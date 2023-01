Vì sao các biến chủng 'mắc kẹt' ở Omicron?

MỹDù các chủng phụ Omicron có nhiều khác biệt so với phiên bản gốc, WHO quyết định ngừng đặt tên mới cho chúng, lý do chưa có chủng nào gây tác động sâu rộng với toàn cầu.