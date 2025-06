Vì sao Arsenal vẫn 'án binh bất động' trên sàn chuyển nhượng?

Phong cách làm việc của tân Giám đốc Thể thao, diễn biến phức tạp của thị trường khiến Arsenal thuộc số ít đội Ngoại hạng Anh vẫn chưa tậu tân binh nào hè năm nay.

Cuối tháng 3/2025, Arsenal bổ nhiệm Andrea Berta làm Giám đốc Thể thao, lấp chỗ trống mà Edu Gaspar để lại. Nhiệm vụ của người từng đoạt giải Giám đốc Thể thao của năm do Globe Soccer Awards trao vào năm 2019, là hoàn tất các thương vụ lớn, gia hạn hợp đồng với các ngôi sao trong đội và cải thiện việc mua bán cầu thủ để Arsenal tự chủ tài chính trong dài hạn.

Nhưng gần ba tháng trôi qua, trong các đối thủ rầm rộ tăng cường lực lượng, Arsenal vẫn chưa công bố bất kỳ tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng hè được xem là then chốt với triều đại của HLV Mikel Arteta. Sự án binh bất động này đang làm người hâm mộ Arsenal thấp thỏm lo lắng, với rất nhiều dấu hỏi trên các diễn đàn.

Berta (trái) được kỳ vọng sẽ mang về cho Arteta những bổ sung chất lượng để giúp Arsenal cải thiện cơ hội đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa sau. Ảnh: Sky Sports

Trước tiên, khâu ghi bàn là nguyên nhân chính khiến Arsenal thất bại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh qua ba mùa giải liên tiếp. Ở mùa gần nhất, họ chỉ ghi 69 bàn - kém nhà vô địch Liverpool tới 17 bàn, với Kai Haverz là chân sút tốt nhất nhưng chỉ có 9 bàn, đứng tận thứ 26 của giải đấu. Giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) mùa rồi của Arsenal chỉ là 61,6 - cao thứ sáu trong 20 đội. Những con số này đơn giản là thấp đối với một ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch.

Tiếp đến, danh sách mục tiêu cần tăng cường của Arteta khá dài. Theo Times, ngoài một tiền đạo trái, một trung phong, ông cần thêm ít nhất một tiền vệ trung tâm, một trung vệ và một thủ môn dự bị. Và trong điều kiện lý tưởng, toàn bộ số này phải nhập đội trước khi Arsenal hội quân chuẩn bị cho mùa mới, đi tập huấn tại Tây Ban Nha, và du đấu ở Singapore, Hồng Kông.

Thoạt nhìn, có vẻ mọi thứ chưa đâu vào đâu đối với Berta. Nhưng ông và Arsenal dường như không hoảng loạn, vì các mục tiêu chuyển nhượng của đội vẫn đang nghỉ hè đến tháng sau. Không một CLB nào muốn trả lương cho các tân binh chỉ để họ "nằm dài trên bãi biển".

Bên cạnh đó, Arsenal trên thực tế sắp công bố Martin Zubimendi, tiền vệ của Real Sociedad, trong thương vụ trị giá 68 triệu USD vốn đã được lên kế hoạch từ trước khi Berta đến. Họ cũng đã khởi động việc chiêu mộ thủ môn Kepa Arrizabalaga từ Chelsea với giá hơn 6 triệu USD, sau khi vuột mục tiêu Joan Garcia - thủ môn của Espanyol vừa chuyển sang Barcelona.

Phong cách làm việc của Berta

Từ thời còn ở Atletico Madrid, Berta thường đàm phán với nhiều mục tiêu chuyển nhượng ở cùng vị trí, trước khi quyết định chọn kích hoạt một thương vụ cụ thể. Ông coi đây là cách tiếp cận phổ biến ở châu Âu, tương tự cách làm của nhà quản lý đồng cấp và cũng là đồng hương Fabio Paratici tại Tottenham. Nhưng cách làm này lại trái ngược với vị tiền nhiệm ở Arsenal, Edu Gaspar, người vốn thích tập trung vào một mục tiêu duy nhất.

Berta đăm chiêu trên khán đài sân Emirates trong trận Arsenal tiếp Wolves ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Ảnh: Sky Sports

Theo tờ Times, quan điểm của Berta là chỉ nên ký hợp đồng với những cầu thủ chất lượng ở mức giá khoảng 87 triệu USD, và không muốn chi quá tay cho phí chuyển nhượng hoặc tiền lương. Việc "dồn hết trứng vào cùng một giỏ" sẽ hạn chế ngân sách cho các vị trí khác cũng cần bổ sung, đồng thời có thể ảnh hưởng dây chuyền đến yêu cầu lương của các cầu thủ hiện tại. Theo cung cách làm việc ấy của Berta, tiến độ các thương vụ của Arsenal có thể chậm trễ, nhưng không bị cục bộ.

Mục tiêu trên hàng công

Đến nay, Berta vẫn đang đàm phán với Benjamin Sesko của RB Leipzig và Viktor Gyokeres của Sporting. Theo Sky Sports, ông còn đồng thời để mắt tới Ollie Watkins - tiền đạo của Aston Villa mà Arteta từng đề xuất tuyển mộ hồi tháng 1. Nhưng hiện Arsenal vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức nào với cả ba trường hợp trên.

