Malaysia vào top 10 quyền lực thế giới?

Malaysia được xếp vào nhóm quốc gia có chính trị ổn định, rủi ro nhập cư thấp và thể chế tương đối minh bạch - các yếu tố quan trọng giúp hộ chiếu điểm đến xếp hạng cao.

Trong bảng xếp hạng Henley Passport Index 2026 (HPI) công bố ngày 13/1, hộ chiếu Malaysia xếp thứ 9 toàn cầu, trên Mỹ (thứ 10) và nhiều quốc gia châu Âu như Monaco, Vatican, Bulgaria. Công dân Malaysia được miễn thị thực hoặc cần xin visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) tại 180 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Malaysia trở thành một trong 5 đại diện châu Á góp mặt trong top 10 hộ chiếu quyền lực năm 2026, cùng Singapore (thứ nhất), Hàn Quốc và Nhật Bản (đồng hạng hai), UAE (thứ 5). Thứ hạng công bố hồi tháng 1 cho thấy sự thăng tiến rõ rệt của hộ chiếu Malaysia so với năm 2025, thứ 12.

Top 10 hộ chiếu năm 2026 STT Điểm đến Số điểm đến được miễn visa 1 Singapore 192 2 Nhật Bản, Hàn Quốc 188 3 Đan Mạch, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thụy Điển 186 4 Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Italy, Hà Lan, Na Uy 185 5 Hungary, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, UAE 184 6 Croatia, Estonia, CH Czech, Malta, New Zealand, Ba Lan 183 7 Australia, Latvia, Liechtenstein, Anh 182 8 Canada, Iceland, Lithuania 181 9 Malaysia 180 10 Mỹ 179

Theo Cục Di trú Malaysia, vị trí cao trên bảng xếp hạng phản ánh vị thế quốc tế vững chắc và mức độ tin cậy mà các quốc gia khác dành cho Malaysia, New Straits Times đưa tin.

Trong 20 năm công bố bảng xếp hạng của HPI, 2014 trở thành năm Malaysia có thứ hạng hộ chiếu cao nhất, thứ 8. Năm 2006, 2013, hộ chiếu Malaysia đứng thứ 9, các năm còn lại, thứ tự dao động quanh vị trí 10-14, cho thấy sự ổn định của điểm đến.

Hộ chiếu Malaysia có bìa màu đỏ đậm. Ảnh: Smart Local

Giới phân tích cho rằng, sức mạnh hộ chiếu không chỉ phản ánh thuận lợi đi lại mà còn cho thấy cách thế giới đánh giá năng lực quản trị, độ tin cậy và hiệu quả ngoại giao của một quốc gia.

Malaysia được xếp vào nhóm quốc gia có chính trị ổn định, rủi ro nhập cư thấp và thể chế tương đối minh bạch. Công dân Malaysia được các cơ quan nhập cư đánh giá là du khách rủi ro thấp, tuân thủ pháp luật, nhờ đó được hưởng nhiều chính sách miễn thị thực.

Uy tín kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng nâng cao vị thế hộ chiếu. Malaysia hiện là trung tâm sản xuất - thương mại của khu vực, sở hữu lực lượng lao động có trình độ, sức mua ổn định và hình ảnh du lịch có trách nhiệm. Những yếu tố này góp phần củng cố niềm tin quốc tế đối với công dân Malaysia.

Nếu kinh tế tạo uy tín, ngoại giao có vai trò duy trì và mở rộng. Malaysia phát huy ngoại giao đa phương, mở rộng tiếp cận tại Trung Đông, Nam Á, châu Phi, đồng thời giữ quan hệ chặt chẽ với phương Tây. Xét về độ mở quốc tế, Malaysia đứng thứ 13 khi miễn thị thực, hoặc cấp visa cửa khẩu, ETA cho công dân đến từ 167 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo Seasia, với nhiều người Malaysia, thứ hạng hộ chiếu cao là niềm tự hào quốc gia. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng hộ chiếu Malaysia "có thể đưa người sở hữu đến gần như mọi nơi trên thế giới mà không cần thị thực".

Một hộ chiếu mạnh không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, còn đem lại lợi ích thiết thực. Du khách Malaysia có thể bỏ qua thủ tục xin visa rườm rà, không cần xếp hàng tại đại sứ quán hay chờ đợi xét duyệt hồ sơ, đồng thời tiết kiệm hàng trăm USD chi phí thị thực mỗi chuyến đi.

Sự linh hoạt này cho phép họ dễ dàng săn vé rẻ phút chót, thực hiện các chuyến đi ngẫu hứng mà không lo vướng rào cản visa - lợi thế ngày càng quan trọng trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi nhanh.

HPI là bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia, dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước. Bảng xếp hạng được xây dựng từ nguồn dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) kết hợp với phân tích của đội ngũ nghiên cứu Henley & Partners.

Anh Minh (Theo HPI, New Straits times, Seasia)