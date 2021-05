Vì sao hạnh phúc giúp bạn khỏe hơn?

Sự vui vẻ và tích cực giúp bạn tránh khỏi các bệnh tim, giảm căng thẳng và giúp bạn giữ huyết áp ổn định.

Theo các nhà khoa học, 5 dạng cảm xúc tích cực bao gồm yêu, hy vọng, cảm thông, biết ơn và hạnh phúc đem lại lợi ích to lớn với cơ thể bạn.

Khi bạn yêu

Trong giai đoạn mới yêu, cơ thể sản xuất adrenalin và norepinephrine khiến tim bạn đập nhanh, trong khi dopamine khiến bạn cảm thấy hưng phấn.

Oxytocin và vasopressin - những chất tạo ra cảm giác hạnh phúc và an toàn - giúp duy trì các mối quan hệ và thắt chặt các kết nối. Do đó, các cặp vợ chồng mới kết hôn sẽ có "ngưỡng đau" cao hơn, do tình yêu mãnh liệt sẽ xoa dịu các vùng não bị đau.

Về lâu dài, tình yêu làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và chống lại sự suy giảm mức độ hài lòng trong cuộc sống ở tuổi trung niên. Nó cũng giúp giảm thiểu lượng cortisol bạn sản xuất khi bị căng thẳng.

Nghiên cứu khoa học chỉ ra, khi các cặp vợ chồng tăng cảm giác yêu bằng cách thường xuyên trò chuyện, xem phim với nhau khoảng 5 lần trong một tháng, họ đã cải thiện mối quan hệ của mình và giúp giảm 1/2 nguy cơ chia tay.

Khi bạn hy vọng

Khi bạn hy vọng, các bộ phận của não chịu trách nhiệm về khả năng suy nghĩ tích cực (gồm vỏ não trước và hạch hạnh nhân) sẽ hoạt động. Việc này giúp cải thiện cách các tế bào miễn dịch phản ứng khi đối mặt với virus hoặc vi khuẩn.

Để có được cảm giác này, bạn nên xem một bộ phim hài. Chỉ sau 15 phút, "điểm hy vọng" của bạn sẽ tăng lên. Nguyên nhân của điều này, theo các nhà khoa học là do sự hài hước ức chế các suy nghĩ tiêu cực.

Sự đồng cảm có thể giúp cải thiện sức khỏe và tuổi thọ. Ảnh minh họa: WomenWeekly.

Khi bạn đồng cảm

Khi bạn đồng cảm, não bộ của bạn tăng sản xuất hormone oxytocin và kích hoạt một mạng lưới tế bào thần kinh não, giúp đồng thời ngăn chặn mạng lưới bạn sử dụng để phân tích mọi thứ.

Cảm giác đồng cảm làm tăng mức độ hào phóng của bạn đối với người khác, điều này giúp cải thiện sức khỏe và tuổi thọ của bạn, nhờ thế bạn cũng cảm thấy hạnh phúc hơn.

Để đạt được cảm giác đó, bạn nên tăng cường đọc sách, việc này giúp vùng đồng cảm của não được rèn luyện.

Khi bạn biết ơn

Khi bạn biết ơn, bộ não của bạn củng cố các cấu trúc liên kết với nhận thức xã hội và sự đồng cảm, cũng như khu vực xử lý các phần thưởng.

Khi bạn nói thành lời những lời cảm ơn với ai đó, đây được coi như "một liều thuốc" tăng cường cho mối quan hệ của bạn, thậm chí tăng cơ hội biến một mối quan hệ xã giao trở nên sâu sắc hơn.

Để đạt được cảm giác đó, bạn nên viết ra 5 điều khiến bạn biết ơn mỗi ngày. sau 10 tuần, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn 25%.

Khi bạn hạnh phúc

Khi bạn hạnh phúc, não của bạn tiết ra một sự kết hợp của các chất dẫn truyền thần kinh bao gồm dopamine, serotonin và endorphin. Mức độ cortisol, hormone căng thẳng sẽ giảm.

Một nghiên cứu cho biết tác động của hạnh phúc đối với tuổi thọ có thể được so sánh với sự khác biệt giữa tuổi thọ của người hút thuốc và không hút thuốc. Thêm vào đó, những người không hạnh phúc có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến tuổi tác cao hơn 80%.

Thùy Linh (Theo Womensweekly)