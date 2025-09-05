Vì sao chứng khoán tăng nhanh, giảm sốc?

Vừa tăng vọt lên mức kỷ lục 1.711 điểm trong phiên sáng, VN-Index lập tức đảo chiều giảm gần 30 điểm do tâm lý chốt lời để bảo toàn thành quả, theo chuyên gia.

"Chứng khoán bây giờ lên xuống như tàu lượn", ông Sơn - một nhà đầu tư không chuyên ở TP HCM - cảm thán sau khi theo dõi bảng giá điện tử phiên 5/9. Cụm từ này cũng xuất hiện khắp các hội nhóm đầu tư chứng khoán, ẩn dụ cho trạng thái tăng nhanh giảm mạnh ngay trong phiên của VN-Index.

Sáng nay, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM dễ dàng vượt mốc tâm lý 1.700 điểm ngay khi mở cửa và xác lập mức cao kỷ lục 1.711 điểm sau đó chưa đầy hai giờ. Trạng thái hưng phấn đột ngột kết thúc vào giữa phiên chiều khi áp lực bán tháo xuất hiện trên diện rộng. Chỉ trong nửa giờ, chỉ số đảo chiều từ tăng thành giảm và liên tục nới rộng biên độ điều chỉnh lên đến 29 điểm.

Không chỉ giảm mạnh, thị trường còn chứng kiến phiên giao dịch có biên độ dao động (chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất) lớn nhất trong 10 ngày qua.

Theo ông Bùi Công Toàn - chuyên viên tư vấn của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect, VN-Index đi lên nhưng dòng tiền phân bổ không đều, chỉ tập trung vào một số cổ phiếu "họ" Vingroup và nhóm bất động sản. Khi thị trường vượt ngưỡng tâm lý quan trọng, nhà đầu tư bắt đầu chốt lời để bảo toàn thành quả.

"Lực bán ban đầu rải rác, sau đó tập trung cục bộ ở một số mã đầu ngành làm giá về sát mức sàn, kích hoạt xả hàng ồ ạt. Ngoài ra, lệnh stop-loss (cắt lỗ theo giá đặt trước) từ các nhà đầu tư giao dịch xoay vòng, đặc biệt những người có tỷ lệ đòn bẩy cao cũng góp phần khiến lực bán đột biến trong thời gian ngắn", ông Toàn nói.

Một số chuyên gia chứng khoán đồng quan điểm sau nhịp tăng kéo dài gần 5 tháng để đưa VN-Index từ dưới 1.100 điểm lên vùng giá hiện tại, nhà đầu tư dần thận trọng và chấp nhận lãi ít hơn để bảo vệ thành quả. Họ lo lắng về kịch bản điều chỉnh kéo dài nên sẵn sàng bán khi thị trường vừa giảm, sau đó chờ cơ hội mua lại.

Xu hướng bán ròng liên tục của khối ngoại cũng được xem là chất xúc tác cho đợt xả hàng hôm nay. Thông thường, vài tháng khi thị trường chứng khoán được nâng hạng, nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mạnh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, họ đã bán ròng hơn 42.000 tỷ đồng trong tháng 8 và tiếp tục xả khoảng 5.000 tỷ đồng trong những ngày đầu tháng 9, trong khi kết quả nâng hạng sẽ công bố vào đầu tháng sau.

"Diễn biến này như một lý do chính đáng, khiến nhà đầu tư cá nhân trong nước bi quan và bán mạnh khi thị trường vừa phát tín hiệu giảm", ông Toàn nói.

Theo bà Trần Thị Hồng Nhung, Phó giám đốc Phân tích và tư vấn đầu tư tại Công ty Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), VN-Index đảo chiều mạnh trong phiên 5/9 còn đến từ việc dòng tiền rời bỏ cổ phiếu ngân hàng - nhóm trước đây dẫn dắt thị trường trong những phiên tăng và bệ đỡ cho các nhịp giảm.

Dù vậy, bà cho rằng diễn biến thị trường hôm nay hoàn toàn bình thường trong bối cảnh chỉ số đã đạt ngưỡng kỷ lục và thị trường bước vào vùng trũng thông tin. Các thông tin hỗ trợ như quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay nâng hạng thị trường, kết quả kinh doanh cũng phải chờ đến cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.

"Nhịp chỉnh này là cần thiết và lành mạnh cho thị trường nếu muốn hướng tới các ngưỡng xa hơn", bà Nhung nói.

Đồng quan điểm, chuyên gia của VNDirect nhận định hôm nay không phải phiên giảm sốc đối với những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trung hoặc dài hạn. Ông cho rằng VN-Index điều chỉnh 1,7%, còn một số cổ phiếu giảm 4-5% chưa đủ cơ sở để xác định liệu thị trường đang bước vào xu hướng giảm ngắn hạn. Thị trường cần thêm 2-3 phiên để kiểm định lại mốc 1.700 điểm, thậm chí dài hơn bởi đây là vùng kháng cự mạnh nhất lịch sử.

Trong báo cáo cập nhật cuối phiên, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Vietcombank dự đoán dòng tiền rót vào thị trường sẽ có xu hướng thận trọng hơn trong những phiên tới. Trạng thái giằng co là điều khó tránh khỏi, thậm chí chỉ số có thể giảm tiếp về 1.645 điểm.

Tương tự, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nói rằng thị trường đang có tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn. Điều này có nghĩa sau giai đoạn tăng mạnh và lập kỷ lục, chỉ số sẽ điều chỉnh, tích lũy, sau đó kiểm định lại vùng giá cũ trước khi vượt lên.

Nhà đầu tư được các công ty chứng khoán khuyến nghị chỉ giải ngân khi thị trường phát ra tín hiệu cân bằng, đồng thời nên hạ tỷ trọng margin và giữ sức mua để vừa có thể quản trị rủi ro, vừa tìm cơ hội lướt sóng ngắn hạn.

Phương Đông