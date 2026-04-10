Vì sao các đội La Liga mặc trang phục cổ điển?

Tây Ban NhaCuối tuần này, 16 trong 20 đội La Liga sẽ đồng loạt hoài niệm quá khứ bằng trang phục thi đấu theo thiết kế từ hàng chục năm trước.

Vòng 31 La Liga chuẩn bị trở thành một sự kiện giao thoa giữa bóng đá và thời trang. 16 trong 20 đội sẽ thi đấu với bộ quần áo được thiết kế từ hàng chục năm trước. Barca, Real, Getafe và Rayo Vallecano không tham gia vì nhiều lý do hậu cần, nhưng vẫn ủng hộ.

Nhiều bộ phận khác cũng hưởng ứng sáng kiến. Ở giải hạng Nhì, toàn bộ 22 đội sẽ tham gia. Các trọng tài sẽ vào sân với trang phục đặc biệt, còn các chương trình truyền hình sẽ dùng đồ họa gợi nhớ về nhiều thập kỷ trước. Trong tuần lễ thời trang Madrid hôm 19/3, Ban tổ chức đã cho giới thiệu các bộ quần áo này như một phần hợp tác giữa bóng đá và thời trang.

La Liga là giải đầu tiên trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (bên cạnh Ngoại hạng Anh, Bundesliga, Serie A và Ligue 1) tham gia chiến dịch. Trước đó, điều này từng diễn ra ở hai giải bóng đá và bóng bầu dục Australia.

Atletico Madrid sẽ thi đấu cuối tuần này với mẫu áo có từ năm 1903. Ảnh: La Liga

Theo thành viên ban giám đốc La Liga, Jaime Blanco, việc bóng đá Tây Ban Nha hoài niệm quá khứ là để tôn vinh bản sắc văn hóa, bày tỏ sự kính trọng đối với lịch sử và truyền thống, đồng thời làm sống lại những ký ức "không thể nào quên" đối với nhiều thế hệ CĐV.

"Nó cho phép chúng tôi mang quá khứ vào hiện tại, đồng thời tiếp tục xây dựng trải nghiệm và củng cố di sản kết nối cảm xúc với CĐV. Việc giới thiệu bộ sưu tập này trong tuần lễ thời trang hàng đầu Tây Ban Nha là nền tảng hoàn hảo để thể hiện bản sắc đó vượt ra ngoài sân cỏ, đồng thời đặt bóng đá vào trung tâm cuộc đối thoại với văn hóa và sáng tạo", Blanco cho biết thêm.

Tại sao trang phục thi đấu bóng đá có xu hướng hoài niệm?

Không phải lần đầu các CLB bóng đá tôn vinh lịch sử. Trong trận thua Como 0-2 mùa này, Juventus mang trang phục lấy cảm hứng từ mùa 1996-1997. Hồi tháng 3, Liverpool cho ra mắt bộ sưu tập gồm áo đấu lấy cảm hứng từ những năm 1960 và áo sân nhà năm 2005, thời điểm thắng ngược AC Milan ở chung kết Champions League. Trước đó, Arsenal cũng tái hiện áo đấu màu vàng của mùa giải 1991-1992.

Trang phục theo hướng cổ điển của Juventus (trái) trong trận thua Como 0-2 hôm 22/2/2026. Ảnh: Juventus.com

Theo Jordan Clarke, người sáng lập Footballer Fits, một nền tảng Instagram khám phá mối liên hệ giữa văn hóa bóng đá và thời trang, nỗi nhớ là một điều phổ biến trong xã hội, không chỉ riêng bóng đá. Ông cho rằng nhiều người luôn hoài niệm về quá khứ, khi bản thân còn trẻ và ít lo âu hơn, thậm chí mơ được sống lại thời điểm đó.

Hoài niệm cũng là cách để CĐV tôn vinh vẻ đẹp thực sự của bóng đá. Ngày này, các giải đấu hàng đầu, nhất là Ngoại hạng Anh, bị cáo buộc trở nên nhàm chán vì chiêu trò câu giờ, sự can thiệp của VAR, sự mệt mỏi của cầu thủ và việc quá chú trọng vào hệ thống chiến thuật hơn cá nhân.

"Bóng đá đã trở nên máy móc và khác biệt rất nhiều so với những gì chúng ta từng cùng lớn lên", Clarke nói. "Các cầu thủ ngày nay ít thể hiện bản thân hơn, ít cá tính hơn, còn các HLV muốn kiểm soát mọi khía cạnh của trận đấu. Theo tôi, các cầu thủ thực sự tìm kiếm sự thể hiện bản thân thông qua những thứ bên ngoài, như thời trang, âm nhạc, các môn thể thao khác, hoặc chỉ đơn giản là văn hóa nói chung. Sự trỗi dậy đó đến từ việc họ không thể chơi bóng như Neymar hay những thần tượng khác".

Mẫu áo cổ điển của CLB Girona. Ảnh: La Liga

Các CLB cũng bắt đầu chú trọng hơn đến công tác quảng bá, tìm cách thu hút CĐV yêu văn hóa, không quá cuồng bóng đá mà quan tâm nhiều hơn đến âm nhạc và thời trang. "Bằng cách kết hợp các yếu tố đó, CLB trông hấp dẫn hơn. Văn hóa trong bóng đá rất quan trọng đối với cả CLB và cầu thủ", Clarke nói thêm.

Thanh Quý (theo BBC)