Vì sao bạn 'ế' khi cố tìm người đúng gu?

Chúng ta thường vạch ra hàng loạt tiêu chuẩn về người tình trong mộng, nhưng khoa học chứng minh phần lớn lại kết hôn với người hoàn toàn lệch chuẩn.

Nhiều người tin rằng bản thân có một "gu" (sở thích) cố định như: phải cao trên 1,75 m, thu nhập ổn định, vui tính... và chỉ cần tìm được người khớp với khuôn mẫu đó, họ sẽ hạnh phúc.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chỉ ra một sự thật trái ngược: Mọi người không thực sự biết mình muốn gì cho đến khi trực tiếp gặp gỡ đối phương.

Nghịch lý của hình mẫu lý tưởng

Năm 2020, nhà tâm lý học Paul Eastwick của Viện Đại học California (Mỹ) và các cộng sự đã thực hiện một thử nghiệm: Yêu cầu những người tham gia liệt kê hình mẫu lý tưởng, sau đó sắp xếp cho họ đi hẹn hò thực tế.

Kết quả đã "dội gáo nước lạnh" vào những người kỹ tính: Họ vẫn nảy sinh tình cảm mãnh liệt với những người hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn ban đầu đã đề ra.

Các chuyên gia ví hiện tượng này giống như khi bạn vào nhà hàng và nhất quyết gọi món bít tết vì nghĩ đó là món mình thích nhất. Nhưng khi người phục vụ vô tình mang ra đĩa mì Ý của bàn bên cạnh, bạn ăn thử và chợt nhận ra "Hóa ra món này cũng ngon tuyệt, mình thích nó ngang ngửa bít tết".

Điều này chứng minh, bạn hoàn toàn có thể hạnh phúc với một người nằm ngoài "vùng tiêu chuẩn" của mình. Thậm chí, ngay cả những "điểm trừ chí mạng" như bừa bộn hay nóng tính cũng dễ dàng bị bỏ qua.

Theo bà Samantha Joel, nhà tâm lý học tại Đại học Western (Canada), sự thu hút về mặt thể chất và tiếp xúc trực tiếp đóng vai trò quan trọng nhất. Một khi "tia lửa" tình cảm ban đầu được thắp lên, tâm trí con người sẽ bước vào trạng thái "thiên kiến phát triển". Lúc này, bạn sẽ tự động bao dung và chỉ muốn nhìn thấy những điểm tốt của đối phương để duy trì mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Pexels

Cái bẫy của ứng dụng hẹn hò

Sự thật tâm lý này cũng giải thích vì sao nhiều người dùng ứng dụng hẹn hò lại chật vật trong việc tìm kiếm bạn đời lâu dài.

Bằng cách buộc người dùng phải quẹt chọn dựa trên ảnh và vài dòng giới thiệu ngắn, các ứng dụng này đang phục vụ cho "ảo tưởng" về những tiêu chuẩn cứng nhắc, thay vì tạo cơ hội để nảy sinh rung động thực tế. Nó khiến người dùng mắc kẹt trong những cuộc trò chuyện hời hợt và vòng lặp tìm kiếm vô tận.

Theo nhà tâm lý Eastwick, ứng dụng hẹn hò còn xúi giục chúng ta phán xét quá nhanh. Chỉ cần buổi hẹn đầu tiên có chút gượng gạo, nhiều người lập tức quyết định "không có lần thứ hai", đánh mất cơ hội vun đắp tình cảm qua thời gian.

Để nhanh chóng thoát "ế" và tìm được mối quan hệ bền vững, các chuyên gia gợi ý 3 nguyên tắc:

Mở rộng vòng tròn thực tế: Những người bạn thân thiết có thể là "bà mối" tuyệt vời, hoặc chính họ, sau nhiều năm làm bạn, lại là bạn đời hoàn hảo của bạn.

Quy tắc 3 buổi hẹn: Hãy cho nhau cơ hội. Nếu thấy đối phương không quá tệ, hãy đi chơi với họ ít nhất ba lần trước khi quyết định dừng lại.

Tương tác sâu sắc: Cùng nhau trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, nấu ăn, chơi thể thao thay vì chỉ ngồi bấm điện thoại nhắn tin.

Người khiến bạn rung động cuối cùng có thể quá cao, quá lùn, có sở thích kỳ quặc hoặc làm một công việc nhàm chán. Dù vậy, họ có thể chính là "gu" hoàn hảo nhất mà bạn từng bỏ lỡ.

Bảo Nhiên (Theo Atlantic)