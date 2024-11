Vì sao có người bỏ 2 triệu USD để xem trận Tyson - Paul?

Một hãng luật trả vé kỷ lục 2 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng) cho vài chỗ ngồi xem trận quyền Anh biểu diễn giữa huyền thoại Mike Tyson và YouTuber Jake Paul.

Quyền Anh đến nay mới có hai trận đánh đạt doanh thu trên 600 triệu USD, đều có mặt Floyd Mayweather: gặp Manny Pacquiao năm 2015 và Conor McGregor năm 2017, với mức vé cao nhất lần lượt là 7.500 và 10.000 USD.

Cuộc so găng giữa huyền thoại Mike Tyson và YouTuber Jake Paul hôm 15/11 có thể không đạt doanh thu bằng một nửa các trận kể trên, nhưng nhà tổ chức lại bán được một vé giá 2 triệu USD, cao gấp 200 lần chỗ ngồi đắt tiền nhất trận Mayweather - McGregor.

Jake Paul (phải) đấm vào mặt Mike Tyson trong trận trên sân AT&T, thành phố Arlington, bang Texas, Mỹ tối 15/11/2024. Ảnh: Reuters

Khi biết được có vé giá cao đến vậy, giới chuyên môn không khỏi ngỡ ngàng. "Thay vì bỏ 2 triệu USD để vào xem trận đánh, khán giả đã có thể mở một phòng tập quyền Anh, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và để chúng không bị bắt nạt. Điên rồ thật", chuyên trang thể thao Give Me Sport bình luận.

Để so sánh, tấm vé đắt nhất cho một đêm diễn Eras Tour của danh ca Taylor Swift là 14.000 USD. Suất xem Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) năm 2023 cũng chưa tới 10.000 USD.

Chiếc vé 2 triệu USD được nhà tổ chức trận đấu Most Valuable Promotions (MVP) tạo ra, có thể thay đổi phần nào cách kiếm tiền của những nhà tổ chức quyền Anh. MVP do chính Paul sáng lập năm 2021, đến nay mới ký hợp đồng với sáu võ sĩ, trong đó có anh.

Vé 2 triệu USD có những đặc quyền gì? Khán giả muốn vào sân AT&T hôm 15/11 phải bỏ ra ít nhất 78 USD (khoảng 2 triệu đồng). Muốn được ngồi xem gần hơn, họ phải mua các gói vé VIP, có giá 5.000 USD, 7.500 USD và VVIP ngồi quanh sàn đấu có giá 20.000 USD. Dù giá cao kỷ lục, MVP vẫn bán hết vé.

Tấm vé 2 triệu USD có tên là Owner's Experience, để khán giả trải nghiệm trận đấu như một ông chủ. Vé này đem lại nhiều quyền lợi, đặc biệt nhất là hai chỗ ngồi trên một chiếc ghế sofa ở thềm sàn đấu, vị trí gần nhất để xem trận đánh. Trước ghế còn lắp một chiếc tivi, gắn ở sàn đấu, để khán giả có thể xem trực tiếp lẫn trực tuyến. Đây cũng là chỗ ngồi gần nhất có thể cho một trận quyền Anh từng được cơ quan quản lý chấp thuận.

Chỗ ngồi 2 triệu USD (phải) để xem trận Mike Tyson - Jake Paul. Ảnh: Reuters

Tấm vé cũng bao gồm tám vé gần sàn đấu, một phòng riêng để khán giả nghỉ ngơi trước và sau trận đánh, một chỗ đứng ở buổi cân thử, nơi họ đã thấy cảnh Tyson tát Paul. Những khán giả mua vé này cũng sẽ có xe riêng để đưa đón, hai đêm nghỉ miễn phí ở khách sạn 4 sao, với bốn phòng trống. Họ cũng được quyền vào phòng thay đồ của các võ sĩ để giao lưu và chụp ảnh, lên sàn đấu sau trận đánh, và những chiếc găng được võ sĩ ký tên.

MVP không tốn quá nhiều chi vé cho chiếc vé 2 triệu USD này, khi họ chỉ cần tận dụng không gian và các võ sĩ để đem lại những quyền lợi cho khán giả.

Ai đã mua vé 2 triệu USD? Không phải một cá nhân, một công ty luật thương tích cá nhân ở Los Angeles có tên là TorkLaw đã bao trọn vé này cho khoảng 10 nhân viên. "TorkLaw đã trở thành trung tâm của sự kiện vô tiền khoáng hậu này, vượt ra khỏi những quy tắc thông thường của khán giả truyền thống", đồng sáng lập MVP, ông Nakisa Bidarian nói.

Trong trận đánh, đại diện hãng luật đã đăng những hình ảnh và video lên mạng xã hội, cho người xem thấy vé 2 triệu USD có gì khác biệt. Trong video, hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa, ngay dưới võ đài, với một vài đồ ăn nhẹ trên bàn. Họ dường như không nhìn vào các võ sĩ, mà chủ yếu xem qua tivi.

Vì sao có người bỏ 2 triệu USD để xem trận Tyson - Paul? Chỗ ngồi của vé 2 triệu USD xem trận Tyson - Paul.

Vì sao TorkLaw mua vé 2 triệu USD? Hãng luật không chỉ mua vé này, còn ký hợp đồng tài trợ và marketing với MVP. "Cuộc sống cũng giống như thể thao, về sự khó lường", thông cáo của hãng luật có đoạn. "Tại TorkLaw, chúng tôi dành cả ngày để chiến đấu cho khách hàng cả trong lẫn ngoài phòng xử án. Quyền Anh cũng cần sự quyết tâm tương tự để đối mặt những trận chiến khó khăn nhất".

Không chỉ tận hưởng thể thao, việc mua vé còn là một cách để hãng luật quảng bá thương hiệu. Trong trận đánh cũng như buổi cân thử, những thành viên TorkLaw xem trận đấu đều đội mũ có in tên thương hiệu hãng. Có thời điểm cuộc so găng thu hút 65 triệu khán giả xem đồng thời trên Netflix, do nền tảng phát trực tuyến này không thu thêm phí cho các thuê bao để xem trận đánh. Vì thế, thương hiệu hãng luật có thể lan tỏa tới hàng chục triệu người.

Tấm vé 2 triệu USD là hiện tượng đặc biệt trong lịch sử quyền Anh, và nhiều người đã thắc mắc liệu sẽ có ai mua. Vì thế thông tin về hãng luật thầu trọn vé này được đăng tải trên nhiều tờ báo lớn tại Mỹ, như USA Today, Yahoo, Dallas News hay những chuyên trang luật mà không cần trả phí đăng bài.

Nhà tổ chức và hãng luật đều hưởng lợi từ thương vụ này, theo hình thức "win-win situation" (đôi bên cùng có lợi). Nếu các trận quyền Anh đỉnh cao trong tương lai tiếp tục được phát rộng rãi trên những nền tảng như Netflix, những tấm vé hàng triệu USD sẽ không còn là chuyện hiếm.

Xuân Bình tổng hợp