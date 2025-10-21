Vì sao Bellingham như bay lơ lửng khi tập tạ bình vôi

Bức ảnh chụp Jude Bellingham như đang bay trong một buổi tập đặc biệt của Real Madrid thu hút sự tò mò trên mạng xã hội tuần qua.

Bức ảnh được đăng trên tài khoản Instagram của Real, cho thấy Bellingham với gương mặt căng phồng vì gắng sức, đang lơ lửng giữa không trung, với một dây kháng lực màu tím quấn quanh đế giày, và xách một quả tạ kettlebell (tạ bình vôi) nặng khoảng 14kg. Bài đăng này nhanh chóng thu hút gần 780.000 lượt yêu thích, và một số người bình luận Bellingham như "đang bay".

Bức ảnh Bellingham như đang bay với tạ bình vôi gây sốt trên Instagram. Ảnh chụp màn hình

Đây là loại bài tập thường kèm cảnh báo "đừng thử tại nhà", khắc họa một phần công việc chuẩn bị thể lực nơi hậu trường của Real. Nhưng một số nguồn tin tại sân tập Valdebebas cho biết bài tập này không dành riêng cho Bellingham, mà là một phần của hoạt động kích hoạt cơ bắp cho toàn đội.

Bài tập gồm động tác squat (ngồi xổm), nhưng không phải kiểu squat thông thường mà người tập gym nghiệp dư hay thực hiện. Dây thun giúp các cầu thủ thực hiện co cơ đàn hồi đồng thời nhảy lên, tạo ra một kiểu co cơ plyometric - tức bật nảy cường độ cao với chu kỳ giãn-co ngắn, giúp phát triển sức mạnh cơ bắp cần thiết cho sự bùng nổ của các cầu thủ. Chân được xoay ra ngoài trong tư thế được các chuyên gia gọi là "sumo squat". Tư thế này làm cho động tác squat trở nên đột ngột, kích thích mạnh mẽ hơn và giúp các học trò của Xabi Alonso rèn luyện cơ khép ở đùi.

Bức ảnh Bellingham như đang bay với tạ bình vôi được chụp đúng khoảnh khắc anh đang nhảy lên trong bài rèn cơ bắp kể trên.

Bài tập này được mô tả là "rất bình thường ở trung tâm huấn luyện Valdebebas, dù có thể gây ngạc nhiên với người ngoài". Đây là một trong nhiều bài tập mới được bổ sung vào lịch trình của các cầu thủ sau khi ban huấn luyện được cải tổ dưới thời Alonso.

Bài tập với dây thun và tạ bình vôi dành cho mọi cầu thủ Real, chứ không riêng với Bellingham. Ảnh: Real Madrid

Người đưa ra ý tưởng tập luyện này là Ismael Camenforte, HLV thể lực từng làm việc tại Barca và đã cộng tác với Alonso ở Leverkusen. Camenforte được bổ nhiệm sau cuộc khủng hoảng chấn thương mà Real phải đối mặt ở mùa trước, dẫn đến mâu thuẫn nội bộ giữa Carlo Ancelotti, các trợ lý của HLV người Italy và trưởng bộ phận thể lực Antonio Pintus.

Pintus giờ đây giữ vai trò quản lý hiệu suất, không còn tham gia thường xuyên vào các hoạt động thường nhật của Real. Ông không đi cùng toàn đội trong các trận sân khách và xuất hiện trong bộ vest thay vì áo tập tại sân Bernabeu. Dưới thời Pintus, các bài tập hướng đến mục tiêu tương tự thường được thực hiện trong phòng gym và theo cách khác.

Hỗ trợ cho Camenforte ở Real là Javier Arnaiz – một HLV sức mạnh và thể lực, cùng Ismael Fernandez – một chuyên gia về nhiệt đồ (thermography), tức kỹ thuật sử dụng nhiệt độ cơ thể để cung cấp thông tin về cơ bắp của cầu thủ thông qua hình ảnh.

Sau những lần liên tục ngồi dự bị và không được triệu tập vào tuyển Anh đợt FIFA Days tháng 10 vừa qua, Bellingham đang nỗ lực để tìm lại chỗ đứng. Mùa này, anh chưa ghi bàn cũng như kiến tạo, mới chỉ đá chính hai trận: trước Atletico Madrid cuối tháng 9 và mới đây là trong chiến thắng 1-0 trước Getafe ở La Liga.

Hà Phương tổng hợp