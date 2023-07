Vì sao đàn ông mất nhu cầu tình dục?

Vài năm liền, gần như chồng Jenny không còn nhu cầu chăn gối, khiến người vợ tin mình không còn hấp dẫn chồng.

Dù bạn đời của Jenny khẳng định anh chẳng có mối quan hệ ngoài luồng hay thay đổi cảm xúc với vợ, nhưng Jenny cũng không thấy anh chủ động cải thiện tình hình. Người vợ vô cùng bối rối và thất vọng.

Laurie Watson, nhà trị liệu tình dục và là người dẫn chương trình podcast nổi tiếng Foreplay - Radio Sex Therapy gặp vấn đề này khá thường xuyên. 20% các cặp vợ chồng bà trị liệu rơi vào hoàn cảnh tương tự Jenny. Theo chuyên gia, có 6 lý do cơ bản khiến đàn ông không còn nhu cầu tình dục.

Testosterone thấp

Hầu hết đàn ông đều có lượng lớn testosterone, hormone khao khát tình dục trong suốt cuộc đời. Khi ham muốn suy giảm và trải nghiệm của người đàn ông khác với trước đó trong mối quan hệ, anh ấy nên đi khám bác sĩ.

Đôi khi có những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng gây ra lượng testosterone thấp, nhưng thường thì nồng độ testosterone của nam giới giảm mà không rõ lý do, dẫn đến giảm ham muốn và khả năng cương cứng kém hơn.

Không hấp dẫn

Đôi khi một người đàn ông không còn thấy bạn đời hấp dẫn và không muốn quan hệ tình dục với cô ấy nữa.

Tuy nhiên, trong một mối quan hệ lâu dài, sự hấp dẫn là cảm xúc phức tạp, pha trộn giữa niềm vui thị giác và phản ứng hóa học tình dục, cảm xúc về mối quan hệ, chẳng hạn mức độ hòa hợp giữa hai người.

Mất sức hấp dẫn cũng là một biện pháp phòng vệ tâm lý. Nếu một người đàn ông cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ, anh ấy thấy mất đi sự hấp dẫn như một cách để tạo không gian và tránh sự gần gũi mà tình dục mang lại.

Lòng tự ái cũng có thể là một yếu tố khiến một người đàn ông cảm thấy thất vọng sâu sắc về những thay đổi thể chất bình thường, về người bạn đời.

Ảnh: Freepik

Lo lắng về hiệu suất

Nhiều người đàn ông tin rằng địa vị người tình của họ được quyết định bởi khả năng đạt được và duy trì sự cương cứng.

Bất kể có ham muốn hay không, nếu gặp khó khăn trong việc đạt (duy trì) sự cương cứng, hoặc khó khăn trong kéo dài thời gian quan hệ, anh ta khả năng cao sẽ do dự trong việc bắt đầu. Thật không may, phụ nữ hay hiểu nhầm lý do nằm ở sự thu hút nên chỉ trích hoặc phản ứng. Điều này chỉ làm mọi thứ phức tạp lên.

Thủ dâm

Một số nam giới thích thủ dâm hơn quan hệ tình dục với bạn tình. Họ thường sử dụng nội dung khiêu dâm vì nó dễ dàng, thú vị và hiệu quả. Nó cũng giúp họ không phải năn nỉ người vợ đang mệt mỏi.

Ngay cả khi đối tác muốn quan hệ tình dục nhiều hơn, một người đàn ông có thể từ chối vì nhu cầu vô thức về quyền tự chủ của tình dục một mình.

Chán nản

Sự thật là đôi khi đàn ông chỉ muốn "làm chuyện ấy" khi họ cảm thấy thôi thúc. Với một cơ thể tràn đầy testosterone, họ dễ bị kích thích tình dục và dễ nản lòng khi có người vợ không thể hiểu được cảm giác bùng cháy tức thì thế nào.

Khi một người đàn ông nghe bạn tình của mình phàn nàn rằng "anh chẳng muốn gì ngoài tình dục", họ thường cảm thấy bị sỉ nhục. Trong khi sự thật là anh ấy rất muốn tình dục và được lập trình về mặt sinh lý để muốn tình dục. Nhu cầu ấy thể hiện cả ham muốn và tình yêu.

Ngoại tình

Khi sự ham muốn của đàn ông thay đổi không rõ lý do chính đáng, nhiều khả năng anh ấy đang ngoại tình. Ngoại tình có thể do thất vọng về tình dục, nhưng thường là giải pháp phức tạp cho những vấn đề không thể giải quyết trong hôn nhân.

Trong một mối quan hệ cam kết chung thủy, hành động tình dục tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả không muốn quan hệ với bạn đời vì cảm giác tội lỗi hoặc đã được đáp ứng đủ.

Ngoại tình gây nguy cơ đổ vỡ cao. Nhưng khi người đàn ông ngoại tình, cả hai nên xem xét lý do sâu bên trong. Tại sao nó bắt đầu và cùng tìm ra giải pháp.

Nhật Minh (Theo PT)