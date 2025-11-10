Vì sao ghế trên tàu hỏa không có dây an toàn?

Theo các chuyên gia, tàu hỏa không cần dây an toàn trừ trong những trường hợp rất hiếm, vì rủi ro khi đi tàu thấp hơn nhiều so với các phương tiện khác.

Hành khách khi đi ôtô cá nhân, xe khách hoặc buýt cũng đều bắt buộc phải thắt dây an toàn - thiết bị được ca ngợi là đã cứu sống vô số người trong các vụ va chạm. Trên máy bay, tiếp viên cũng yêu cầu hành khách thắt dây bắt buộc lúc cất và hạ cánh, chỉ tháo dây khi đèn tín hiệu tắt.

Tuy nhiên, có một phương tiện vận chuyển mà du khách sẽ không thấy dây an toàn - đó là tàu hỏa.

Điều này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi tốc độ tối đa của tàu ở Anh có thể lên đến 300 km/giờ. Ở các khu vực khác, tàu được giới hạn ở mức 200 km/giờ.

Bên trong tàu La Dolce Vita Orient Express, Italy. Ảnh: Global trender

Dù di chuyển nhanh hơn ôtô hay xe khách, nhưng trên hầu hết các toa tàu, bạn sẽ không tìm thấy chiếc dây an toàn nào.

Chuyên gia an toàn giao thông Thomas Barth, cựu điều tra viên về các yếu tố sống sót của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB), giải thích rằng rủi ro khi đi tàu thấp hơn nhiều so với các phương tiện khác.

Theo ông, tàu hoạt động trong môi trường được kiểm soát chặt chẽ, có các chuyên gia giám sát và chạy trên đường ray riêng biệt, nên an toàn hơn nhiều so với ôtô hay máy bay. Môi trường vận hành của tàu hỏa an toàn đến mức rủi ro được xem là hợp lý mà không cần làm phiền hành khách với dây an toàn.

Cấu trúc và tác động khi va chạm cũng được xem xét. Một vụ tai nạn tàu hỏa khác hoàn toàn với ôtô.

Khi ôtô dừng đột ngột vì va vào tường, lực va chạm rất lớn. Nhưng với tàu hỏa - do trọng lượng và kích thước khổng lồ - lực va chạm thường nhỏ hơn nhiều, nhất là khi va phải vật nhẹ hơn.

"Tàu rất to và nặng, nên khi va vào các vật thể nhẹ hơn, lực va chạm rất thấp", Barth nói.

Tuy nhiên, trong trường hợp hai tàu đâm trực diện, lực va chạm sẽ rất mạnh - nhưng đây là tình huống cực kỳ hiếm. Nhìn chung, tai nạn tàu hỏa xảy ra hiếm hơn nhiều so với tai nạn ôtô hay các phương tiện khác.

Theo Hội đồng Tiêu chuẩn và An toàn Đường sắt Anh (RSSB), việc di chuyển bằng tàu hỏa an toàn hơn 20 lần so với ôtô nếu xét cùng một quãng đường.

So sánh với việc di chuyển bằng máy bay cũng cho thấy số liệu thú vị. Theo The Telegraph, có khoảng 20 ca tử vong trên mỗi tỷ chuyến đi bằng tàu, so với 117 ca tử vong trên mỗi tỷ chuyến bay.

Anh Minh (Theo DM)