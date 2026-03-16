Vì sao Đài Loan hình thành các 'chaebol' tài chính từ bảo hiểm nhân thọ?

Với trục lõi là bảo hiểm nhân thọ, Đài Loan hình thành nên những 'chaebol' tài chính có độ phủ rộng lớn khắp nền kinh tế.

Trung bình, cứ một người Đài Loan sở hữu hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Không phải trung tâm tài chính như Hong Kong hay Singapore nhưng Đài Loan sở hữu thị trường bảo hiểm nhân thọ thuộc nhóm phát triển hàng đầu thế giới.

Quy mô ngành này đặc biệt lớn khi tổng tài sản của ngành bảo hiểm chiếm tới 150% GDP, trong nhóm cao nhất toàn cầu. Từ đó, nhiều tập đoàn tài chính quy mô lớn đã hình thành tại Đài Loan, với bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò trụ cột.

Theo lãnh đạo Cathay, một trong hai "chaebol" tài chính lớn nhất Đài Loan, sự phát triển mạnh của ngành bảo hiểm nhân thọ tại nơi đây xuất phát từ nhiều yếu tố cấu trúc của nền kinh tế và xã hội.

Trong đó, quá trình già hóa dân số nhanh, văn hóa chuộng tiết kiệm và môi trường lãi suất thấp kéo dài trong nhiều năm đã thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm.

"Người tiêu dùng Đài Loan xem bảo hiểm là một phần tất yếu của đời sống tài chính", lãnh đạo Cathay cho biết. Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, bảo hiểm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn đóng vai trò phân bổ tài chính và lập kế hoạch đầu tư dài hạn. Hiện, hãng này phục vụ tới hai phần ba dân số hòn đảo 23 triệu dân.

Trụ sở của Tập đoàn Cathay - một trong hai chaebol tài chính lớn nhất Đài Loan. Ảnh: Đô Nguyễn

Đại diện Cathay đánh giá hành vi và nhu cầu bảo hiểm tại Việt Nam có những khác biệt đáng kể so với Đài Loan, chủ yếu đến từ mức độ phát triển của thị trường và cấu trúc dân số, hơn là tư duy cốt lõi về bảo hiểm.

Kết quả nghiên cứu của Prudential cho thấy, hiện tổng quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam mới chỉ tương đương khoảng 3% GDP, bằng mức trung bình 6 nước Đông Nam Á và thấp hơn đáng kể mức trung bình toàn cầu là 6,7%.

Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, ông Ngô Trung Dũng, nhận định người Việt có xu hướng ngại nói về rủi ro và mua bảo hiểm. Do đó, nhận thức về vai trò bảo hiểm, nhất là bảo hiểm nhân thọ hạn chế.

Còn theo đánh giá của lãnh đạo Cathay, thị trường bảo hiểm vẫn đang trong giai đoạn phát triển, gắn với đặc điểm dân số trẻ. Người dân chủ yếu tiếp cận bảo hiểm như một công cụ bảo vệ trước rủi ro, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến sức khỏe, tai nạn và an sinh gia đình, thay vì coi đây là kênh đầu tư dài hạn.

Bên cạnh đó, nhu cầu đối với các giải pháp tài chính dành cho giáo dục trẻ em cũng có sự khác biệt giữa hai thị trường. Với quy mô dân số trẻ lớn, nhiều gia đình Việt Nam chú trọng đầu tư cho giáo dục và định hướng tương lai của con, từ đó tạo ra nhu cầu cao đối với các quỹ giáo dục và kế hoạch du học.

Trong khi đó, tại Đài Loan, xu hướng tỷ lệ sinh thấp khiến quy mô dân số trẻ ngày càng thu hẹp. Nhu cầu với các sản phẩm tài chính cho giáo dục vẫn tồn tại nhưng quy mô thị trường nhìn chung nhỏ hơn đáng kể so với Việt Nam.

Tại Việt Nam, Cathay hiện đã đầu tư hơn 1 tỷ USD thông qua hai lĩnh vực chính là bảo hiểm và ngân hàng. Theo lãnh đạo tập đoàn, Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược tại Đông Nam Á và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Dư địa tăng trưởng của ngành bảo hiểm Việt Nam theo chuyên gia còn rất lớn, có khả năng tác động tích cực đến nền kinh tế. Nghiên cứu của Prudential cho thấy, nếu độ phủ bảo hiểm (phi nhân thọ lẫn nhân thọ) tăng 50%, GDP và GDP bình quân đầu người có thể tăng thêm lần lượt 4,1% và 2,5%.

Quỳnh Trang