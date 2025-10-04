Vì sao Bellingham chưa trở lại tuyển Anh?

HLV Thomas Tuchel muốn duy trì bộ khung chiến thắng của tuyển Anh nên không triệu tập Jude Bellingham trong tháng 10, dù siêu sao này đã bình phục chấn thương và trở lại thi đấu ở Real Madrid.

Bellingham đã vắng mặt ở các trận vòng loại World Cup 2026 tháng trước do đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật vai. Nhưng anh đã trở lại thi đấu cho Real từ cuối tháng 9. Tiền vệ 22 tuổi chơi 4 trận từ khi trở lại vào ngày 20/9, gần đây nhất là chiến thắng Kairat Almaty 5-0 tại Champions League.

Bellingham giữ bóng trong trận Real thắng Almaty ở Champions League hôm 30/9. Ảnh: Real Madrid

Vì thế, truyền thông và người hâm mộ Anh kỳ vọng Bellingham sẽ trở lại khi ĐTQG hội quân đá giao hữu với Xứ Wales ngày 10/10 và trận vòng loại World Cup với Latvia vào ngày 14/10. Nhưng danh sách được công bố hôm qua không có tên tiền vệ ngôi sao này. HLV Tuchel quyết định giữ nguyên các lựa chọn ở hàng tiền vệ từng giúp "Tam Sư" đánh bại Andorra và Serbia trong tháng 9.

"Jude là cầu thủ rất đặc biệt, và với những cầu thủ đặc biệt, sẽ có những quy tắc đặc biệt. Nhưng trong đợt tập trung này, chúng tôi quyết định giữ nguyên những người đã chọn đợt trước, và Jude không phải ngoại lệ", Tuchel nói ngày 3/10.

HLV người Đức khẳng định Bellingham luôn xứng đáng có mặt ở tuyển Anh, nhưng nhấn mạnh, hiện tại tiền vệ này chưa lấy lại được nhịp độ thi đấu tốt nhất ở Real. "Cậu ấy cũng chưa chơi trọn một trận nào đến nay, và mới đá chính đúng một trận. Chúng tôi đã trao đổi qua điện thoại, và không có vấn đề gì từ phía Jude. Chỉ là cậu ấy cần tìm lại được nhịp chơi quen thuộc", ông cho hay.

Theo Tuchel, từ đợt tập trung gần nhất cách đây hơn ba tuần, tuyển Anh đang đạt trạng thái tốt nhất cả về tinh thần đồng đội lẫn sự gắn kết của tập thể, nên không cần những xáo trộn. "Chúng tôi giữ nguyên nhóm cầu thủ đó khi hội quân lần này, để duy trì trạng thái ổn định cho nền tảng đã tạo dựng. Không tránh khỏi những trường hợp không được gọi dù xứng đáng. Những cầu thủ này hoàn toàn còn cơ hội để quay lại đội tuyển. Nhưng chúng tôi tin đây là lựa chọn tốt nhất và rõ ràng nhất. Sự cạnh tranh thì lúc nào cũng có", HLV tuyển Anh nói thêm.

HLV Tuchel trao đổi với Bellingham trong trận Anh thua Senegal 1-3 trên sân nhà City Ground ngày 11/6. Ảnh: AFP

Do đó, các lựa chọn ở hàng tiền vệ của Tuchel cho hai trận tới vẫn sẽ gồm Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Jordan Henderson, Ruben Loftus-Cheek, Declan Rice và Morgan Rogers. Trong số này, Gibbs-White và Rogers có lối chơi thiên về tấn công như Bellingham.

Quan hệ giữa Tuchel và Bellingham từng gây ồn ào từ tháng 6. Khi đó, HLV 52 tuổi tiết lộ mẹ ông, bà Gabriele, cảm thấy hành vi trên sân của Bellingham là "gớm ghiếc" sau khi tiền vệ này đá bay một thùng nước vì tức giận sau trận thua của tuyển Anh trước Senegal. Ngoài ra, Tuchel còn cho rằng Bellingham có thể khiến đồng đội e sợ vì thái độ quá hung hăng của anh.

Danh sách tuyển Anh tập trung trong tháng 10

Thủ môn: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Man City)

Hậu vệ: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jarell Quansah (Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Man City)

Tiền vệ: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (AC Milan), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Tiền đạo: Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern), Marcus Rashford (Barca), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)

Hà Phương tổng hợp