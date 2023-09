Vì sao HLV Arteta ưu ái thủ thành Raya?

Theo báo Anh Sunsport, David Raya mạnh hơn Aaron Ramsdale ở khả năng phát triển bóng, cứu thua và làm chủ vòng cấm nên trở thành thủ môn số một của Arsenal.

Raya nằm trong tầm ngắm của Arsenal nhiều năm qua, một phần vì cựu HLV thủ môn của Brentford - Inaki Cana, hiện là thành viên trong ban huấn luyện "Pháo thủ". Đến hè 2023, thủ thành Tây Ban Nha cũng cập bến sân Emirates theo hợp đồng cho mượn kèm tùy chọn mua đứt vào năm sau với mức phí 35 triệu USD.

HLV Mikel Arteta từng giải thích rằng sự xuất hiện của Raya giúp tăng cường chất lượng, chiều sâu, sự cạnh tranh lành mạnh trong khung gỗ, đồng thời nhấn mạnh ông mong muốn mỗi vị trí của Arsenal có hai cầu thủ ở đẳng cấp tương đương.

Việc HLV Arteta trao suất bắt chính cho Raya (trái) và Ramsdale (phải) gây nhiều tranh cãi. Ảnh: standard

Sau đó vài tuần, ông đẩy Ramsdale lên ghế dự bị, để trao suất bắt chính cho Raya ở trận thắng Everton 1-0, hòa Tottenham 2-2 tại Ngoại hạng Anh và thắng PSV 4-0 ở Champions League. Đây được xem là quyết định có phần khắc nghiệt của Arteta khi Ramsdale được xem là công thần mùa trước và đang giữ phong độ thi đấu ổn định.

Hôm 27/9, thủ thành người Anh trở lại khung gỗ, và lập tức tỏa sáng với bốn pha cứu thua giúp Arsenal thắng Brentford 1-0 ở vòng 3 Cup Liên đoàn Anh trên sân Gtech Community. Nhưng việc ra sân ở giải đấu kém danh giá này dường như xác nhận Ramsdale chỉ còn là thủ thành số hai của Arsenal.

Theo báo Anh Sunsport, có ba lý do để giải thích quyết định mạnh tay của Arteta.

Đầu tiên là khả năng phát triển bóng. Mùa này, một trong những thay đổi chiến thuật lớn nhất của bóng đá đỉnh cao là việc sử dụng thủ môn giống như trung vệ thứ ba trong lối chơi triển khai bóng. Có thủ môn chơi chân tốt và dâng cao khỏi vòng cấm trong giai đoạn đầu triển khai bóng là lựa chọn chiến thuật cho phép một CLB kiểm soát từ phần sân nhà đồng thời ngăn chặn đối phương có thể dồn ép mạnh mẽ.

Với khả năng chơi chân tốt, thủ môn Raya có thể dâng cao và phối hợp cùng với các đồng đội. Ảnh chụp màn hình

Arteta đang hướng tới một hệ thống như vậy với khả năng kiểm soát bóng tốt hơn từ phần sân nhà. Từ đó, HLV người Tây Ban Nha cần mẫu thủ môn có thể đóng góp hiệu quả trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công. Điều này có nghĩa Arteta không chỉ cần thủ môn có thể chuyền bóng, mà cầu thủ này phải có khả năng chuyền dài vượt tuyến chính xác để thoát pressing.

Chìa khóa để phát triển đợt tấn công theo cách này là kiểm soát hiệu quả nhịp độ chuyển động của bóng. Nếu đường chuyền được thực hiện quá nhanh thì đợt tấn công có thể không được thiết lập chính xác. Vì thế, các HLV hàng đầu đang tìm cách làm chậm đường chuyền đầu tiên từ khu vực vòng cấm đội nhà để buộc đối thủ phải dâng cao, lộ khoảng trống phía sau.

Với một thủ môn tự tin kiểm soát bóng, thậm chí dâng cao và chuyền vượt tuyến lên hàng tiền vệ một cách chính xác, lối chơi này sẽ dễ dàng đạt được hơn nhiều. Nếu vẫn muốn tìm cách thống trị bóng trong những giai đoạn triển khai ban đầu thì gần như chắc chắn Arteta sẽ ưu ái Raya hơn Ramsdale. Raya sinh ra ở Barcelona, có khả năng chơi chân tốt nên phù hợp hơn với triết lý của HLV đồng hương.

Thứ hai là phản xạ và cứu thua. Dù các thủ môn hiện đại phải có khả năng chơi chân, họ vẫn cần hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ bản là cản phá và ngăn chặn các cú sút. Ở yếu tố này, cả Ramsdale lẫn Raya đều được đánh giá cao, với khả năng phản xạ tuyệt vời và khép góc.

Raya đổ người cứu thua xuất sắc, cản cú sút của Brennan Johnson trong trận đấu Tottenham. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Raya được cho có kỹ thuật tốt hơn một chút so với Ramsdale. Theo Sun Sports, khi tìm cách di chuyển để che chắn, thủ thành Tây Ban Nha có lợi thế hơn về động tác bằng chân và thời điểm anh lao xuống để thực hiện những pha cứu thua tầm thấp.

Cuối cùng là làm chủ vòng cấm. Xét về tầm vóc, Ramsdale cao 1,90 m được cho có lợi thế hơn Raya cao 1,83 m. Nhưng thực tế không phải vậy. Đôi khi, Ramsdale có thể hơi do dự trong việc rời vị trí - điều có thể dẫn đến việc thủ thành người Anh gặp khó khăn trong việc xử lý và nhận bóng một cách an toàn.

Raya lao ra làm chủ tình huống, hóa giải một pha tấn công của PSV ở Champions League. Ảnh chụp màn hình

Khi thủ môn phải quyết định thời điểm băng ra và phá bóng trên không, bất kỳ sự do dự nào cũng có thể tạo ra sự bất an. Nếu các hậu vệ không tin tưởng thủ môn có thể băng ra bắt hay phá bóng, nhiều khả năng họ có thể can thiệp và từ đó dẫn đến sai lầm. Ngược lại, nếu tin tưởng thủ môn, các hậu vệ sẽ tự tin để đồng đội kiểm soát các pha tranh chấp trên không trong khu vực.

Trong khi Ramsdale nhiều khả năng sẽ lựa chọn đấm bóng, Raya sẽ tìm cách bắt bóng bất cứ khi nào có thể rồi chuyền cho đồng đội phản công. "Một lần nữa trong lĩnh vực này, Raya lại có lợi thế hơn Ramsdale", tờ báo Anh nhấn mạnh.

Hồng Duy