Vì sao chúng ta cảm thấy ngày tháng trôi nhanh?

Các chuyên gia cho biết nhận thức về thời gian bị chi phối bởi tuổi tác, ký ức và trải nghiệm.

"Chúng ta cảm nhận ngày, tuần, năm khác nhau tùy góc nhìn, đang sống trong hiện tại hay nhìn lại quá khứ", Cindy Lustig, giáo sư tâm lý học tại Đại học Michigan giải thích.

Với một đứa trẻ 8 tuổi, một tuần là phần lớn cuộc đời. Nhưng với người 80 tuổi, một tuần chỉ là khoảng thời gian rất nhỏ, khiến họ thấy thời gian trôi nhanh hơn. Khi người già nhìn lại, cảm giác thời gian tăng tốc càng rõ rệt.

Cảm nhận thơi gian khi già đi khác so với ngày còn trẻ, một phần nguyên nhân vì người già ít có hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Buzzfeed

Nguyên nhân nằm ở sự lặp lại. Cuộc sống của người già thường ít biến đổi, các hoạt động trong ngày khá giống nhau nên khi nhìn lại họ thấy ít sự kiện đáng nhớ. Não bộ có xu hướng gộp những ngày giống nhau, khiến con người có cảm giác cả năm trôi qua rất nhanh.

Ngược lại, những người trải qua nhiều điều mới mẻ trong một ngày (ví dụ trẻ em), các dấu ấn dày đặc khiến thời gian như giãn ra.

Adrian Bejan, giáo sư tại Đại học Duke, cho rằng não chúng ta được thiết kế để ghi nhận sự thay đổi, trẻ nhỏ học hỏi liên tục, từ bài học ở trường, lớp múa, đến gặp gỡ bạn mới, nên chúng cảm thấy mỗi ngày dài và phong phú. Người lớn cũng vậy, nếu trải qua một giai đoạn tràn ngập trải nghiệm mới, thời gian sẽ dường như chậm lại.

Ngoài ký ức và trải nghiệm, yếu tố sinh lý cũng góp phần. Bejan lý giải, khi còn nhỏ, não phải hấp thụ nhiều hình ảnh mới, khiến năm tháng trôi chậm. Khi trưởng thành, số lượng hình ảnh mới giảm đi, não xử lý nhanh hơn, thời gian vì thế bị cảm nhận ngắn lại.

Dù không thể làm chậm đồng hồ, ta có thể thay đổi cách sống để cảm nhận cuộc sống phong phú hơn, thời gian trôi chậm hơn. Bạn có thể quay lại một sở thích thời thơ ấu, đi du lịch ngắn ngày, học nấu ăn, hay bắt đầu một kỹ năng mới.

"Đa dạng là gia vị của cuộc sống", Bejan nhấn mạnh.

Giáo sư Lustig bổ sung việc sống trọn vẹn trong hiện tại cũng khiến thời gian dường như kéo dài. Các nghiên cứu cho thấy thiền định hay thực hành chánh niệm giúp con người cảm nhận khoảnh khắc sâu hơn.

"Không ai biết mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng điều thú vị là chúng ta có thể kiểm soát cách trải nghiệm nó", Lustig nói. "Hãy tận dụng tối đa quỹ thời gian, để mỗi năm trôi qua đều thật đầy đặn".

Bảo Nhiên (Theo Buzzfeed)