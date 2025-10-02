Vì sao có những người thường xuyên đi muộn?

Theo nghiên cứu, những người này có thể mắc hội chứng "ảo tưởng lập kế hoạch" (planning fallacy), không thể ước tính chính xác thời gian làm một việc gì đó.

Hội chứng này được cho là có ở 40% dân số thế giới, theo nghiên cứu của hai nhà tâm lý học đoạt giải Nobel là Daniel Kahneman và Amos Tversky đưa ra năm 1979.

Nghiên cứu cho biết, nhiều người đi muộn vì cố gắng làm nhiều việc cùng lúc, nên không thể quản lý thời gian chính xác. Họ dễ bị mất tập trung vào nhiệm vụ đang cố gắng hoàn thành, cuối cùng mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành nhiệm vụ.

Một số chuyên gia cho rằng, một người đến muộn do thích được chú ý, hoặc họ coi đó là một cách để thử thách giới hạn của đối phương. Tuy nhiên, tiến sĩ tâm lý học Jeff Conte, Đại học Bang San Diego (Mỹ) cho rằng những người có tính cách hướng đến thành tích (nhóm A) thường đúng giờ hơn, những người đề cao lối sống thoải mái (nhóm B) lại hay trễ hẹn. Nghiên cứu của tiến sĩ Conte phát hiện ra trong cảm giác của người nhóm A, một phút trôi qua trong 58 giây, trong khi người nhóm B cảm thấy một phút trôi qua trong 77 giây.

Để khắc phục thói quen này, các nhà nghiên cứu khuyên bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau.

Lập kế hoạch thực tế và thời gian dự phòng: Cố gắng ước tính thời gian thực hiện nhiệm vụ để có thêm thời gian rảnh rỗi.

Sử dụng các tín hiệu và lời nhắc bên ngoài: Báo thức, bộ đếm thời gian, thông báo; nhờ người khác nhắc nhở. Có thể đặt ra các dấu hiệu, ví dụ khi đồng hồ chỉ X, hãy chuẩn bị hành lý; khi đồng hồ chỉ Y, hãy rời đi.

Ưu tiên đúng giờ như một bản sắc: Nếu đúng giờ trở thành một phần trong cách bạn nhìn nhận bản thân, điều đó sẽ giúp thúc đẩy sự thay đổi.

Xây dựng thói quen: Thường xuyên luyện tập đến sớm hoặc ôn tập lại thời gian biểu. Cải thiện khả năng ước lượng thời gian.

Thùy Linh (Theo Yourtango)