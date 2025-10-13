Vì sao chúng ta không thích một ai đó?

Nhiều người cảm thấy áy náy hoặc khó hiểu khi có ác cảm với ai đó mà không có lý do cụ thể nhưng các nhà tâm lý Mỹ cho rằng đó là điều tự nhiên.

Theo chuyên gia, có 6 lý do khiến chúng ta nảy sinh cảm giác khó chịu với người khác.

Khác biệt giá trị sống

"Nếu bạn coi trọng sự trung thực nhưng họ không thẳng thắn, bạn có thể cảm thấy khó gần và mâu thuẫn có thể nảy sinh", giáo sư Susan Krauss Whitbourne, khoa Tâm lý học và Khoa học não bộ ở Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ), nói.

Bà cho biết giá trị chung là nền tảng của mọi mối quan hệ, và khi không tương đồng, con người có thể cảm thấy khó gần hoặc xảy ra xung đột. Sự khác biệt này không có nghĩa phải phán xét hay lên án người khác, mà chỉ phản ánh mức độ tương thích cơ bản, có thể tạo căng thẳng và cản trở mối quan hệ phát triển. Mỗi người nên tôn trọng giá trị của đối phương và không ép buộc tình bạn, đây là lựa chọn tự nhiên và hợp lý.

Thiếu sự tin tưởng

Niềm tin là nền tảng của mọi mối quan hệ và nếu thiếu việc thực sự thích một người trở nên khó khăn. "Có thể họ từng làm mất lòng tin của bạn, hoặc bạn cảm thấy bất an khi ở gần họ", Adriana M. Manago, nhà nghiên cứu về kết nối xã hội ở Chicago (Mỹ), nói.

Khi niềm tin không tồn tại, mối quan hệ dễ lung lay và bạn có quyền giữ khoảng cách.

Điều này không phải là giữ hận thù mà là bảo vệ sức khỏe tinh thần. Ngay cả khi họ chưa làm gì sai rõ ràng, trực giác có thể cho thấy họ không đáng tin. Bạn không bắt buộc phải tin tưởng hay kết bạn nếu không cảm thấy an toàn, nhưng điều đó không có nghĩa phải hoàn toàn tránh mặt, mà chỉ cần hạn chế giao tiếp.

Giao tiếp kém

Giao tiếp là nền tảng của mọi mối quan hệ và giao tiếp kém có thể khiến bạn khó thích ai đó. Họ có thể liên tục ngắt lời hoặc không lắng nghe bạn. Deborah Tannen, giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Georgetown (Mỹ) cho biết sự khác biệt trong phong cách giao tiếp thường dẫn đến hiểu lầm và thất vọng.

"Điều này khiến cảm giác xa cách là tự nhiên và mối quan hệ khó gần gũi", ông nói. Sự tương thích trong giao tiếp quan trọng hơn đúng sai. Bạn không cần cố gắng quá mức để được hiểu hoặc để hiểu họ. Nếu các cuộc trò chuyện liên tục gây hiểu lầm hoặc thất vọng, bạn có quyền hạn chế tiếp xúc.

Năng lượng tiêu cực

Ở bên người có năng lượng tiêu cực có thể gây mệt mỏi và làm giảm thiện cảm. Họ có thể liên tục phàn nàn hoặc nhìn nhận mọi việc một cách bi quan, ảnh hưởng đến tâm trạng và tinh thần.

Theo nghiên cứu đăng trên ResearchGate, những tương tác tiêu cực lặp đi lặp lại làm giảm sự thân mật và tin tưởng trong mối quan hệ, dẫn đến xa cách và xung đột. John Gottman, giáo sư tại Đại học Washington, chỉ ra tỷ lệ tương tác tiêu cực trên tích cực trong các mối quan hệ hạnh phúc là 1:5, nếu tương tác tiêu cực vượt quá năm lần so với tích cực, mối quan hệ có nguy cơ đổ vỡ.

"Bạn có thể chọn dành thời gian với người tích cực mà không phải phán xét ai, và việc chọn bạn cũng là một phần tự chăm sóc bản thân", ông nói.

Giai đoạn sống khác nhau

Việc ở các giai đoạn sống khác nhau có thể làm khó khăn cho kết nối với người khác, ví dụ họ đang tập trung tiệc tùng trong khi bạn ưu tiên sự nghiệp hoặc gia đình, tạo ra khoảng cách. Sự khác biệt này khiến việc tìm điểm chung hoặc trải nghiệm tương đồng khó xảy ra. Bạn không cần ép buộc tình bạn hay mối quan hệ nếu con đường của hai người khác biệt.

Trực giác đang báo hiệu

Đôi khi, bạn không xác định rõ lý do không thích một người, đó là trực giác.

Trực giác phản ánh các tín hiệu tiềm ẩn, từ cách cư xử đến cảm giác người đó mang lại, giúp tránh những tình huống không thoải mái. Giáo sư Joel Pearson, nhà thần kinh học tại Đại học New South Wales (Mỹ) nói trực giác là việc sử dụng thông tin vô thức để đưa ra quyết định tốt hơn, đặc biệt trong các tình huống quen thuộc, nhưng nó có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và thiên kiến.

Một nghiên cứu của Talker Research cho thấy 77% phụ nữ tin rằng họ có "giác quan thứ sáu" trong đó 68% cho rằng linh cảm của họ chính xác.

"Trực giác đáng tin nhưng phải kết hợp lý trí để giữ an toàn và duy trì mối quan hệ lành mạnh", Joel Pearson nói.

