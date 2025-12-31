Lý do giám đốc chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt khi hủy show diễn

Hà NộiBị can Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời', khai sai lầm lớn nhất của bản thân là không thực hiện được tiến độ thanh toán tiền với giám đốc âm nhạc.

Trước những hành vi sai phạm, bà Nguyễn Thị Thu Hà, 46 tuổi, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 30/12.

Tại cơ quan điều tra, bà Hà thể hiện sự bình tĩnh và khai quá trình sản xuất chương trình là tâm huyết của toàn bộ ekip tại Ngọc Việt Education. Bà cùng các cộng sự đã làm chương trình này 6 tháng với rất nhiều công sức và tâm huyết để chờ đến kết quả cuối cùng vào ngày 28/12.

Bà nhận ra một trong những "quy trình sai lầm nhất của bản thân" là không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc. "Tôi không đạt được thỏa thuận trả tiền 50% trước show như tôi đã làm và 50% sau show. Việc thanh toán là một trong những lỗi lớn của tôi", bà Hà khai.

Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cho rằng show "Về đây bốn cánh chim trời" phải hoãn vì lùm xùm tác quyền ca khúc khi ban tổ chức chưa thanh toán tiền bản quyền. Ban tổ chức vi phạm hợp đồng thỏa thuận khi không thanh toán tiền thỏa đáng cho êkíp. Sau nhiều lần trao đổi nhưng không đạt thống nhất, nhóm nhạc sĩ và ban nhạc quyết định không tham gia vì không đủ thời gian chuẩn bị để đảm bảo chất lượng đêm diễn.

Vì sao giám đốc tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt vì lừa đảo Bà Nguyễn Thị Thu Hà khai tại cơ quan điều tra. Video: Linh Đan

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự, cho rằng để xác định một người có phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không cần căn cứ hai hành vi "lừa dối" và "chiếm đoạt".

Lừa dối được hiểu là cố ý đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm để người khác "tin đó là sự thật". Lừa dối thường được thể hiện qua lời nói, giấy tờ, thông tin giả mạo. Cuối cùng là để phục vụ cho mục đích chiếm đoạt tiền, tài sản của bị hại.

"Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ coi là hoàn thành khi hành vi chiếm đoạt đã xảy ra. Hơn nữa, chỉ cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt khi chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp như đã bị xử phạt hành chính, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội,...", luật sư Hiển phân tích.

Ở vụ án này, bà Hà bị cáo buộc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra song vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình tổ chức bình thường theo kế hoạch. Qua đó tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả. Người mua vé sau đó dù bỏ tiền ra song không được xem show như quảng cáo.

Theo luật sư Hiển, trong các vụ việc kinh tế - dân sự có yếu tố hình sự, việc xác định bản chất hành vi, thời điểm phát sinh yếu tố gian dối cũng như "ranh giới dân sự và hình sự" cần được xem xét thận trọng, khách quan. Tất cả đều phải dựa trên chứng cứ và đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.

"Sự thận trọng này không nhằm phủ nhận các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng mà để bảo đảm mỗi quyết định đều được đặt trên nền tảng pháp lý vững chắc và nhất quán. Đặc biệt vụ án này còn nhiều tình tiết pháp lý cần được làm rõ nên đòi hỏi sự đánh giá khách quan, toàn diện hơn nữa", luật sư Hiển nhận định.

Công an tống đạt quyết định tố tụng với giám đốc Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt Education chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời". Chương trình dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm.

Nội dung show gồm các sáng tác của các cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến, cùng một số ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng dự kiến sẽ biểu diễn. Tất cả đều do Ngọc Việt Education ký hợp đồng trực tiếp.

Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Ngọc Việt Education bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10, bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Bà Hà bị cơ quan điều tra cáo buộc biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra và vẫn cho bán vé và thu tiền của khán giả, từ 600.000 đồng đến 7 triệu đồng/vé. Đến thời điểm tổ chức, bà Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu chờ đến 20h30 rồi mới thông báo chương trình bị hủy bỏ.

Sự việc khiến nhiều người bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Công ty TNHH Ngọc Việt Education có 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện giải trí, nghệ thuật, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thực hiện những concert, liveshow.

Phạm Dự