Vì sao giới trẻ Hàn Quốc thích mở cửa hàng tạp hóa

Lee Sung Bong, 25 tuổi, mở một cửa hàng tiện lợi tại quận Guro, Seoul, tháng 8 năm ngoái theo lời khuyên của bố mẹ.

Bố mẹ của Lee Sung Bong đã kinh doanh cửa hàng tiện lợi nhiều năm nay và gợi ý con trai khởi nghiệp. Cậu cho biết kỹ năng bản thân cũng được nâng cấp trong khi lựa chọn mặt hàng nào mà khách hàng yêu thích. Do cửa hàng có nhiều sản phẩm độc đáo và mới mẻ, các khách hàng - bao gồm cả các YouTuber và blogger – thường xuyên lui tới nên doanh số tăng hơn 30% trong 9 tháng qua.

Ngày càng nhiều người trẻ ở độ tuổi 20, 30 đua nhau mở cửa hàng tiện lợi vì dư dả thời gian và thu nhập cao hơn nhân viên văn phòng. Chi phí của mô hình kinh doanh này cũng tương đối thấp và không đòi bằng cấp hay phẩm chất gì đặc biệt.

Một nhân viên cửa hàng tiện lợi ở Seoul đang sắp xếp hàng hóa trên kệ, ngày 5/5. Ảnh: Yonhap

Theo BGF Retail – đơn vị khai thác chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Hàn Quốc cho biết tỷ lệ chủ cửa hàng mới trong độ tuổi 20 đã tăng 7,4% từ năm 2020 lên 10,4% năm 2021 và 16,2% năm 2022. Chuỗi GS25 cũng ghi nhận tỷ lệ các ông chủ trẻ tăng từ 12,9% năm 2020 lên 15,8% năm 2022. Tỷ lệ chủ nhân trẻ tăng từ 11,4% lên 13% trong cùng kỳ ở chuỗi 7-Eleven. Ngược lại, số chủ cửa hàng từ 50 tuổi trở lên của ba chuỗi giảm theo từng năm.

Một quản lý cửa hàng tiện lợi nhận xét nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều người trẻ gia nhập mảng này là chi phí mở cửa hàng mới chỉ vào khoảng 42 triệu won (hơn 745 triệu đồng).

Các công ty cũng chào đón chủ cửa hàng trẻ vì họ nắm bắt được xu hướng và nhu cầu của khách hàng trẻ hơn so với người cao tuổi. Họ còn tích cực quảng bá việc kinh doanh trên mạng, giúp tăng nhận diện thương hiệu trong khi thu hút được người tiêu dùng đến mua sắm.

Việc trẻ hóa chủ cửa hàng tiện lợi phản ánh một xu thế thịnh hành gần đây ở Hàn Quốc, đó là người trẻ nhìn thấy cơ hội ở những công việc trước đây chỉ người già mới làm.

Số lượng người trẻ theo đuổi các công việc vốn dành cho người già ngày một tăng khi thế hệ Millennial và Gen Z muốn làm việc tự do thay vì gắn bó với văn phòng. Chương trình Fresh Managers (người quản lý trẻ) cho phép họ tùy chọn thời gian bắt đầu và kết thúc công việc, có thêm thu nhập nên hấp dẫn hơn.

Kang, 28 tuổi, làm việc bốn giờ mỗi ngày, từ 6 giờ sáng và tập hát để thành ca sĩ sau khi giao hàng xong. Hong Seo Young, 35 tuổi, là thành viên của Fresh Managers từ năm 2020 sau khi bỏ công việc chủ nhà hàng. Cô chia sẻ có thể nhận thêm việc làm bán thời gian trong thời gian rảnh rỗi.

Trên đường phố Hàn Quốc, dễ dàng bắt gặp quầy hàng bán đồ ăn vặt của những người trẻ. Dữ liệu của cơ quan thống kê nước này cho thấy số người trong độ tuổi 30 làm việc tại các nhà mạng hay bán hàng vỉa hè đạt 133.000 trong nửa đầu năm 2022, cao kỷ lục từ năm 2013.

Một số nhà quan sát tin rằng xu thế là do thị trường việc làm ngày càng xấu đi do dịch Covid-19. Số người tham gia lực lượng lao động năm 2022 là 28,08 triệu, tăng 816.000 so với năm 2021, tuy nhiên, 55% việc làm mới thuộc về những người ở độ tuổi 60, tương đương 452.000.

Hwang Yong Sik, Giáo sư quản trị kinh doanh Đại học Sejong, nhận xét dường như giới trẻ đang tìm những cách vượt qua nền kinh tế khó khăn như khởi nghiệp với chi phí thấp. Tuy nhiên, họ làm điều đó một cách tinh vi và có tính toán hơn so với thế hệ đi trước.

Huy Phương (Theo Korea Joongang Daily)