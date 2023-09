Vì sao cháy xe điện khó dập?

Cháy xe điện yêu cầu phải có quy trình chữa cháy riêng biệt, và dùng bình chữa cháy chuyên dụng mới có thể dập lửa một cách an toàn.

Mặc dù rất hiếm khi xảy ra, xe điện vẫn có nguy cơ cháy nổ tương tự những xe chạy bằng động cơ đốt trong. Trong 2019, Đội cứu hỏa London (London Fire Brigade) đã giải quyết 54 vụ cháy xe điện, 1.898 vụ cháy xe động cơ đốt trong. Ngoài ra, một báo cáo gần đây do tổ chức CE Safety thực hiện cho thấy đã có 753 báo cáo về cháy xe điện ở Anh trong 5 năm qua, bao gồm ôtô điện, xe máy điện, xe đạp điện, trong đó ôtô điện chiếm 44%.

Một chiếc Tesla bị cháy vào 2022 tại Mỹ, được nhúng xuống vũng nước để làm nguội pin. Ảnh: Sacramento Metro Fire District

Xe điện được các nhà sản xuất tích hợp nhiều lớp bảo vệ để chống cháy nổ hơn thông thường, khiến tỷ lệ xảy ra cháy rất hiếm, nhưng không phải bằng 0. Một khi cháy xe điện xảy ra, việc dập lửa được cho là khó hơn bình thường, vì khối pin lithium-ion cháy rất nhanh và tỏa nhiệt lớn. Khi pin cháy, cần rất nhiều nỗ lực để dập vì pin có thể bốc cháy trở lại, ngay cả khi ngọn lửa ban đầu được kiểm soát. Việc dập lửa cần nhiều thời gian để giúp khối pin nguội, và phải theo dõi thật kỹ ngay cả khi đám cháy không còn, Hội đồng cứu hỏa quốc gia Anh (National Fire Chiefs Council ) giải thích.

Hơn nữa, Cơ quan quản lý cứu hỏa Mỹ cho biết rất khó dập xe điện hoặc xe hybrid cháy, vì có thể tạo ra 4 loại cháy khác nhau, bao gồm loại A (lốp, vải, nhựa), loại B (xăng), loại C (các thiết bị điện tử, pin), và loại D (các kim loại dễ cháy như magiê, titan, nhôm, lithium). Những loại này cần cách xử lý khác nhau, do đó nếu dùng bình cứu hỏa dạng bột thông thường sẽ không hiệu quả.

Hiện trường sau vụ hỏa hoạn gây chết người tại một cửa hàng xe đạp điện ở New York đầu năm nay. Ảnh:AP

Để xử lý các đám cháy từ xe điện, nhiều nhà sản xuất khuyến cáo nên để cho những người có chuyên môn, tài xế không nên can thiệp nếu chưa biết cách chữa lửa. Một số nhà sản xuất khác, như Tesla, có lưu ý trong hướng dẫn ứng phó khẩn cấp của họ rằng ngâm xe điện trong nước để làm nguội pin là cách tốt nhất. Toyota có ghi trong sổ hướng dẫn sử dụng các mẫu xe điện, hybrid rằng nếu cháy xe xảy ra, tài xế phải sử dụng bình chữa lửa chuyên dụng cho đám cháy loại D.

Hiện các cơ quan an toàn trên thế giới vẫn tích cực nghiên cứu để đưa ra các hướng dẫn, quy trình an toàn cho chữa cháy xe điện. Vào tháng 3, thị trưởng thành phố New York Eric Adams ký điều khoản cấm bán pin qua sử dụng đã được tân trang. Tuy nhiên, việc sử dụng xe điện vẫn khẳng định là an toàn nếu người dùng sử dụng đúng cách. Các chuyên gia khuyến cáo không nên độ chế phần pin của xe điện để đảm bảo an toàn như đúng quy chuẩn của nhà sản xuất.

Tân Phan (theo WhatCar)