Vì sao bếp gas bên trái không nên để xào nấu?

Hai bên bếp gas có thiết kế khác nhau và chính sự khác biệt ấy đã tạo nên thói quen "trái hầm, phải xào".

Có ba lý do chính của thói quen này. Đầu tiên, họng bên phải của bếp thường được thiết kế nhằm tạo ra ngọn lửa lớn, phù hợp đun sôi hoặc nấu nhanh ở nhiệt cao, như xào, chiên rán. Bên trái công suất thấp hơn, thích hợp cho các món nấu chậm, lâu như cháo, hầm, nấu canh.

Thứ hai, khi xào nấu mọi người dùng tay phải cầm dụng cụ (đũa, xẻng), tay trái giữ nồi để thực hiện thao tác đảo liên tục. Nếu dùng họng trái, tay sẽ ở giữa hai họng, nhiệt độ cao, dễ bị bỏng, dầu bắn ra làm bẩn quần áo.

Thứ ba, trong thiết kế căn hộ hiện nay, bồn rửa và bàn sơ chế thường nằm bên phải bếp gas, thuận tiện cho thao tác nhặt rau, rửa, cắt rồi xào ngay. Nếu xào bên trái, luồng thao tác sẽ không thuận tiện.

Vì vậy, phần lớn gia đình đặt họng trái để hấp, nấu cháo, hầm canh; còn họng phải dùng cho xào, chiên rán.

Bếp gas bên trái được thiết kế để hầm, bên phải để xào rán. Ảnh: Aboluowang

Tuy nhiên, quy tắc "trái hầm, phải xào" không phải tuyệt đối. Nhiều người thích để chảo bên trái vì lửa nhỏ giúp kiểm soát nhiệt độ tốt hơn, món xào giữ được màu sắc và hương vị. Với người thuận tay trái, vị trí này còn hợp lý hơn. Việc chọn đặt nồi hay chảo phụ thuộc vào thói quen và nhu cầu của mỗi gia đình, nhưng quan trọng là hiểu rõ sự khác biệt giữa hai bếp để vừa an toàn, vừa tiết kiệm gas và nâng cao chất lượng món ăn.

Giáo sư Rob Jackson, ĐH Stanford, cho biết nấu chậm lửa nhỏ có thể tạo ra nồng độ ô nhiễm cao hơn nấu nhanh lửa lớn. Nấu càng lâu, ô nhiễm càng nhiều nên khi sử dụng bếp gas mọi người nên mở cửa sổ hoặc bật hút mùi mạnh. Với những món cần ninh nhiều giờ, dùng nồi điện thay bếp gas sẽ hạn chế giải phóng benzene và các khí độc khác, vừa an toàn vừa giữ hương vị món ăn.

Bảo Nhiên (Theo Aboluowang)