Vì sao Garnacho từ viên ngọc thô thành ngựa bất kham?

Bốn tháng sau cuộc đối thoại căng thẳng với HLV Ruben Amorim, Alejandro Garnacho trở lại Old Trafford trong màu áo Chelsea nhưng không được thi đấu.

Ngày 24/5, ba ngày sau khi Man Utd thua Tottenham ở chung kết Europa League tại Bilbao, Amorim tập hợp toàn đội ở Carrington. Không khí buổi họp vốn đã nặng nề, lại bị Garnacho đổ thêm dầu vào lửa. Tuyển thủ Argentina công khai chỉ trích HLV về việc phải ngồi dự bị đến phút 70 và gọi mùa giải qua là tồi tệ. Amorim khi đó không ngần ngại đáp trả: "Cậu nên cầu nguyện để sớm tìm được bến đỗ mới".

Kể từ đó, Garnacho bị gạt ra khỏi kế hoạch. Anh nằm trong nhóm bom nổ chậm, cùng Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia. Họ phải tập riêng, tránh xa phần còn lại của đội hình. Thậm chí, họ không được góp mặt trong chuyến du đấu Mỹ. Trận gặp Hong Kong trong chuyến du đấu châu Á hậu mùa giải, trở thành lần cuối Garnacho khoác áo Man Utd.

Gia nhập từ Atletico Madrid với giá chỉ 566.000 USD năm 2020, Garnacho nhanh chóng gây chú ý với tốc độ, sự táo bạo và phong cách thi đấu gợi nhớ Cristiano Ronaldo. Anh từng được coi là một phần trong bộ ba tương lai cùng Rasmus Hojlund và Kobbie Mainoo. Hình ảnh cả ba ngồi trên bảng quảng cáo mừng bàn thắng vào lưới West Ham năm 2024 từng được xem như biểu tượng cho thế hệ mới ở Old Trafford.

Garnacho (giữa) cùng Hojlund (trái) và Mainoo mừng bàn thắng của Man Utd vào lưới West Ham trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 4/2/2024. Ảnh: PA

26 bàn và 22 kiến tạo qua 144 trận cho Man Utd là thống kê không hề tệ với một cầu thủ mới 21 tuổi. Anh từng ghi bàn trong trận chung kết Cup FA hạ Man City, lập siêu phẩm móc bóng vào lưới Everton và được tung hô như niềm hy vọng mới. Nhưng Garnacho chưa bao giờ đạt sự ổn định.

Erik ten Hag lẫn Amorim đều chung nhận xét, rằng Garnacho thiếu kỷ luật và tinh thần tập thể. Ten Hag từng phạt anh vì đi muộn trong chuyến du đấu Thái Lan, hay vì thái độ chểnh mảng ở những buổi họp đội. Bruno Fernandes và Lisandro Martinez đã nhiều lần nhắc nhở đàn em, nhưng tác động không lớn.

Garnacho thường tỏ ra cáu kỉnh, phản ứng tiêu cực trước chỉ trích. Anh từng phải xin lỗi vì bấm "Like" bài viết chê bai HLV Ten Hag, hay vì đăng ảnh mặc áo Rashford tại Aston Villa sau khi đàn anh rời đi. Vài đồng đội đánh giá anh chơi quá cá nhân, ít chịu chuyền bóng, luôn muốn trở thành trung tâm.

Tiền đạo Alejandro Garnacho ngã người móc bóng ghi bàn trong trận Man Utd thắng Everton 3-0 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh trên sân Goodison Park ngày 26/1. Ảnh: Reuters

Amorim càng khó chấp nhận Garnacho. Trong trận đấu ở Plzen tại vòng bảng Europa League tháng 12 năm ngoái, Garnacho quay lưng lại khi HLV người Bồ Đào Nha đang chỉ đạo, khiến ông nổi giận và loại khỏi trận derby Manchester sau đó. Ở trận gặp Ipswich, anh bỏ thẳng vào đường hầm khi bị thay ra sớm, càng làm hình ảnh xấu đi trong mắt HLV.

Ngay cả nếu bỏ qua vấn đề thái độ, Garnacho cũng không phải mẫu cầu thủ Amorim ưa thích. Tân HLV của Man Utd thích sơ đồ dùng hai "số 10", chứ không phải các tiền vệ cánh thuần túy. Vì thế, cơ hội cho một cầu thủ chơi bóng tự do như Garnacho ngày càng ít.

Trường hợp của Garnacho khiến giới mộ điệu chia rẽ. Có người xem anh là tài năng bị kìm kẹp, thiếu sự cảm thông và môi trường phù hợp. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng Garnacho tự hủy hoại sự nghiệp bởi thái độ bồng bột. "Thời chúng tôi, phòng thay đồ đã tự xử lý cậu ta rồi", một cựu cầu thủ Man Utd chia sẻ.

Ban lãnh đạo cuối cùng ủng hộ Amorim. Hè 2025, Garnacho được bán cho Chelsea với giá 54 triệu USD, chỉ hơn một nửa so với đề nghị 94 triệu USD mà Napoli từng trả tháng 1/2025.

Garnacho và Amorim (trái) trong một trận đấu ở Europa League mùa giải 2024-2025. Ảnh: EPA

Garnacho ra mắt Chelsea tuần trước và thể hiện hai bộ mặt quen thuộc. Anh góp công vào bàn thắng của Moises Caicedo, nhưng sau đó lại bỏ quên Fabio Carvalho, để đối phương thoát xuống ghi bàn gỡ hòa cho Brentford. HLV Enzo Maresca nhận xét Garnacho cần thời gian để thích nghi. Nhưng tình huống ấy lặp lại hai lần, không chỉ một.

Trước trận gặp Man Utd tại Old Trafford, Maresca thừa nhận sẽ nói chuyện riêng với Garnacho, cân nhắc việc tung anh đá chính vì lo ngại cảm xúc cá nhân ảnh hưởng màn trình diễn. Cuối cùng, tiền đạo 21 tuổi không được chơi một phút nào khi tái ngộ "Quỷ Đỏ".

Lý do phần nào vì HLV người Italy đã dùng tới hai lượt thay người trong hiệp một. Lần đầu, ông đưa thủ môn Filip Jorgensen và trung vệ Tosin Adarabioyo vào thay Estevao và Pedro Neto, với mục đích tử thủ. Sau đó, ông lại phải thay Cole Palmer bất đắc dĩ vì cầu thủ này chấn thương, và đưa tiền vệ trung tâm Andrey Santos vào sân để tăng chất thép. Maresca đã có thể đưa Garnacho vào sân trong hiệp hai, nhưng lại chọn cầu thủ 19 tuổi Tyrique George.

Sau trận, Garnacho đổi áo với Amad Diallo và tươi cười chụp ảnh ngay trước phòng thay đồ Chelsea. Phía sau anh, vài nhân viên đội khách tỏ vẻ mặt khó chịu.

Garnacho đã đem tới nhiều khoảnh khắc đẹp cho người hâm mộ Man Utd, nhưng họ chào đón anh trở lại bằng những tiếng huýt sáo la ó, và các câu hát chế giễu cầu thủ này. Tiền đạo Argentina vẫn đang được người hâm mộ Chelsea tôn trọng. Nhưng nếu vẫn "ngựa quen đường cũ", anh có thể lại đi vào vết xe đổ của bản thân.

Xuân Bình tổng hợp