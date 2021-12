Vì sao hay buồn ngủ khi máy bay cất cánh?

Một trong những lý do là âm thanh "ù ù" khi máy bay bắt đầu lăn bánh, khiến bạn ngủ thiếp đi, kể cả khi không mệt mỏi.

Trong quá trình máy bay cất cánh, bạn có thể cảm thấy muốn chìm vào giấc ngủ. Buồn ngủ trong giai đoạn này được xem là một phản ứng cá nhân. Một số người gặp phải, một số người thì không. Rambler chỉ ra những lý do cho điều này.

Giảm áp suất

Một số người có thể cảm thấy nặng nề và buồn ngủ đột ngột khi máy bay cất cánh. Lý do cho việc này là áp suất giảm đột ngột. Trong quá trình cất cánh, áp suất bên ngoài giảm so với áp suất bên trong cabin. Hệ thống của máy bay tự động cân bằng sự thay đổi này, song không hoàn toàn.

Thiếu oxy

Bất kỳ máy bay nào cũng có hệ thống điều hòa không khí song chúng không hoàn toàn giải quyết triệt để sự thay đổi về mật độ oxy khi máy bay cất cánh. Trong quá trình này, lượng oxy giảm thấp hơn bình thường. Khi mức oxy trong máu giảm nhẹ, ta có thể cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi và đau đầu.

Du khách có thể cảm thấy buồn ngủ hơn khi máy bay bắt đầu cất cánh. Ảnh: Deposit

Thiếu độ ẩm

Không khí trong cabin máy bay khá khô. Độ ẩm tương đối trên hầu hết các chuyến bay thường là 20%, trong khi độ ẩm đặc trưng trong môi trường căn hộ và văn phòng là 40-60%. Trong một môi trường như vậy, ta có thể cảm thấy uể oải và thiếu năng lượng. Điều này có thể liên hệ với cảm giác khi làm việc trong một văn phòng bí bức, không thoáng khí.

Âm thanh đều đều

Âm thanh "ù ù" khi máy bay bắt đầu lăn bánh có thể khiến bạn ngủ thiếp đi, kể cả khi bạn không mệt mỏi. Lý do là âm thanh tần số thấp và đều nhau dễ khiến con người buồn ngủ, giống như một đứa trẻ được nghe âm thanh ru ngủ.

Bầu không khí thoải mái

Với nhiều nguời, lúc máy bay cất cánh là một giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, ngược lại, một số người cho rằng đây là giai đoạn yên tĩnh và thư giãn nhất khi đèn được tắt, mọi người ngồi im tại chỗ, tiếng động cơ như âm thanh ru ngủ. Lúc này, bộ não chỉ tập trung duy nhất vào tiếng ồn từ động cơ, khá ổn định và thư giãn.

Buồn ngủ khi máy bay cất cánh là một phản ứng thông thường song chúng ta không nên ngủ trong giai đoạn này vì lý do an toàn. Tốt nhất hãy chỉ ngủ sau khi đèn báo hiệu thắt dây an toàn được tắt.

Trung Nghĩa (Theo Rambler)