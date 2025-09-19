Vì sao đàn ông Nhật thích giả gái?

Nhiều nam giới Nhật, từ giám đốc đến sinh viên, đang chi tiền hóa trang thành phụ nữ để tạm thoát khỏi áp lực công việc và cuộc sống.

Raar, salon ở khu giải trí Shinjuku, Tokyo, gần đây ghi nhận lượng khách cao kỷ lục. Nơi đây không chỉ cung cấp dịch vụ hóa trang chuyên nghiệp mà còn vận hành một ứng dụng hẹn hò cho những người đàn ông giả gái và phụ nữ muốn làm quen với họ. Nhiều salon khác cũng phục vụ khách nước ngoài và tổ chức các buổi giao lưu.

Hai chàng trai giả gái chụp tại một salon ở Tokyo, Nhật Bản hôm 31/8. Ảnh:@studio_raar/IG

Với chi phí từ 7.000 yen (1,2 triệu đồng), khách hàng có thể hóa thân thành phụ nữ theo nhiều phong cách như "Lolita ngọt ngào", "thuần khiết" trong sáng hay "vẻ đẹp tự nhiên". Cửa hàng có sẵn hơn 1.000 bộ trang phục cho thuê.

Sau khi mặc áo ngực, đi tất da, khách hàng nam trải qua một giờ "biến hình" với các bước trang điểm, dán băng nâng cơ mặt. Salon cũng cung cấp các dịch vụ tùy chọn như chụp ảnh chuyên nghiệp và hướng dẫn các cử chỉ nữ tính, từ cách đưa tay lên mặt đến vắt chéo chân.

Theo Raar, một nửa khách hàng thích ra ngoài trong diện mạo phụ nữ. "Bạn cần can đảm cho bước đầu tiên, nhưng ở khu phố LGBT Shinjuku 2-chome, không ai quan tâm bạn ăn mặc thế nào", một nhân viên động viên khách.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một số người vẫn thu hút sự chú ý, đặc biệt nếu có vóc dáng cao lớn.

Hình ảnh trước và sau khi giả gái của một chàng trai chụp tại một salon ở khu giải trí Shinjuku, Tokyo năm 2025. Ảnh:@studio_raar/IG

Chỉ trong tháng 5, Raar đã phục vụ 400 khách, con số cao nhất từ trước đến nay. Khách hàng đa dạng, từ các nghị sĩ, giám đốc doanh nghiệp, bác sĩ đến sinh viên. Bà Megumi Okamoto, chủ salon, giải thích nhiều người muốn tạm thời "rũ bỏ chức danh nghề nghiệp, vai trò trong gia đình và cả giới tính nam".

Để đáp ứng nhu cầu kết nối, cuối năm 2023, bà Okamoto ra mắt dịch vụ hẹn hò trực tuyến Jojo. Tại đây, đàn ông đăng ảnh mình trong trang phục nữ. Hơn 10.000 người đã đăng ký, trong đó phụ nữ chiếm gần 70%.

"Ban đầu tôi chỉ muốn trò chuyện, giờ tôi đã có bạn trai và chúng tôi thích mặc váy giống nhau", một phụ nữ 30 tuổi dùng ứng dụng cho biết.

Thị trường này còn có những salon phục vụ các phân khúc khác nhau. Zoom ở quận Ebisu chuyên phục vụ khách nước ngoài giàu có với giá lên tới 100.000 yen (16-17 triệu đồng) mỗi ngày. Trong khi đó, Milky ở quận Akihabara, "thủ phủ" văn hóa manga, lại chú trọng tương tác cộng đồng qua các bữa tiệc hóa trang.

Nhóm nam giới giả gái trong một buổi gặp mặt ở Tokyo đầu năm 2025. Ảnh: Hideki Yoshikawa

Lý do đàn ông tìm đến dịch vụ này rất đa dạng như thực hiện ước mơ thời thơ ấu, mong muốn thoát khỏi định kiến giới, hay đơn giản muốn tìm cảm giác mới lạ.

Bà Nahomi Ikeda, chủ salon Zoom, cho biết một thập kỷ trước, giả gái là điều cấm kỵ, nhưng nay sự đa dạng được đón nhận, rào cản đã giảm xuống.

Một số khách hàng nam cho biết họ đến salon để hiểu hơn về phụ nữ. Bà Okamoto tin rằng trải nghiệm này giúp đàn ông trở nên tinh tế hơn, thậm chí học được cách đối xử với bạn đời một cách dịu dàng.

"Sau trải nghiệm này, có lẽ bạn sẽ không bao giờ nói 'Sao em trang điểm lâu thế' nữa", bà nói.

Minh Phương (Theo Nikkei)