Vì sao đàn ông Hàn không để râu?

Hàn QuốcKhuôn mặt nhẵn nhụi trở thành chuẩn mực thẩm mỹ ở Hàn Quốc do quan niệm về sự gọn gàng và đặc điểm sinh học, dù trong quá khứ, râu từng là niềm tự hào nam giới.

Các nhóm nhạc nam như BTS, Stray Kids hay NCT đều có điểm chung là không để râu. Họ duy trì đường viền hàm và môi trên nhẵn nhụi, khoe gương mặt sạch sẽ.

Năm 2021, Hyungwon (nhóm Monsta X) thú nhận đã triệt lông mặt bằng laser nhiều lần. Dù chịu cơn đau "chảy nước mắt", anh hài lòng với kết quả chiếc cằm "mịn như sứ".

Các thành viên nhóm nhạc BTS biểu diễn tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 vào tháng 4/2022 tại Las Vegas. Ảnh: AP/YONHAP

Việc cạo râu sạch sẽ đã thành quy tắc ngầm trong xã hội. Năm 2014, một phi công Hàn Quốc của Asiana Airlines từng bị cấm bay vì để râu, với lý do "không đủ gọn gàng". Ba năm sau, Tòa án Tối cao Seoul phán quyết chính sách này "phân biệt đối xử", bởi phi công Hàn bị cấm trong khi đồng nghiệp nước ngoài được phép.

Quan niệm này trái ngược hoàn toàn với quá khứ. Dưới triều đại Joseon (1392-1910), râu là biểu tượng nam tính. Học giả thế kỷ 19 Yi Kyu-gyong viết: "Khi khen ngợi ngoại hình đàn ông, lời khen về bộ râu phải được nói đến đầu tiên".

Thời kỳ này, nam giới không râu bị coi là chưa trưởng thành, khó kết hôn. Một tiểu thuyết năm 1678 còn chế giễu: "Anh không có râu thì đừng hòng lấy được vợ". Triều đại Joseon coi trọng giá trị Nho giáo, xem tóc và râu do cha mẹ ban tặng là "những thứ cần bảo tồn".

Nhiều nam giới Hàn Quốc đang "ngại" để râu về những chuẩn mực xã hội ưu tiên sự gọn gàng, sạch sẽ. Ảnh minh họa: JOONGANG ILBO

Mọi thứ thay đổi vào năm 1895, khi cuộc cải cách hiện đại hóa biến râu thành "tàn tích quá khứ". Cạo râu trở thành một sáng kiến quan trọng. Hoàng đế Gojong và thái tử là những người đầu tiên tuân thủ, sau đó đến quan chức và dân thường. Sử gia Jang Suk-man viết, sắc lệnh này đã thay đổi nhận thức công chúng về bộ râu, vốn tượng trưng cho "đặc quyền xã hội của đàn ông trưởng thành". Bất chấp phản kháng, các tiệm cắt tóc trở thành nơi "cải cách" râu tóc theo lối hiện đại.

Ngày nay, có nhiều lý do khiến nam giới Hàn chọn mặt nhẵn nhụi, đầu tiên là đặc điểm sinh học.

Kim Gyung-chun, thợ cạo 35 năm kinh nghiệm, cho biết đàn ông Hàn gặp khó khăn trong việc mọc râu do khác biệt nang lông. "Người phương Tây thường có 2-3 sợi mọc từ một nang lông, nhưng người Hàn chỉ 1-2 sợi", ông Kim nói. Điều này khiến họ khó có râu rậm. Diện tích mọc râu cũng hạn chế, thường chỉ lởm chởm ở vài khu vực nhỏ thay vì rậm đều.

Áp lực xã hội cũng đóng vai trò lớn. Blogger Goraebab, 33 tuổi, cạo râu hàng ngày để "duy trì vẻ ngoài sạch sẽ" khi làm việc. Tương tự, Sakong Jong-hwan, 34 tuổi, đã triệt lông mặt 15 lần. "Bạn cần trông tươm tất ở nơi làm việc, và vết râu mờ thường không hấp dẫn khi hẹn hò", anh nói.

Triệt lông mặt bằng laser nổi lên như giải pháp tiện lợi. Shin, 30 tuổi, đã triệt lông 17 lần. "Nhờ laser, tôi không cần mua dao cạo nữa", anh nói và khoe mình trông trẻ ra, đến mức bị kiểm tra ID khi mua bia.

Bốn cầu thủ bóng chày Hàn Quốc được cạo râu sạch sẽ trong trận đấu với các cầu thủ người Mỹ đều để râu trong một trận đầu truyền hình trực tiếp trên kênh MBC Sports đầu năm 2025. Ảnh: MBC Sports

Một số người chọn laser không chỉ vì thẩm mỹ. Anh Kim, 30 tuổi, chuyển sang laser vì cạo râu thường gây kích ứng, nổi mụn. Sau 7 lần, râu mỏng hơn. "Vết râu mờ nhỏ hơn, giúp tôi trông sạch sẽ và ít gặp vấn đề về da", Kim chia sẻ.

Tuy nhiên, một số đàn ông Hàn Quốc gần đây lại xem râu là thời trang.

Jung Byung-hyun, 38 tuổi, đã để râu 4 năm. Để khắc phục tình trạng râu lởm chởm, anh phải dùng dung dịch kích mọc râu của Mỹ trong vài tháng đầu. "Tôi phải tự học cách tỉa râu vì xung quanh không có ai để hỏi", Jung nói.

Một thợ cạo có biệt danh Santa, để râu gần 14 năm, cho biết vài năm trước anh thường bị trêu hoặc bị từ chối hẹn hò. "Ngày nay, nhiều người quyết định để râu, dường như lấy cảm hứng từ các hình mẫu nước ngoài", Santa nói.

Ông Kim, thợ cạo kỳ cựu, cũng nhận thấy các nam sinh viên đại học thường đến cửa hàng để tỉa, tạo kiểu râu. "Họ muốn có phong cách độc đáo và chụp ảnh với bộ râu như một kỷ niệm cá nhân", ông nói.

Minh Phương (Theo Koreajoongangdaily)