Vì sao giới siêu giàu 'nghiện' máy bay riêng?

Những người siêu giàu chọn máy bay riêng vì nó giúp họ mua được thời gian và sức khỏe khi bỏ qua hoàn toàn các quy trình phức tạp như kiểm tra an ninh, chờ cất cánh.

Madeline Berg, cây viết của Business Insider, đã trải nghiệm một chuyến bay trên máy bay riêng từ New York đến Cleveland. Cô nhận ra giá trị thực sự của việc bay riêng không phải những tiện nghi xa xỉ mà ở thời gian tiết kiệm được.

Chuyến đi của Berg từ Brooklyn đến trụ sở của Flexjet, công ty hàng không tư nhân, đánh dấu chuyến công tác đầu tiên sau kỳ nghỉ thai sản. Thông thường, hành trình này kéo dài 5 giờ mỗi chiều, bao gồm đi xe Uber, thời gian chờ ở sân bay và chuyến bay thương mại.

Tuy nhiên, nhờ không phải qua các khâu kiểm tra an ninh, quy trình lên máy bay phức tạp hay thời gian chờ cất cánh, chuyến đi chỉ kéo dài khoảng hai giờ. Điều này cho phép Berg có thể tạm biệt cậu con trai 7 tháng tuổi trước khi bé đi nhà trẻ và trở về kịp giờ để tắm cho bé.

Sử dụng máy bay riêng đang đạt mức kỷ lục. Số liệu từ công ty dữ liệu hàng không WingX cho thấy số chuyến bay riêng trong nửa đầu năm nay tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 33,6% so với thời kỳ trước đại dịch. Theo Andrew Collins, đồng giám đốc điều hành của Flexjet, điều làm nên sức hút của loại hình này nằm ở khả năng "thao túng thời gian".

"Máy bay riêng có thể xem như một cỗ máy thời gian", Collins nói.

Berg trên chiếc máy bay riêng. Ảnh: Business Insider

Hành trình của Berg bắt đầu bằng một chuyến bay trực thăng tám phút từ Manhattan đến sân bay Teterboro, nơi được giới chủ sở hữu máy bay riêng ở New York ưa chuộng. Chuyến bay này giúp tiết kiệm ít nhất 45 phút so với việc di chuyển bằng xe qua những con phố giao thông đông đúc.

Khi trực thăng hạ cánh xuống đường băng, Berg nhận ra ý nghĩa của khái niệm "cỗ máy thời gian". Chiếc Gulfstream G450, phương tiện của cô trong ngày, đã chờ sẵn chỉ cách đó vài mét. Cô không cần tháo giày kiểm tra an ninh, xếp hàng quét thẻ lên máy bay hay chờ đợi lâu trên đường băng.

Chỉ vài phút sau khi hành khách cuối cùng lên máy bay, họ đã cất cánh, thưởng thức sữa chua Hy Lạp và trái cây tươi. Khi hạ cánh ở Ohio, cô không cần vòng quanh chờ phép từ kiểm soát không lưu. Chiếc máy bay thực hiện một cú hạ cánh mượt mà và chỉ vài bước chân, cô đã đến văn phòng Flexjet.

Dữ liệu củng cố quan điểm "cỗ máy thời gian" khi một cuộc khảo sát với hơn 500 người dùng máy bay riêng do Private Jet Card Comparison thực hiện cho thấy hơn 67% đánh giá tiết kiệm thời gian là lý do chính. Các lý do tiếp theo cũng liên quan đến yếu tố thời gian như sự tiện lợi của sân bay gần đích đến hơn hoặc không phải chờ chuyến nối chuyến.

Doug Gollan, nhà sáng lập Private Jet Card Comparison, cho biết với máy bay riêng, du khách có thể mua được sức khỏe lẫn thời gian.

Một chiếc Gulfstream G700. Ảnh: Aeroflap

Tuy nhiên, Kenn Ricci, chủ tịch của Flexjet cho rằng có một quan niệm sai lầm về khách hàng điển hình của máy bay riêng. Nhiều người nghĩ khách hàng là những người trẻ giàu có tiêu xài hoang phí tiền của gia đình hoặc các ngôi sao nhạc rock hay người tham gia những bữa tiệc độc thân ở Las Vegas. Thực tế, phần lớn khách hàng của Flexjet là các công ty lớn, không muốn các giám đốc điều hành được trả lương cao phải lãng phí thời gian ở phòng chờ sân bay với wifi kém chất lượng. Đối với họ, thời gian là tiền bạc.

Dù thời gian là giá trị cốt lõi, Berg thừa nhận các tiện ích xa xỉ của máy bay riêng là một điểm cộng đáng chú ý. Cô cho biết chiếc nhẫn thông minh của mình không ghi nhận căng thẳng khi cất cánh, điều thường xảy ra trên các chuyến bay thương mại.

Nội thất máy bay ốp gỗ, bọc da cao cấp, ghế ngồi thoải mái với không gian chân rộng rãi và chăn được đặt sẵn trên ghế. Internet Starlink cho phép Berg lướt Instagram trong khi một hành khách khác gọi FaceTime với vợ. Phòng tắm được trang bị đầy đủ các sản phẩm cao cấp từ xịt khoáng Evian đến nước súc miệng Molton Brown, mang lại cảm giác như một cửa hàng sang trọng.

Trên chuyến bay đi, hành khách được phục vụ nước ép, cà phê và sữa chua. Trên chuyến về, họ được đón tiếp với trái cây tươi, đồ ăn nhẹ và một bữa ăn ba món đẹp mắt. Thực tế, bữa ăn không phải hạng cao cấp như ở nhà hàng Nobu hay bít tết thượng hạng. Dù vậy, những lựa chọn này cũng có sẵn nếu hành khách yêu cầu.

Berg đã bay trên một trong những mẫu máy bay đắt nhất của Flexjet. Tuy nhiên, các hãng cũng có những lựa chọn còn đắt đỏ hơn như Gulfstream G700. Jeff Bezos và Elon Musk được cho là sở hữu mẫu máy bay này với phòng ngủ, bếp rộng rãi và phòng khách có TV màn hình phẳng. Với giá bán lẻ 95 triệu USD, việc sở hữu một phần chiếc G700 của Flexjet đòi hỏi chi phí hơn 20 triệu USD, chưa kể phí quản lý hàng tháng và chi phí vận hành.

Tuy nhiên, khách hàng cho những chiếc máy bay như G700 không nhiều. Theo Gollan, chi phí bay với Flexjet phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại máy bay, giá nhiên liệu, độ dài chuyến bay và các ưu đãi thuế. Flexjet quảng cáo mức giá từ 7.000 USD đến 23.000 USD mỗi giờ, bao gồm phí quản lý, chi phí vận hành và chi phí mua vào.

Các mẫu máy bay phổ biến nhất như Embraer Praetor 500, Embraer Praetor 600 và Bombardier Challenger 350/3500, có giá nằm ở giữa mức này. Những chiếc máy bay này chở dưới 10 hành khách, không có tiếp viên và thiết bị bếp hạn chế, thậm chí một số mẫu không đủ chiều cao cho người trưởng thành đứng thẳng.

Gollan ví những chiếc máy bay cỡ vừa này như "ngồi trong một chiếc SUV", mang tính thực dụng để di chuyển nhanh từ điểm A đến điểm B. Dù không quá hào nhoáng, sức hút của chúng vẫn không hề giảm. Ricci, chủ tịch Flexjet, chia sẻ ông không bay thương mại trong hơn 12 năm qua, và việc bay riêng có thể trở thành một "cơn nghiện" khi đã trải nghiệm.

Hoài Anh (Theo Business Insider)