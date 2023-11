Vì sao dịch bệnh hô hấp bùng phát tại Trung Quốc?

Các chuyên gia cho rằng số ca nhiễm bệnh đường hô hấp gia tăng ở Trung Quốc là do thời tiết lạnh hơn, việc dỡ bỏ lệnh hạn chế và hệ miễn dịch của trẻ suy giảm.

Số ca mắc bệnh đường hô hấp tăng nhanh ở miền bắc Trung Quốc, trong đó nhiều bệnh nhân là trẻ em, làm dấy lên lo ngại về đại dịch sau Covid-19. Tuy nhiên, hôm 24/11, các cơ quan y tế Trung Quốc cho biết không phát hiện mầm bệnh mới trong đợt bùng phát này. Lượng người nhập viện gia tăng do mùa đông kéo đến, các loại virus đường hô hấp quen thuộc phát triển sau khi nước này dỡ bỏ các hạn chế.

Tình hình cụ thể

Ngày 13/11, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm bệnh đường hô hấp gia tăng, chủ yếu ở trẻ em. Chính quyền cho rằng nguyên nhân là sự kết hợp của các mầm bệnh như mycoplasma pneumoniae, virus hợp bào hô hấp (RSV), virus cúm mùa, Covid-19.

Hôm 20/11, hệ thống giám sát dịch bệnh công cộng ProMED - nơi từng đưa ra cảnh báo sớm về các trường hợp Covid-19, ghi nhận nhiều bệnh viện ở Trung Quốc bị quá tải do dịch viêm phổi bùng phát. Đợt dịch chủ yếu xảy ra ở Bắc Kinh, lan sang phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh và một số khu vực nhỏ lẻ khác.

Triệu chứng bao gồm sốt, viêm phổi nhưng không ho, phổi xuất hiện các nốt - thường là kết quả của đợt nhiễm bệnh trước đó. Giới chức chưa báo cáo trường hợp nào tử vong.

Tại một bệnh viện nhi ở Bắc Kinh hôm 23/11, một số phụ huynh cho biết con họ được chẩn đoán viêm phổi do mycoplasma, nguyên nhân phổ biến gây viêm phổi ở những trẻ thường xuyên dùng kháng sinh.

Trung Quốc và WHO nói gì?

Các báo cáo gợi lại ký ức về đại dịch, cũng xảy ra vào khoảng thời gian cuối năm, khiến nhiều người dùng mạng xã hội lo ngại về "một loại virus mới đến từ Trung Quốc" hoặc "dạng Covid-19" mới. Trước đó, nước này cũng từng bị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ trích vì thiếu minh bạch trong đại dịch.

Hôm 22/11, WHO yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về các trẻ mắc chứng viêm phổi chưa được chẩn đoán. Bắc Kinh trả lời "không phát hiện bất kỳ mầm bệnh mới hoặc bất thường nào". Dù vậy, cơ quan y tế Liên Hợp Quốc vẫn yêu cầu nước này bổ sung thêm nhiều chi tiết, lưu ý chính phủ cần theo dõi chặt chẽ xu hướng của các loại virus như cúm, RSV nCoV. Theo WHO, Trung Quốc bắt đầu ghi nhận bệnh viêm phổi do mycoplasma lần đầu tiên vào giữa tháng 10.

Hiện có rất ít thông tin để hiểu được nguy cơ chung của những ca mắc bệnh đường hô hấp ở trẻ em. Tuy nhiên, theo dự đoán, số ca nhiễm sẽ tăng thêm khi mùa đông đến.

Một bệnh viện tại Bắc Kinh đông đúc do có nhiều trẻ em đến khám bệnh đường hô hấp. Ảnh: AFP

Nhận định của các chuyên gia

Một số chuyên gia chỉ ra rằng nguyên nhân số ca nhiễm tăng là thời tiết lạnh hơn, việc dỡ bỏ lệnh hạn chế và hệ miễn dịch của trẻ suy giảm trong hai năm ít ra ngoài vì đại dịch.

"Vì Trung Quốc trải qua thời gian phong tỏa lâu và khắc nghiệt hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào khác, khi các lệnh hạn chế được dỡ bỏ, làn sóng dịch bệnh thông thường có thể khá lớn", tiến sĩ Francois Balloux, Đại học College London, cho biết.

Trừ khi có bằng chứng mới cho thấy điều ngược lại, thế giới không cần quá lo lắng về một mầm bệnh mới, ông nói thêm.

Tiến sĩ Paul Hunter, Đại học East Anglia của Anh, nhấn mạnh hiện có quá ít thông tin để xác định điều gì. Tuy nhiên, về tổng thể, ông không cho rằng một đại dịch mới với quy mô như Covid-19 sẽ xuất hiện.

Tương tự, tiến sĩ Catherine Bennett, Đại học Deakin của Australia, chỉ ra rằng nhiều trẻ nhỏ ở Trung Quốc không được tiếp xúc nhiều với các mầm bệnh thông thường, vì vậy mức độ miễn dịch của các e sẽ không đồng đều.

WHO khuyến nghị người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tuân thủ các quy tắc phòng bệnh đường hô hấp thông thường như tiêm chủng, cách ly nếu các triệu chứng xuất hiện, đi xét nghiệm hoặc đeo khẩu trang nếu cần thiết.

Dựa trên thông tin hiện tại, WHO khuyến cáo không cần áp dụng bất cứ lệnh hạn chế đi lại nào.

Thục Linh (Theo AFP)