Vì sao có vài chữ số không được sử dụng trên ghế máy bay?

Chữ I thường không được các hãng hàng không sử dụng vì có thể gây nhầm lẫn với số 1, chữ B và E không xuất hiện trên các máy bay thân nhỏ.

Dựa trên các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và tùy theo việc áp dụng của từng hãng hàng không, các chữ cái được sử dụng trong việc xếp ghế ngồi trên máy bay có những nguyên tắc nhất định. Việc bỏ qua một số chữ cái còn giúp tạo sự nhất quán giữa các cấu hình máy bay khác nhau trong một đội bay.

Chữ B bị loại bỏ trên các máy bay thân hẹp. Ảnh: Reddit

Thông thường, trên máy bay thân hẹp (chỉ có một lối đi), mỗi bên có ba ghế, dãy phía bên trái (port side) được đánh chữ từ A đến C (ABC), còn ghế phía bên phải (starboard side) từ D đến F (DEF). Điều này có nghĩa ghế gần cửa sổ sẽ là A và F, còn ghế cạnh lối đi là C và D. Trong trường hợp máy bay nhỏ hơn, mỗi bên hai hàng ghế, quy định này vẫn được áp dụng, nên các chữ B và E không được sử dụng.

Trên các máy bay thân rộng, với hai lối đi, cũng có những quy định đảm bảo không thay đổi chữ cái của ghế lối đi và cửa sổ. Theo đó, với các máy bay bố trí dạng 3-4-3 (ba dãy ghế, mỗi dãy có lần lượt 3-4-3 ghế), theo lý thuyết các chữ số được sử dụng lần lượt là ABC - DEFG - HIJ. Nhưng vì nhiều hãng hàng không không sử dụng chữ I để tránh nhầm lẫn với số 1 nên các chữ cái thường sẽ là HJK, trong đó A và K là ghế cạnh cửa sổ, còn C, D, G và H là ghế cạnh lối đi.

Với nguyên tắc A và K luôn là ghế cạnh cửa sổ trên máy bay, nhiều hãng hàng không cũng áp dụng với máy bay thân nhỏ, khi họ chỉ sử dụng AC và DK. Chữ B và E bị bỏ để đảm bảo C và D luôn là ghế cạnh lối đi. Điều này cũng được duy trì trên máy bay hai lối đi nhưng hẹp hơn dạng 2-4-2, như Airbus A330, với cách đánh chữ sẽ là AC - DEFG - JK.

Ngoài chữ I, một số hãng hàng không cũng không sử dụng chữ J, với lý do tương tự. Chữ H cũng thường bị bỏ qua trong việc đánh số ghế máy bay vì dễ bị nhầm lẫn với số "1" hoặc "9" trong một số phông chữ, đặc biệt khi viết tay thẻ lên máy bay hoặc máy in kém chất lượng. Sự nhầm lẫn có thể làm chậm quá trình lên máy bay hoặc gây ra lỗi.

D luôn nằm ở lối đi, K là ghế cửa sổ. Ảnh: Quora

Vì vậy, khi check in, hành khách có thể nhớ nguyên tắc chọn chỗ, A và K luôn là ghế cạnh cửa sổ, C và D luôn là lối đi dù bất kỳ loại máy bay nào (trong đó C và G là ghế có lối đi bên phải, D và J là ghế có lối đi bên trái với các máy bay thân rộng) còn B, E luôn là các ghế giữa.

Tại sao các máy bay phải sử dụng các chữ cái đồng nhất ở một vài vị trí nhất định trên khoang khách? Câu trả lời đơn giản, giúp phi hành đoàn (và cả hành khách) có thể biết ngay loại ghế bằng cách nhìn vào số, mà không cần phải nhớ các hàng ghế có sự khác biệt trong cách đánh chữ hay số.

Tâm Anh (theo SeatGuru, Quora, Reddit)