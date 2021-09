Vì sao cần tiêm nhắc lại vaccine Bạch Hầu - Ho Gà - Uốn Ván - Bại Liệt cho trẻ 4-6 tuổi?

Trẻ 4-6 tuổi cần một liều tiêm nhắc lại vaccine phối hợp phòng Bạch Hầu - Ho Gà - Uốn Ván - Bại Liệt, giúp tăng cường khả năng bảo vệ trước các bệnh nguy hiểm này.

Bạch Hầu, Ho Gà, Uốn Ván, Bại Liệt đều là những bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm. Tại Việt Nam, nhờ hiệu quả của chương trình tiêm chủng quốc gia và mạng lưới tiêm chủng công lập cũng như tư nhân rộng khắp các tỉnh thành, tỷ lệ trẻ nhỏ hằng năm được tiêm các mũi vaccine phòng Bạch Hầu - Ho Gà - Uốn Ván - Bại Liệt khá cao.

Mũi tiêm nhắc Bạch Hầu – Ho Gà - Uốn Ván – Bại Liệt trong giai đoạn trẻ từ 4 - 6 tuổi là vô cùng quan trọng và cần thiết. Ảnh: Shutterstock

Theo các chuyên gia y tế, dù đã được tiêm phòng đầy đủ 3 mũi cơ bản trước 12 tháng và một mũi nhắc lại trước 2 tuổi trẻ vẫn có nguy cơ mắc bệnh khi lớn lên. Nguyên nhân là do trong giai đoạn 4-6 tuổi, kháng thể của trẻ với các bệnh Bạch Hầu - Ho Gà - Uốn Ván - Bại Liệt giảm đi đáng kể, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh nếu tiếp xúc với nguồn lây. Hơn nữa, đây là độ tuổi chuẩn bị vào lớp 1, sẽ có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh từ trường học do tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa. Do đó, mũi tiêm nhắc Bạch Hầu - Ho Gà - Uốn Ván - Bại Liệt trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng và cần thiết, giúp duy trì bảo vệ trẻ khỏi các bệnh nguy hiểm trên.

Theo khuyến cáo của Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh Mỹ (CDC) và Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam, phụ huynh nên tiêm nhắc lại vaccine phòng 4 bệnh Bạch Hầu - Ho Gà - Uốn Ván - Bại Liệt cho trẻ từ 4-6 tuổi để duy trì khả năng phòng bệnh cho con. Trên thế giới, đã có hàng triệu trẻ em ở độ tuổi này được tiêm nhắc lại để phòng 4 bệnh trên.

Chương trình giao lưu trực tuyến "Mũi tiêm nhắc Bạch Hầu - Ho Gà - Uốn Ván - Bại Liệt: bước quan trọng để bảo vệ trẻ 4-6 tuổi" sẽ giúp các bậc phụ huynh hiểu một cách đầy đủ và rõ ràng hơn về tầm quan trọng của mũi tiêm nhắc này. Khách mời chính của chương trình là TS.BS. Nguyễn An Nghĩa, Phó Khoa Nhiễm Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Giảng viên Bộ môn Nhi, Đại học Y dược TP.HCM.

TS.BS. Nguyễn An Nghĩa, Phó Khoa Nhiễm Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Giảng viên Bộ môn Nhi, Đại học Y dược TP.HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Buổi tư vấn được tổ chức bởi Hội Y học dự phòng Việt Nam, tài trợ bởi Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam, phát trên fanpage VnExpress lúc 20h ngày 30/9 và tiếp sóng trên fanpage "Hiểu về tiêm chủng".

Độc giả có thể đặt trước câu hỏi để bác sĩ giải đáp trong chương trình tại đây.

Anh Ngọc