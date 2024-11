Vì sao con của giới thượng lưu có chiều cao vượt trội?

Nghiên cứu mới cho thấy thu nhập gia đình là yếu tố quan trọng thứ hai, sau gene di truyền, quyết định chiều cao của một người.

Công trình do các chuyên gia của Đại học Y Albert Einstein, New York thực hiện, trình bày tại Hội nghị Hiệp hội Tim mạch Mỹ ở Chicago, giữa tháng 11. Các nhà khoa học phát hiện 70%-80% chiều cao của con người do gene quyết định, phần còn lại phụ thuộc vào môi trường.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu cá nhân của hơn 13.000 người Mỹ Latinh và gốc Tây Ban Nha, bao gồm chiều cao, hoàn cảnh kinh tế xã hội và gene. Kết quả, trẻ em lớn lên trong gia đình giàu có thường cao hơn. Nhóm nghiên cứu cho rằng điều này có thể liên quan đến chế độ dinh dưỡng tốt và nguồn lực kinh tế từ gia đình. Cả hai yếu tố đều hỗ trợ quá trình tăng trưởng. Chiều cao cũng liên quan đến sức khỏe tim mạch và khả năng nhận thức ở trẻ em.

Thông tin này xuất hiện sau khi bức ảnh gia đình ca sĩ Gary Barlow (nhóm nhạc Take That) gây xôn xao. Con trai 24 tuổi của Barlow cao vượt trội so với cha. Nhiều người dùng mạng xã hội cũng tìm lại hình ảnh những người con "khổng lồ" khác của các ngôi sao, như con trai 18 tuổi của Bear Grylls, con trai 18 tuổi của Donald Trump và con trai cả 14 tuổi của Kourtney Kardashian. Tất cả những đứa trẻ này đều xuất thân từ gia đình giàu có.

Gary Barlow sở hữu khối tài sản 112 triệu USD, trong khi Kourtney Kardashian có giá trị tài sản khoảng 35 triệu USD. Nhà thám hiểm Bear Grylls kiếm được 10 triệu USD chỉ trong năm nay. Donald Trump vượt trội hơn cả với tài sản ròng được báo cáo là 6 tỷ USD.

Barron Trump, con trai Tổng thống Donald Trump với chiều cao vượt trội 2,2 m. Ảnh: GC Images

Phát hiện này trùng khớp với một nghiên cứu năm 2015 ở Anh, cho thấy trẻ em ở các khu phố khó khăn thường thấp hơn trẻ ở các khu vực giàu có tới 1,6 cm. Caroline Hancock, nhà phân tích y tế công cộng tại Public Health England, cho biết điều này làm nổi bật sự bất bình đẳng đang diễn ra trong cộng đồng. Nhiều dữ liệu cũng cho thấy trẻ em từ các quốc gia phát triển thường cao hơn trẻ em từ các quốc gia đang phát triển.

Trong nghiên cứu riêng biệt của Đại học Bristol năm 2005, các chuyên gia kết luận trẻ em từ gia đình khá giả thường cao, gầy hơn trẻ từ gia đình thu nhập thấp. Tuy nhiên, các em có xương yếu, dễ gãy xương hoặc loãng xương khi về già.

Phát biểu tại Hội nghị Hiệp hội Tim mạch Mỹ, các nhà khoa học từ Trường Y khoa Albert Einstein nhận định tuổi thơ sống trong sự sung túc giúp trẻ em có chế độ dinh dưỡng tốt hơn, đầy đủ nguồn lực xã hội thúc đẩy tăng trưởng. Các gia đình giàu có thường chú ý đến thực phẩm trẻ nạp vào cơ thể hàng ngày. Một số người nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu. Thực đơn hàng ngày của họ và con cái được lên kế hoạch chặt chẽ nhằm đảm bảo tất cả yếu tố giúp tăng trưởng khỏe mạnh.

Nghiên cứu năm 2020 của Đại học Nhân dân Trung Quốc chỉ ra rằng, người chiều cao nổi trội dễ có thu nhập cao hơn, ước tính, mỗi centimet tăng thêm giúp mức lương tăng 1,3% hàng năm.

Mối liên hệ giữa chiều cao của trẻ em ở Anh và chế độ dinh dưỡng đã trở thành chủ đề tranh luận chính trị hồi đầu năm. Thủ tướng Keir Starmer chỉ trích Đảng Bảo thủ bởi trẻ em nước này đang tụt lại trong bảng xếp hạng quốc tế về chiều cao.

Chiều cao trung bình của bé gái 5 tuổi ở Anh đã giảm 27 bậc trong các so sánh quốc tế từ năm 1985 đến năm 2019, thấp hơn Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Đối với bé trai, Anh đã giảm 33 bậc trong cùng kỳ, xếp sau Ai Cập, Haiti, Ukraine và Argentina.

Các tổ chức từ thiện và các nhà vận động xã hội cho rằng chế độ ăn nhiều đồ ăn vặt, giàu thực phẩm chế biến sẵn ở Anh là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển chiều cao của trẻ em. Một báo cáo của The Food Foundation cho thấy chiều cao trung bình của trẻ 5 tuổi đã giảm kể từ năm 2013. Báo cáo lưu ý, tình trạng này diễn ra sau khi lượng tiêu thụ chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm canxi, kẽm, vitamin A, folate và sắt, trong chế độ ăn hàng ngày của người Anh giảm.

Thục Linh (Theo Daily Mail)