Gyokeres được đưa vào tầm ngắm sau khi ghi gần 100 bàn qua hai mùa gần nhất ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Tiền đạo người Thụy Điển muốn rời đi, và được cho ưu tiên Arsenal hơn Man Utd, trong khi Sporting cũng sẵn sàng bán. Tuy nhiên, một số thành viên ban lãnh đạo Arsenal cho rằng giá 107 triệu USD cho cầu thủ đã 27 tuổi là quá đắt, đặc biệt khi Gyokeres chỉ mới chơi ở một giải đấu có trình độ trung bình ở châu Âu.

Sesko được xem là mục tiêu hấp dẫn hơn, vì mới 22 tuổi và có trần phát triển lớn hơn. "Pháo thủ" đã theo dõi tiền đạo người Slovenia gần hai mùa và từng cố gắng tuyển mộ anh trong hè 2024. Hơn nữa, mô hình kinh doanh của RB Leipzig là bán cầu thủ, và việc họ không dự Cup châu Âu mùa tới có thể tạo lợi thế trên bàn đàm phán cho Arsenal. Dù vậy, 100 triệu USD như mong muốn của CLB Đức vẫn bị xem là giá cao, vì Sesko chưa từng thử sức trong môi trường bóng đá Anh.

Do đó, Watkins - người luôn ghi ít nhất 10 bàn trong 5 mùa liên tiếp với Aston Villa - lại được cân nhắc. Tiền đạo người Anh này đã 29 tuổi, và Arsenal có thể dựa vào đó để thuyết phục Aston Villa giảm giá so với mức 80 triệu USD đặt ra hồi đầu năm. Hơn nữa, do không được dự Champions League mùa tới, đội chủ sân Villa Park cũng cần bán cầu thủ để tăng ngân sách chuyển nhượng.

Sesko, Gyokeres và Watkins (từ phải sang) là các mục tiêu săn đuổi của Arsenal cho vị trí trung phong. Ảnh: Football 365

Một thước đo khác về chất lượng các tiền đạo là năng lực ở Champions League. Mùa trước, Gyokeres ghi 6 bàn ở sân chơi này, trong đó có hat-trick vào lưới Man City. Sesko ghi 4 bàn trước Atletico Madrid, Juventus và Sporting. Watkins chỉ có một bàn, và ngồi dự bị ở cả hai trận lượt đi và về trước PSG ở tứ kết.

Mục tiêu ở các vị trí khác

Arsenal đã dừng theo đuổi Nico Williams - tiền đạo trái có phí giải phóng chỉ 68 triệu USD. Nhưng nhà vô địch Euro 2024 này đòi hỏi mức lương cao và được cho nhận lời với Barca - đội đề nghị trả 0,4 triệu USD mỗi tuần trước thuế. Đòi hỏi quá lớn về lương cũng là lý do Arsenal từ bỏ Leroy Sane - người rời Bayern theo diện tự do và vừa nhận lời gia nhập Galatasaray ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Guardian, Berta đang quay sang hai phương án khác, là Morgan Rogers (Aston Villa) và Anthony Gordon (Newcastle), dù cả hai đều hứa hẹn không dễ đàm phán, vì vai trò trụ cột ở các đội họ đang khoác áo.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, ngoài Zubimendi gần như chắc chắn sẽ nhập đội, Asenal đang gặp khó trong việc tìm một sự bổ sung nữa. Do đó, Berta đang cố gắng đmà phán gia hạn hợp đồng với Thomas Partey, người sẽ hết hợp đồng cuối tháng này.

Thời điểm xúc tiến các thương vụ

Năm ngoái, Arsenal ký hợp đồng với Riccardo Calafiori ngày 29/7 rồi Mikel Merino vào ngày 27/8. Và phải chờ đến ngày 30/8, "Pháo thủ" mới hỏi mượn Raheem Sterling từ Chelsea vì không tìm được tiền đạo cánh ưng ý.

Rice là một thương vụ thành công của Arsenal sau khi ra mắt vào giữa tháng 7/2023. Ảnh: Arsenal FC

Năm 2023, Arsenal cũng ký hợp đồng với Declan Rice trong thương vụ kỷ lục 140 triệu USD ngày 15/7. Rice và Jurrien Timber nhập đội chỉ hai ngày trước khi Arsenal lên đường du đấu tiền mùa giải. Năm 2021, Arsenal ký hợp đồng với Ben White vào ngày 30/7 và Aaron Ramsdale vào ngày 20/8. Năm 2022, Gabriel Jesus đầu quân vào ngày 4/7, và Oleksandr Zinchenko theo sau trong chuyến tập huấn tại Orlando.

Trong khi Arteta muốn sớm có viện binh, các cầu thủ cũng muốn sớm chốt tương lai, các dữ kiện ở trên cho thấy xu hướng mua sắm của Arsenal nhiều năm qua là chỉ "chốt đơn" ở nửa sau kỳ chuyển nhượng hè. Và bây giờ, Berta có vẻ cũng đang đi theo con đường đó, dẫn đến việc "Pháo thủ" vẫn chưa có tân binh nào.

Hoàng Thông tổng hợp