Vì sao Chelsea nhanh chóng sa thải HLV Maresca?

Những cuộc đàm phán với Man City và thái độ thờ ơ với Chelsea là hai nguyên nhân quan trọng khiến HLV Enzo Maresca bị sa thải.

Chelsea khẳng định việc thay đổi HLV là cần thiết để đưa mùa giải trở lại đúng hướng, vì đội vẫn còn cơ hội ở cả bốn đấu trường. Tuy nhiên, đằng sau quyết định này là chuỗi nguyên nhân kéo dài, nổi bật nhất là việc Maresca bị phân tâm bởi các liên hệ bên ngoài khiến ông không còn toàn tâm toàn ý với dự án tại Stamford Bridge.

HLV Enzo Maresca nâng cup sau trận chung kết FIFA Club World Cup trên sân MetLife, bang New Jersey, Mỹ ngày 13/7/2025. Ảnh: Reuters

Theo Athletic, Maresca đã đàm phán với đại diện của Man City và Juventus trong tháng 10 và tháng 12/2025. Chelsea nắm được thông tin này do trong hợp đồng, HLV người Italy có nghĩa vụ phải báo cáo nếu có tiếp xúc với các CLB khác.

Chelsea bước vào giai đoạn then chốt, khi đội phải chia sức cho Ngoại hạng Anh, Champions League và các Cup quốc nội. Vì thế, việc Maresca thương thảo với Man City và Juventus đã tạo ra không khí bất ổn trong nội bộ Chelsea.

Maresca được cho là sẵn sàng dừng các cuộc tiếp xúc với CLB khác, nếu Chelsea chấp nhận gia hạn hợp đồng với các điều khoản cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị ban lãnh đạo Chelsea bác bỏ lập tức. Đội bóng không muốn tạo tiền lệ rằng một HLV đang tại vị có thể lợi dụng sự quan tâm từ bên ngoài như một đòn bẩy trong đàm phán.

Chelsea đánh giá các cuộc đàm phán này bị rò rỉ ra bên ngoài trở thành yếu tố gây xao nhãng trong phòng thay đồ. Khi kết quả thi đấu bắt đầu đi xuống, mọi dấu hiệu thiếu ổn định ở vị trí HLV đều được xem là rủi ro lớn.

Maresca từng làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City. Và trong nội bộ giới huấn luyện, ông được coi là đã chọn Etihad làm bến đỗ lý tưởng trong tương lai, thậm chí kế nhiệm Guardiola. Bởi HLV người Tây Ban Nha có khả năng sẽ rời Man City cuối mùa này, trong khi hợp đồng cũ của Maresca với Chelsea có thời hạn tới hè 2029.

Chelsea cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu cho thấy Maresca không còn gắn bó thật lòng với đội bóng. Trong thời gian tại Stamford Bridge, ông trở thành thân chủ của siêu cò Jorge Mendes - người đại diện cho nhiều HLV và cầu thủ hàng đầu châu Âu.

Ngoài ra, Maresca cũng thay đổi hình ảnh cá nhân. Trong vài trận cuối cùng, ông xuất hiện với trang phục không mang logo Chelsea, thay vì bộ đồ thể thao truyền thống của CLB. Dù không phải yếu tố mang tính quyết định, chi tiết này được xem là biểu hiện mang tính biểu tượng cho thấy rạn nứt giữa hai bên.

Một số nguồn tin nội bộ tin rằng Maresca đã bắt đầu tìm kiếm lối thoát khỏi Stamford Bridge, trước khi bị sa thải. Ông được cho là sẽ hài lòng khi mọi thứ kết thúc, cho thấy mối quan hệ này đã khép lại trước khi quyết định chính thức được đưa ra.

HLV Enzo Maresca trong trận Chelsea gặp Newcastle trên sân St James Park, thành phố Newcastle Upon Tyne, Vương quốc Anh ngày 20/12/2025. Ảnh: Reuters

Chelsea cũng bắn tin cho truyền thông rằng thời điểm chia tay diễn ra ngay trước trận gặp Man City, nhằm tránh để đội bóng bị ảnh hưởng bởi tương lai của HLV 45 tuổi. Điều này cho thấy ban lãnh đạo muốn cắt đứt hoàn toàn mọi yếu tố gây nhiễu trước phần còn lại của mùa giải.

Ngoài hai nguyên nhân trên, kết quả thi đấu dưới kỳ vọng trong tháng 12 là yếu tố quan trọng khiến Chelsea không thể trì hoãn quyết định. Đội chỉ thắng một trong bảy trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đánh rơi 15 điểm từ các vị thế dẫn trước và mất vị trí trong nhóm dự Champions League.

Quan hệ giữa Maresca và các bộ phận trong CLB cũng xấu đi nhanh chóng. Phát ngôn về "48 giờ tồi tệ nhất" của ông sau trận thắng Everton được cho là nhắm vào bộ phận y tế, nơi tồn tại bất đồng kéo dài về việc quản lý cầu thủ chấn thương và thời điểm họ trở lại thi đấu. Trường hợp Cole Palmer tái phát chấn thương háng làm dấy lên lo ngại trong nội bộ, dù không có bằng chứng Maresca vi phạm quy trình y tế.

Cách Maresca xử lý truyền thông cũng bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp. Ông không tham dự họp báo sau trận hòa Bournemouth, với lý do sức khỏe nhưng bị CLB nghi ngờ. Chelsea cho rằng hành động này có tính thiếu tôn trọng, đồng thời đặt trợ lý Willy Caballero vào tình thế khó xử.

Chelsea khẳng định ban đầu họ dự định đánh giá Maresca vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, phong độ sa sút, mối quan hệ đổ vỡ, các cuộc đàm phán với đối thủ và dấu hiệu thiếu cam kết của HLV người Italy đã làm giọt nước tràn ly.

Trong thông báo chính thức, Chelsea ghi nhận những danh hiệu mà Maresca mang lại, nhưng nhấn mạnh rằng việc chia tay lúc này sẽ mang lại cơ hội tốt nhất để đội bóng hoàn thành các mục tiêu còn lại. Với Chelsea, dự án và cấu trúc vẫn được giữ nguyên, vì thế việc thay HLV với họ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều trên lý thuyết.

Nhưng thực tế, đội bóng thay tướng giữa mùa vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Từ lúc xuất hiện các tin đồn sa thải đến thời điểm đội thông báo chính thức thậm chí chưa đầy 24 tiếng. Vì thế, người hâm mộ vẫn chưa thể đánh giá chắc chắn liệu Chelsea có quá vội vàng trong việc trảm tướng hay không.

Hoàng An (theo Athletic, Telegraph)